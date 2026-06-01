Deux rois babyloniens, un officier des douanes égyptien et un trésor corse figurent parmi les pièces maîtresses de la vente aux enchères d’antiquités et d’art ancien de TimeLine, organisée le 2 juin

La première journée sera consacrée à la vente phare, avec un catalogue imprimé dédié ; les sessions du 3 au 8 juin se dérouleront exclusivement en ligne ; les pièces, poids, jetons et médailles seront quant à eux mis aux enchères les 9 et 10 juin.

HARWICH, Royaume-Uni, 30 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — TimeLine Auctions, la salle des ventes britannique réputée pour ses antiquités de qualité muséale, organisera sa vente aux enchères d’antiquités et d’art ancien le 2 juin 2026. La première journée de vente proposera des pièces maîtresses de Mésopotamie, d’Égypte, de Grèce et du bassin méditerranéen occidental, dans le cadre d’une vente plus vaste couvrant des périodes allant du Paléolithique au Moyen Âge.

Deux rois mésopotamiens nommés figurent en tête du catalogue. Un bol hémisphérique en bronze porte le nom à cinq signes cunéiformes de Manishtushu d’Akkad (vers 2270–2255 av. J.-C., lot 249), l’une des plus anciennes inscriptions royales nommées à être apparues sur le marché ces dernières années. La période kassite est représentée par une perle oculaire en agate portant le nom de Kurigalzu II (lot 250) et par un sceau-cylindre en agate rubanée portant une prière sumérienne dédiée au dieu de l’orage Adad (lot 216).

La section égyptienne est dominée par une statuette en basalte de quarante centimètres représentant Wahibre, officier des douanes de l’époque saïte, agenouillé et soutenant un large bassin d’offrandes. Séparées au XIXe siècle, les deux parties ont transité par différentes collections et salles de vente avant d’être réunies ici pour la première fois dans le cadre de ces enchères (lot 61). Parmi les autres pièces égyptiennes remarquables figure un Osiris en bronze creux de soixante-dix centimètres, datant de la XXVIe dynastie (lot 81), et une stèle en bois peint reliant Amon à Louxor à Osiris à Abydos (lot 65).

La section grecque s’ouvre sur deux importants vases attiques. Une pyxide à figures noires du VIe siècle av. J.-C. illustre la procession en char d’une mariée athénienne, tandis que le pourtour du couvercle représente la scène de réception dans sa nouvelle demeure (lot 96). Un cratère à colonnes à figures rouges du Ve siècle associe Europe à une triade dionysiaque, offrant ainsi deux scènes de puissance divine sur un même vase (lot 88).

Parmi les pièces en provenance du bassin méditerranéen occidental figurent les bronzes de Gravona, un ensemble de dix objets découverts dans les années 1880 en Corse lors du creusement d’une tranchée ferroviaire, puis publiés par Robert Forrer en 1924.

Après la première journée, la vente aux enchères se poursuivra exclusivement en ligne à partir du 3 juin, avec des œuvres d’art antique couvrant plusieurs catégories de collection. Le programme se conclura les 9 et 10 juin par une vente aux enchères de pièces anciennes, ainsi que de poids, jetons, médailles et livres.

Heure de début de la vente aux enchères : 8 h 00, heure de l’Est des États-Unis/13 h 00, heure d’été britannique.

Modalités d’enchères : enchères sur ordre, par téléphone ou en direct en ligne via la plateforme de TimeLine, LiveAuctioneers, Invaluable ou The Saleroom.

Paiements : règlement en livres sterling accepté. Expédition disponible dans le monde entier.

Pour toutes questions : +44 (0) 1277 815121 ou [email protected] .

En ligne : https://timelineauctions.com

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