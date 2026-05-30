Dia Mundial do Vape 2026: Uma Mudança, Todos Ganham

WVA Celebrates the World Vape Day

BRUXELAS, May 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Hoje, vapers, ex-fumantes e defensores da redução de danos marcam o Dia Mundial do Vape 2026 . O tema deste ano é Uma Mudança, Todos Ganham. Não é um slogan. É o que os dados mostram.

O Dia Mundial do Vape acontece um dia antes do Dia Mundial Sem Tabaco da OMS, e o contraste não poderia ser mais gritante. Enquanto a OMS passa o amanhã chamando vapes e truques da indústria de bolsas de nicotina projetadas para atrair uma nova geração, consumidores na Alemanha, África do Sul, Argentina e muitos outros países foram às ruas e às redes sociais esta semana para exigir acesso às alternativas menos prejudiciais que já ajudaram milhões a parar de fumar.

“A OMS usa a mesma cartilha há anos. A nicotina é o inimigo, as alternativas são táticas da indústria e qualquer um que discorde está comprometido. Enquanto isso 8 milhões de pessoas morrem por ano por causa do tabagismo. Esse não é um registro de saúde pública para se orgulhar “, disse Michael Landl, Diretor da World Vapers ‘Alliance.

A ciência não está em disputa entre pesquisadores sérios. Vaping, bolsas de nicotina e produtos de tabaco aquecido reduzem drasticamente a exposição aos produtos químicos que matam os fumantes. A nicotina é viciante, mas não é a causa das doenças relacionadas ao tabagismo. A fumaça é. Quando um fumante muda completamente, os benefícios se estendem a todos ao seu redor. O fumo passivo aumenta o risco de asma, pneumonia e bronquite nas crianças. Os filhos de fumantes são até quatro vezes mais propensos a se tornarem fumantes. Uma mudança acaba quase com tudo isso na casa.

Os países que entenderam isso agora estão colhendo os resultados. A Suécia está livre do tabagismo. O Reino Unido reduziu pela metade sua taxa de tabagismo. A Nova Zelândia reduziu o tabagismo entre os menores de 25 anos para cerca de 3% e tem a primeira geração livre do tabagismo.

“Todos os países que reduziram o tabagismo rapidamente fizeram isso dando aos fumantes alternativas reais. O Dia Mundial do Vape existe para lembrar aos formuladores de políticas da existência de evidências. Nós, consumidores, não somos apenas casos, somos a evidência. As ferramentas existem. A única coisa que falta é a vontade política em muitos países “, acrescentou Landl.

Para perguntas da mídia: [email protected] www.worldvapersalliance.com

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