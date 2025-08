Le nouveau site regroupe des gammes de produits et renforce la stratégie de croissance mondiale dans la région Asie-Pacifique

PENANG, Malaisie, 04 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Dialight (LSE : DIA), un leader mondial dans le secteur de l’éclairage LED industriel et la technologie LED optoélectronique, est fier d’annoncer l’inauguration officielle de son nouveau site de fabrication situé à Penang, en Malaisie. L’événement, prévu le 12 août 2025, marque une étape majeure dans la stratégie de croissance mondiale de l’entreprise et témoigne de son engagement à investir à long terme dans la région Asie-Pacifique.

Un snippet joint au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Le nouveau site regroupe et rationalise la production des gammes de produits d’éclairage à semi-conducteurs (SSL) et d’optoélectronique (OE) de Dialight dans une seule et même installation. En rassemblant ses opérations, Dialight vise à exploiter les synergies entre les deux groupes de produits afin d’améliorer les processus, l’efficacité opérationnelle et le service proposé à sa clientèle mondiale.

« Il ne s’agit pas simplement d’une nouvelle installation, mais d’un centre stratégique dédié à l’innovation, à la collaboration et à la croissance », a commenté Steve Blair, PDG de Dialight, qui sera présent lors de l’événement, aux côtés de Rizwan Ahmad, Directeur des opérations, et de représentants éminents du gouvernement malaisien. « Notre présence à Penang est essentielle pour soutenir nos clients dans le monde, en particulier sur le marché de la région Asie-Pacifique en plein essor ».

Cette nouvelle installation reflète l’engagement de Dialight en faveur du développement durable et de l’excellence opérationnelle, qui vise à réduire son empreinte environnementale tout en continuant à garantir pour ses clients les normes de qualité et de fiabilité les plus élevées.

Des personnalités éminentes du gouvernement malaisien, ainsi que des représentants des réseaux de clients, de fournisseurs et de partenaires industriels de Dialight seront présents à l’inauguration.

À propos de Dialight

Dialight est un leader mondial dans le secteur de l’éclairage LED industriel et la technologie LED optoélectronique, avec plus de 50 ans d’expertise consacrée exclusivement aux diodes électroluminescentes.

Contact médias :

Parrot PR & Marketing

[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 1001121044