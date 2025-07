Duck Creek Reconhecida como Destaque Luminar e Tecnológico nos Sistemas de Administração de Apólices da Celent para Relatórios de Seguros P&C na América do Norte, APAC, EMEA e LATAM

BOSTON, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies , fornecedora global que define o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anunciou hoje que recebeu cinco prêmios XCelent Advanced Technology 2025 da Celent pelos seus Sistemas de Administração de Apólices: Relatórios de Seguro P&C para América do Norte, EMEA e LATAM. A Duck Creek recebeu três prêmios Advanced Technology XCelent na América do Norte, EMEA e Latam, além dos prêmios Amplitude de Funcionalidade e Base de Clientes e Suporte XCelent na América do Norte.

A Duck Creek também foi nomeada Luminar no relatório da América do Norte e reconhecida como Destaque de Tecnologia nas edições regionais EMEA, APAC e LATAM dos Sistemas de Administração de Apólices: Relatórios de seguro de P&C. A distinção Luminar é o maior reconhecimento da Celent e reflete a excelência em ambos os critérios. A categoria Tecnologia em Destaque destaca soluções modernas que enfatizam a inovação técnica e a agilidade.

“Duck Creek Policy é um sistema moderno de administração de apólices baseado em nuvem que oferece uma forte funcionalidade por meio de uma interface cuidadosamente projetada e fácil de navegar. Parabéns à Duck Creek pelo seu reconhecimento como Luminar na América do Norte e por obter colocações de primeira linha na Matriz de Capacidades Técnicas da Celent em várias regiões globais nos relatórios de 2025 dos Fornecedores de Sistemas de Administração de Apólices para seguros de P&C”, disse Karlyn Carnahan, Diretora de Seguros da CPCU | América do Norte, Celent.

A Duck Creek recebeu notas altas no relatório pelo seu Sistema de Administração de Apólices (PAS) maduro e baseado em nuvem, usado por uma ampla gama de seguradoras em todo o mundo. Projetada com espaços de trabalho baseados em persona, a plataforma Duck Creek suporta subscrição e manutenção de apólices com facilidade de uso e eficiência. Sua arquitetura utiliza a Microsoft Azure para DevOps nativo da nuvem, suporta uma cadência de lançamento quinzenal e inclui um mecanismo de classificação integrado para lógica de preços configurável.

“O reconhecimento da Celent em três relatórios regionais confirma que nossa abordagem à inovação na administração de apólices está tendo um impacto real”, disse Mike Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “Além de oferecer modernização, a Duck Creek Policy oferece às seguradoras de todo o mundo a agilidade para competir, a velocidade para capitalizar oportunidades e a capacidade de proporcionar experiências que impulsionem o sucesso duradouro.”

A Duck Creek Technologies é fornecedora global de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand . Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nos nossos canais sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X .

