BOSTON, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui définit l’avenir de l’assurance générale et IARD, annonce aujourd’hui les lauréats de l’édition inaugurale des Duck Creek Technologies Partner of the Year Awards 2023 lors de son annuel Partner Summit ’23 se tenant à Orlando, en Floride, les 20 et 21 septembre 2023. Les partenaires intégrateurs de systèmes Accenture, Aggne et Coforge, les partenaires en solutions Copart, LexisNexis Risk Solutions, Smart Communications et Quadient, et le partenaire en conseil Penguin Tech se sont vus décerner le prix de Partenaire de l’année Duck Creek 2023.

Le leader SaaS (software-as-a-service) a consacré du temps pendant son évènement pour reconnaître les réalisations incroyables de ses partenaires en solutions, en intégration de systèmes et en conseil dans le monde. Le prix de Partenaire de l’année Duck Creek Technologies a été créé pour récompenser la puissance des partenariats et célébrer les réalisations communes significatives dans l’écosystème des assurances. Des prix en verre gravé ont été remis aux huit lauréats qui ont atteint le plus haut niveau d’excellence en tant que partenaire de Duck Creek et ayant su faire progresser leur activité tout en réinventant l’avenir de l’assurance.

Accenture a reçu le titre de Partenaire intégrateur de systèmes de l’année pour avoir excellé dans les activités conjointes de mise sur le marché, en fournissant des solutions Duck Creek à des clients du monde entier, et pour avoir constamment dépassé les critères de respect de l’exécution. Accenture a mené à bien le plus grand nombre de mises en œuvre complètes de solutions Duck Creek et maintient sa position d’influence significative pour les ventes incitatives auprès des clients au niveau mondial.

Aggne a reçu le titre de Partenaire de l’année en création de valeur dans les Amériques pour sa collaboration fructueuse avec les équipes de ventes de Duck Creek visant la différenciation et l’acquisition de nouvelles activités ainsi que le développement d’accélérateurs pour garantir la migration réussie des clients vers la plateforme SaaS Duck Creek OnDemand (DCOD).

Coforge a reçu le titre de Partenaire de l’année en création de valeur au niveau international pour sa prestation exceptionnelle de services packagés aux clients, permettant à Duck Creek d’accélérer la rentabilité. Coforge est parvenue à déployer des solutions Duck Creek OnDemand prépackagées en utilisant des accélérateurs et les meilleures pratiques en un temps record.

Copart a été nommé Partenaire de l’année en solution d’efficacité opérationnelle pour son intégration avec Duck Creek. La solution améliore l’efficacité opérationnelle pour nos clients communs, en leur permettant de prendre des décisions éclairées en matière d’assurance et de répondre rapidement aux besoins des assurés. Copart est pour Duck Creek un précieux partenaire de mise sur le marché dans le segment des 10 premiers assureurs automobiles et offre un service de récupération automobile de premier plan essentiel à la stratégie de Duck Creek en matière de sinistres automobiles. Son intégration solide avec Duck Creek est un exemple concret de l’amélioration à la fois de l’efficacité opérationnelle et de l’expérience client.

LexisNexis Risk Solutions a obtenu le titre de Partenaire de l’année en solution d’accélération de mise sur le marché pour ses intégrations avec Duck Creek qui ont eu un impact significatif sur la rapidité de mise sur le marché de nos clients mutuels. LexisNexis Risk Solutions est un partenaire de Duck Creek depuis quatorze ans. L’entreprise propose dix intégrations préconstruites pour ses solutions de pointe. Ses intégrations sont plus largement adoptées que d’autres, permettant une mise en œuvre plus rapide et des économies pour nos clients mutuels.

Quadient a reçu le prix de Partenaire de l’année en solution d’expériences personnalisées parce que l’entreprise fournit une intégration de solution convaincante visant à mieux personnaliser l’expérience des assurés. Quadient est un acteur majeur de la gestion des communications avec les clients avec des intégrations pour Duck Creek Policy et Claims. Quadient a collaboré étroitement avec Duck Creek au cours de l’année 2023 dans diverses activités de co-marketing autour de ces intégrations, qui ont ouvert de nombreuses opportunités de ventes pour les deux parties.

Smart Communications s’est vue décerner le titre de Partenaire de l’année en solution internationale pour avoir contribué de manière remarquable aux activités de Duck Creek à l’échelle mondiale. Smart Communications est un leader mondial reconnu en gestion des communications avec les clients. En 2023, son équipe s’est distinguée par sa collaboration étroite avec l’équipe de Duck Creek pour le développement conjoint d’intégrations de démonstration clés et a parrainé notre premier sommet annuel dédié aux clients pour notre région APAC.

Penguin Tech a reçu le titre de Partenaire de l’année en conseil pour ses contributions significatives à la valorisation de l’écosystème de Duck Creek. L’équipe de Penguin Tech compte plus de 40 années d’expérience combinée avec Duck Creek et a accéléré la croissance de l’écosystème de Duck Creek en développant de nombreuses intégrations pour le compte de nos partenaires en solutions. Ces intégrations avec les leaders du marché ont permis de créer des démonstrations de vente convaincantes et d’élargir la proposition de valeur de Duck Creek.

« Nous sommes ravis des partenariats précieux que nous avons noués et de notre capacité à collaborer avec des entreprises réputées telles que Accenture, Aggne, Coforge, Copart, LexisNexis, Quadient, Smart Communications et Penguin Tech. Ensemble, nous repensons le paysage de l’innovation dans le secteur des assurances tout en continuant à fournir des solutions de premier ordre basées sur le cloud associées à des services d’exception », a déclaré Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies. « C’est un privilège de reconnaître ces réalisations et de célébrer les performances de nos partenaires lors de notre Partner Summit ’23 en compagnie d’un public composé de centaines de membres de l’écosystème. »

