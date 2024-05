Duck Creek Technologies destaca os estimados patrocinadores da Formation ’24

A Formation ’24 é o maior encontro de inovadores globais em seguros e tecnologia e apresenta dezenas de patrocinadores do setor.

BOSTON, May 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — É com enorme satisfação que a Duck Creek Technologies — fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro dos seguros patrimoniais e de acidentes (P&C), bem como seguros gerais — tem o prazer de revelar os patrocinadores de destaque que se juntarão à linha de frente dos tomadores de decisão no segmento de tecnologia de seguros, em sua tão aguardada conferência de clientes, a Formation ’24. A realização do evento está prevista para o período de 21 a 23 de maio de 2024, no Omni Dallas Hotel, em Dallas, Texas.

A Duck Creek está preparada para receber líderes de tecnologia de seguros e profissionais do setor de todo o mundo, promovendo um ambiente dinâmico com ricas perspectivas educacionais e de networking, centrado nas últimas tendências e inovações que impulsionam o avanço do setor de seguros.

“Este ano temos compromissos recordes de patrocínio de mais de 60 membros do nosso ecossistema de parceiros, incluindo os patrocinadores Platinum Aggne Global, Coforge, Cognizant e LTIMindtree; e os patrocinadores ouro Accenture, Capgemini, Next Level Solutions, Opterrix, PwC, Quadient e Yovant”, declarou Rohit Bedi, Diretor de Receita da Duck Creek Technologies. “Isso ressalta o robusto ecossistema de parceiros que a Duck Creek cultivou em benefício de nossos clientes globais. Mantemos relacionamentos sólidos com líderes do setor, oferecendo soluções complementares e diferenciadas a fim de aprimorar e simplificar a experiência de nossos clientes em comum.”

Para ter acesso a uma lista completa dos patrocinadores da Formation ’24, clique aqui . A agenda e a lista de palestrantes já estão disponíveis no site da conferência. Para mais informações sobre a Formation ’24 ou para se inscrever agora no evento imperdível do ano, acesse https://www.duckcreek. com/formation/.

Sobre A Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é a fornecedora de soluções inteligentes que define o futuro do setor de seguros patrimoniais e de acidentes (P&C), bem como seguros gerais. Nossa plataforma abriga sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e duradouras. Autenticidade, propósito e transparência são valores fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que os seguros devem estar disponíveis para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes de mercado estão disponíveis de forma independente ou como um conjunto completo , e todas estão disponíveis através do Duck Creek OnDemand . Para mais informações, acesse www.duckcreek.com . Siga a Duck Creek em nossos canais nas mídias sociais para ter acesso às últimas novidades – LinkedIn e X .

