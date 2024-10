Duck Creek Technologies Nomeada Líder no Gartner® 2024 Magic Quadrant™ de SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America

Reconhecida pela Integridade da Visão e Capacidade de Execução

BOSTON, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Duck Creek Technologies, fornecedora líder e inovadora de soluções no mercado de plataformas principais de seguros SaaS P&C, anunciou hoje que foi incluída pela Gartner como Líder no “Magic Quadrant™ for SaaS P&C Core Platforms, North America” da Gartner® de 2024. A avaliação foi baseada em critérios específicos que analisaram a Integridade Geral da Visão e a Capacidade de Execução da empresa.

Os relatórios do Magic Quadrant são o resultado final de uma pesquisa rigorosa baseada em fatos em mercados específicos, fornecendo uma visão ampla das posições relativas dos provedores em mercados onde o crescimento é alto e a diferenciação dos provedores é distinta. Os provedores estão posicionados em quatro quadrantes: Líderes, Competidores, Visionários e Operadores de Nicho. A pesquisa permite que você obtenha o máximo da análise de mercado de acordo com as necessidades exclusivas dos seus negócios e de tecnologia.

“Nossa plataforma SaaS low-code e configurável ajuda as seguradoras a se destacarem no mercado competitivo de hoje. Continuamos a aprimorar nossa plataforma por meio de IA, aprendizado de máquina e oferta de novas soluções para as operadoras, incluindo o Payments Facilitator, para a expansão dos negócios com velocidade, eficiência e uma excelente experiência do cliente”, disse Michael Jackowski, CEO da Duck Creek Technologies. “Estamos orgulhosos de ser reconhecidos novamente este ano pelo Gartner como Líder no espaço de tecnologia de seguros de P&C. Continuaremos a enriquecer a nossa plataforma, fornecendo mais para as operadoras se manterem à frente da sua concorrência, incluindo a eliminação de atualizações por meio da Entrega Ativa e o aumento da eficiência e escalabilidade com multilocação.”

Veja uma cópia gratuita do relatório do Magic Quadrant para saber mais sobre os pontos fortes e precauções da Duck Creek, entre outras ofertas de provedores, aqui

Fonte: Relatórios Gartner: Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, América do Norte, Sham Gill, James Ingham Outubro de 2024

Isenção de Responsabilidade Gartner:

A Gartner não recomenda nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nas suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia selecionem apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem na opinião da empresa de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

GARTNER é uma marca comercial registrada e de serviço da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e é usada aqui sob permissão. Todos os direitos reservados.

Magic Quadrant é uma marca comercial registrada da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas e é usada aqui sob permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nas nossas redes sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

