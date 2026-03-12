EarthDaily Obtém Certificação CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD)

Validação Confirma a Integridade Científica de Constelação EarthDaily

VANCOUVER, British Columbia e NOVA YORK, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A EarthDaily anunciou hoje que seus dados obtiveram a certificação CEOS Analysis Ready Data (CEOS-ARD), um padrão globalmente reconhecido estabelecido pelo Committee on Earth Observation Satellites (CEOS).

A conformidade com o CEOS-ARD confirma que os dados do EarthDaily atendem aos rigorosos requisitos internacionais de calibração radiométrica e abordagens de correção geométrica, integridade de metadados e interoperabilidade ao longo do tempo e conjuntos de dados, possibilitando a análise quantitativa imediata com processamento adicional mínimo do usuário.

É importante ressaltar que o EarthDaily alcançou a conformidade com o CEOS-ARD antes da plena disponibilidade comercial da sua constelação total, um marco raro para um sistema comercial de observação da Terra.

“Essa conquista valida a base científica dos nossos dados”, disse Don Osborne, Diretor Executivo do EarthDaily. “O EarthDaily Constellation foi criado inicialmente como um sistema de medição. A cobertura diária só importa se os dados forem estáveis, comparáveis e confiáveis ao longo do tempo. A conformidade com o CEOS-ARD confirma que estamos fornecendo dados de nível científico em escala comercial.”

Os padrões de Dados Prontos para Análise dos CEOS são importantes para a interoperabilidade da missão científica e incluem uma série de missões governamentais públicas, incluindo produtos Sentinel e Landsat. A estrutura foi desenvolvida para enfrentar um desafio persistente na observação da Terra: com o crescimento do volume de dados em todo o mundo, os usuários muitas vezes não têm a infraestrutura e a experiência necessárias para processar imagens brutas para aplicações científicas e operacionais. O fornecimento sistemático de CEOS-ARD reduz essa carga e apoia uma tomada de decisão mais eficaz.

A arquitetura do EarthDaily foi projetada intencionalmente para garantir a continuidade com os arquivos científicos estabelecidos. Sua abordagem de calibração radiométrica, configuração espectral e padrões de correção geométrica permitem a comparabilidade e compatibilidade com os registros de dados Landsat e Sentinel. Esse design possibilita que os usuários integrem perfeitamente os dados do EarthDaily em análises de séries temporais existentes, beneficiando-se de uma maior diversidade espectral e revisitas diárias.

Sinais de conformidade que o EarthDaily fornece:

Correção radiométrica e geométrica de nível científico

Conjuntos de dados interoperáveis estruturados para análise robusta de séries temporais

Usabilidade imediata para análises avançadas e fluxos de trabalho de IA

Redução da carga de pré-processamento e aumento da confiabilidade analítica

O EarthDaily Constellation foi projetado com foco na integridade da medição desde o início. Conforme destacado em Cobertura da SpaceNews recente com análise do desenvolvimento e do desempenho em órbita do sistema, o EarthDaily Constellation incorpora:

Calibração radiométrica rigorosa

Caracterização térmica para estabilidade espectral

Coleta simultânea em 22 bandas espectrais

Cronograma de aquisição local consistente

Arquitetura alinhada para interoperabilidade com arquivos Landsat e Sentinel

Esses princípios de design garantem que os dados do EarthDaily sejam globalmente consistentes e cientificamente confiáveis para a detecção de mudanças a longo prazo.

Com o lançamento de seis satélites adicionais em maio e a expansão contínua no final deste ano, o EarthDaily Constellation entrará em operação comercialmente em meados de 2026, fornecendo cobertura global diária e consistente, apoiada por dados de nível científico compatíveis com CEOS-ARD.

Este marco reforça a posição do EarthDaily de fornecedor comercial, unindo o rigor científico com uma infraestrutura de observação da Terra escalável e pronta para IA.

Sobre o EarthDaily

EarthDaily é uma empresa global de observação da Terra focada no fornecimento de dados e análises de nível científico projetados para detectar mudanças em grandes áreas e inteligência orientada para a tomada de decisões. Para o próximo lançamento do EarthDaily Constellation, a empresa está criando uma base para inteligência terrestre diária e globalmente consistente, em apoio a governos e empresas que operam em ambientes complexos e de alto impacto.

Para mais informação, visite earthdaily.com e siga o EarthDaily no LinkedIn (@EarthDaily) e X (@EarthDailyA).

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a00964c1-54f3-418d-800e-2c09394a2aa3

Contatos Tanya Cross Vice-Presidente, Marketing e Comunicações Globais EarthDaily [email protected] Alliance Advisors IR [email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9671203