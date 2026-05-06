EarthDaily Selecionada pelo National Reconnaissance Office (NRO) para Contrato Comercial de Observação Óptica da Terra

MAPLE GROVE, Minnesota, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A EarthDaily Analytics (EarthDaily) anunciou hoje que foi selecionada pelo U.S. National Reconnaissance Office (NRO) dos EUA para apoiar o uso de imagens comerciais multiespectrais de observação da Terra da Commercial Solutions Opening (CSO) da Strategic Commercial Enhancements (SCE). O contrato, avaliado em US$ 1,2 milhão, ressalta o papel crescente dos fornecedores comerciais no apoio às necessidades de missões do governo dos EUA.

A EarthDaily fornecerá imagens multiespectrais cientificamente calibradas e recursos de sensoriamento remoto por meio de modelagem, simulação e avaliação de dados, utilizando a EarthDaily Constellation já em órbita, bem como satélites adicionais lançados ao longo de 2026. A EarthDaily irá demonstrar sua capacidade com tarefas, coleta e disseminação total de produtos e atender pedidos de produtos e solicitações de entrega do NRO e de seus parceiros.

“Essa seleção reflete uma mudança mais ampla na integração de dados de observação da Terra de alta qualidade comercialmente disponíveis na tomada de decisões operacionais”, disse Eric von Eckartsberg, Diretor de Receita da EarthDaily. “Estamos focados em fornecer medições consistentes e confiáveis que permitam decisões mais rápidas e seguras em ambientes complexos.”

O contrato é um passo importante para o estabelecimento de uma estrutura de contratação escalável para a futura demanda do governo dos EUA, posicionando a EarthDaily para apoiar uma gama mais ampla de aplicações de missão, à medida que a observação comercial da Terra se torna cada vez mais incorporada aos fluxos de trabalho de segurança nacional.

Ele se alinha à EarthDaily Constellation, um sistema óptico de observação da Terra de última geração projetado para fornecer cobertura global diária em 22 bandas espectrais, com capacidade operacional total esperada para o final deste ano. A constelação foi desenvolvida especificamente para detectar mudanças em grandes áreas, permitindo medições consistentes e repetíveis em grande escala e apoiando análises prontas para IA para usuários governamentais e comerciais.

Com esse contrato, a EarthDaily dá continuidade à expansão do seu papel de fornecedora comercial confiável de dados e análises de observação da Terra, apoiando a segurança nacional e outras aplicações de alto impacto.

Sobre a EarthDaily

EarthDaily é uma empresa global de observação da Terra focada no fornecimento de dados e análises de nível científico projetados para detectar mudanças em grandes áreas e inteligência orientada para a tomada de decisões. Com a EarthDaily Constellation, a empresa está criando uma base para inteligência terrestre diária e globalmente consistente, em apoio a governos e empresas que operam em ambientes complexos e de alto impacto.

Para mais informação, visite earthdaily.com e siga a EarthDaily no LinkedIn (@EarthDaily) e no X (@EarthDailyA).

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