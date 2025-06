Cette collaboration associe une expertise et des technologies de trading afin d’offrir des stratégies, des formations et des outils plus intelligents aux traders du monde entier

LONDRES, 11 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC), un des leaders mondiaux du courtage financier et de la gestion d’actifs, est fière d’annoncer un partenariat stratégique avec Brokeree Solutions, un fournisseur de technologie de pointe au service des courtiers multi-actifs dans le monde entier. Cette collaboration marque une étape importante de la mission d’EBC, qui consiste à créer une communauté d’investissement transparente et axée sur la formation, en réunissant deux leaders du secteur qui partageront leur expertise, des technologies innovantes et des informations exploitables au profit des traders et des investisseurs du monde entier.

Au cœur de ce partenariat, un engagement commun en faveur du partage des connaissances, avec un accent particulier mis sur le copy trading, un domaine en pleine évolution qui permet aux traders débutants et chevronnés de s’épanouir. EBC et Brokeree élaboreront conjointement un contenu de formation et des idées pratiques adaptés aux traders, aux courtiers et aux fournisseurs de signaux, afin de les aider à se doter d’outils efficaces de gestion des risques, à adopter les meilleures pratiques et à améliorer leurs performances globales en matière de trading.

« Chez EBC Financial Group, notre mission est de bâtir une communauté d’investissement transparente et inclusive où les traders disposent de plus de moyens grâce à l’accès aux outils, aux connaissances et à la formation appropriés », a déclaré David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd. « Ce partenariat de partage des connaissances avec Brokeree Solutions va au-delà de la dimension technologique — il s’agit de tirer parti d’une expertise partagée pour créer un environnement de trading plus transparent et davantage axé sur les résultats. Ensemble, nous allons construire une plateforme où les traders, qu’ils soient débutants ou expérimentés, pourront apprendre, évoluer et s’épanouir. »

Un partenariat de partage des connaissances appuyé par la technologie

Brokeree Solutions contribue à ce partenariat avec son système d’investissement clé en main de social trading, qui permet aux utilisateurs de s’inscrire comme traders professionnels ou comme suiveurs directement par le biais de la plateforme d’un courtier. Ce système propose des contrôles avancés des ordres stop-loss/take-profit, un copy trading proportionnel et un filtrage des signaux spécifiques aux symboles, tous conçus pour favoriser des transactions sûres et flexibles.

EBC, quant à elle, complète ce dispositif par son expertise du marché mondial, son approche centrée sur l’investisseur et son engagement en faveur de la transparence, en aidant les traders à comprendre et à exploiter le copy trading en tant qu’outil de formation, particulièrement précieux dans le paysage financier complexe d’aujourd’hui. En rendant des outils de niveau professionnel accessibles à un public plus large, ce partenariat fera du copy trading un vecteur de développement des compétences et de participation au marché.

Contenus et séries de séminaires en ligne pour renforcer les connaissances en matière de trading

EBC et Brokeree, dans le cadre de cette collaboration axée sur le partage des connaissances, lanceront à partir du mois de mai une série d’articles mensuels couvrant un large éventail de sujets liés au trading et à l’investissement. Ces réflexions viseront à répondre aux défis concrets auxquels sont confrontés les traders et proposeront des stratégies concrètes pour améliorer les performances, le contrôle des risques et la prise de décision. Chaque article s’appuiera sur l’expertise commune des deux sociétés et sera publié sur les canaux numériques afin que le plus grand nombre de traders puisse en bénéficier.

De plus, ce partenariat prévoit une série de webinaires trimestriels, réunissant des traders, des courtiers et des fournisseurs de signaux autour de discussions approfondies sur des sujets à fort impact. Le premier webinaire, qui sera lancé prochainement, portera sur la gestion des risques, un domaine essentiel pour les traders individuels et institutionnels. La session portera sur les techniques pratiques, les outils de gestion des risques au niveau de la plateforme et les meilleures pratiques pour aider les participants à renforcer leur rigueur en matière de trading et la protection de leur capital.

Ces initiatives visent non seulement à former, mais aussi à susciter l’engagement et le dialogue au sein de la communauté des traders, en veillant à ce que les connaissances circulent dans les deux sens, des experts vers les utilisateurs, et des premières lignes de trading vers ceux qui façonnent la technologie et la stratégie.

« Nous accordons une grande importance à la confiance que nos clients placent dans notre technologie et notre expertise. Ce partenariat aidera les traders et les fournisseurs de signaux du monde entier à explorer les fonctionnalités avancées du copy trading qui leur permettront d’ajuster leur stratégie et d’augmenter l’efficacité des outils de gestion du risque appliqués », a indiqué Tatiana Pilipenko, responsable régionale du développement commercial (APAC, Royaume-Uni, Amérique) chez Brokeree Solutions. « Cette plateforme donne aux courtiers les moyens de cultiver un environnement de trading plus inclusif et mieux préparé aux risques qui, in fine, stimulera la croissance et renforcera les relations avec les communautés de trading. »

Ce partenariat de partage des connaissances souligne la vision commune d’EBC et de Brokeree : à savoir un avenir où la technologie, la formation et la transparence convergent pour aider les traders du monde entier à progresser. À l’heure où les marchés financiers se complexifient toujours plus, cette collaboration vise à doter les traders, débutants comme experts, des outils, de la confiance et de la compréhension dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus intelligentes et mieux informées.

Au travers de ces collaborations, EBC et Brokeree ne se contentent pas de faire progresser le copy trading, mais posent les bases d’une communauté d’investissement plus informée, connectée et résiliente.

Pour en savoir plus sur EBC et Brokeree, consultez les sites : https://www.ebc.com et brokeree.com.

Clause de non-responsabilité :

Le trading des contrats pour la différence (CFD) comportent un risque important de perte financière rapide en raison de l’effet de levier, ce qui en fait une transaction qui ne convient pas à tous les investisseurs. Il est donc impératif de procéder à une évaluation approfondie de vos objectifs d’investissement, de votre expertise et de votre propension au risque avant de prendre une décision.

À propos d’EBC Financial Group

Fondée dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est réputée pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Avec des bureaux situés dans les principaux centres financiers, notamment à Londres, Sydney, Hong Kong, Singapour, aux îles Caïmans, à Bangkok, à Limassol et sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des actions et des indices.

Récompensé par de nombreux prix, EBC s’engage à respecter des normes éthiques et ces filiales sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementée par la loi Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementée par la loi Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementées par la loi Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la loi Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. Nous promouvons une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque relation avec un investisseur soit traitée avec le plus grand sérieux qu’elle mérite.

En tant que partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone, EBC propose des services spécialisés en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie. Grâce à son partenariat avec la Fondation des Nations Unies et à United to Beat Malaria, l’entreprise contribue aux initiatives mondiales en matière de santé. EBC accompagne également la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, contribuant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société, améliorant ainsi la compréhension et le dialogue avec le public.

À propos de Brokeree Solutions

Fondée en 2013, Brokeree Solutions ne cesse d’améliorer les technologies destinées aux courtiers multi-actifs dans le monde entier. Tirant parti de sa longue expérience, cette société a apporté sa contribution au domaine de la fintech dans le secteur du commerce en ligne en mettant au point des solutions innovantes, en rationalisant les procédures opérationnelles et en mettant en place des systèmes avancés de gestion des risques.

Les offres phares de Brokeree comprennent sa multi-plateforme de social trading, Prop Pulse, Liquidity Bridge, et son système PAMM multi-serveur. De plus, Brokeree propose plus de 50 solutions et outils conçus pour aider les courtiers à améliorer leurs opérations dans des domaines tels que la gestion des comptes, la gestion des risques et la gestion des liquidités, accessibles aux courtiers utilisant les plateformes de trading MT4, MT5, cTrader et DXtrade CFD.

