EBC remporte le prix BrokersView de la meilleure expérience de trading, renforçant son rôle de leader mondial

SINGAPOUR, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Lors de la cérémonie BrokersView Award qui s’est tenue en septembre 2024 au Vietnam, EBC Financial Group (EBC) a remporté le prix « Best Trading Experience », confirmant une nouvelle fois sa position de leader mondial de l’industrie financière spécialisée dans les opérations de change, les CFD et les actions. Ce dernier prix a salué l’engagement d’EBC à garantir des conditions de trading les plus performantes et à offrir une expérience de trading exceptionnelle.

Deux prix prestigieux décernés à EBC Financial Group

Même si le marché mondial des opérations de change connaît une croissance rapide et devrait dépasser les 10.000 milliards de dollars US d’ici à 2028 (Source : Yahoo Finance), la participation à cet outil de planification financière de plus en plus populaire est entachée d’une désinformation généralisée et d’une forte volatilité, entraînant un manque de confiance parmi les traders (Source : Finance Magnates). EBC a pour objectif de surmonter ces défis en favorisant un environnement de trading stable et fiable, guidé par sa conviction fondamentale que chaque engagement d’un investisseur doit recevoir le sérieux et la sincérité qu’il mérite.Au-delà d’efforts continus pour apporter l’innovation à sa plateforme de trading et garantir des spreads hautement compétitifs, EBC s’engage à respecter des réglementations strictes, à proposer des mécanismes de tarification équitables et transparents et à garantir des mesures de sécurité à plusieurs niveaux.

Expansion de la portée mondiale et de la présence stratégique

EBC Financial Group a depuis longtemps établi sa position en tant que société de courtage d’envergure mondiale, avec une forte présence sur des hubs financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Sydney ainsi que les marchés émergeants d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde.

Cette expansion internationale est portée par la stratégie d’EBC qui consiste à localiser ses opérations pour satisfaire aux exigences réglementaires propres à chaque région, tout en ajustant ses offres aux besoins spécifiques des clients dans chaque marché. Grâce à des investissements stratégiques dans des licences réglementaires, une liquidité d’ampleur institutionnelle et une infrastructure de trading avancée, EBC se positionne pour répondre aux besoins d’une clientèle internationale plus vaste en offrant une gamme diversifiée d’outils et de services de trading.

La croissance d’EBC sur les marchés émergents notamment en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Inde et en Afrique reflète l’engagement de l’entreprise à permettre aux traders d’accéder à des écosystèmes financiers robustes, qui restent traditionnellement sous-desservis par les principales institutions financières. À mesure qu’EBC développe ses opérations, l’entreprise continue d’élargir son infrastructure de support dans ces régions pour garantir aux traders une expérience aussi fluide que dans les hubs financiers plus établis.

BrokersView : une plateforme de référence d’évaluation des courtiers

BrokersView est une marque de FastBull, un portail d’informations financières de premier plan qui aide les investisseurs à identifier rapidement et efficacement les courtiers appropriés. Remporter le prix « Best Trading Experience » n’a pas été une mince affaire compte tenu du grand nombre de candidats en lice. Lors de l’évaluation d’EBC pour les prix 2024, BrokersView a mené une expertise rigoureuse d’EBC basée sur six critères essentiels, à savoir, la vitesse des transactions, la stabilité, la liquidité, l’effet de glissement, les spreads et les taux de swap.

Des données en temps réel ont été examinées selon des conditions de trading prédéfinies et, finalement, la plateforme de trading personnalisée d’EBC offre des exécutions d’ordres rapides et optimales, des spreads réduits, un service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui a permis à la société de se démarquer et d’apporter un gage de confiance, jouant ainsi un rôle primordial dans l’obtention de ce prix prestigieux.

La mission d’EBC en tant que groupe de courtage international est de créer un écosystème de trading d’envergure offrant aux traders du monde entier un outil efficace. Pour atteindre cet objectif, EBC investit dans des licences réglementaires, une infrastructure avancée, une liquidité d’envergure institutionnelle, une gestion du risque efficace et des algorithmes de trading développés en interne. Par ailleurs, la sécurité et la confidentialité revêtent un caractère primordial chez EBC. L’entreprise utilise un cryptage SSL de 256 bits et des canaux de trading dédiés pour protéger les informations de ses clients et créer des solutions personnalisées, afin de garantir une expérience de trading optimale.

Remise du prix « Best Trading Experience » à EBC Financial Group par BrokersView en 2024

Célébrer un esprit d’excellence

En plus des distinctions de la cérémonie BrokersView Award, Al Hamidi, analyste senior chez EBC a également été honoré du prix « Best Innovative Trading Strategy » lors de la cérémonie FastBull 2024 Trading Influencers Awards, qui s’est tenue en parallèle avec la cérémonies de remise des prix BrokersView. La cérémonie de remise des prix FastBull 2024 Trading Influencers vise à célébrer les personnes ayant contribué de manière exceptionnelle au secteur.

Avec plus de dix ans d’expérience dans le domaine, Al Hamidi a piloté des avancées théoriques dans l’analyse de stratégie de marché et des recherches liées à la conformité. Son expertise en matière de reprise des activités et de protocoles de continuité des activités (PCA) a été déterminante pour permettre à EBC de réagir rapidement lors de l’incident CrowdStrike en juillet 2024. Ce prix met en avant la richesse d’expérience et d’expertise dans les équipes diversifiées d’EBC ainsi que les efforts du groupe pour favoriser une culture d’apprentissage par le biais de littératie financière et du partage des connaissances.

Remise du trophée « Best Innovative Trading Strategy » à Al Hamidi

Cette dernière récompense porte à sept le nombre total de prix pour EBC en 2024. Plus récemment, en août 2024, EBC a reçu la distinction du Meilleur courtier de la région Asie-Pacifique lors de la remise des prix annuels Finance Magnates.

En regardant vers l’avenir, EBC reste concentrée sur sa feuille de route de développement global, offrant une expérience de trading ultime et positionnant les traders au centre de ses opérations. L’objectif de l’entreprise, qui perdure depuis des années, reste inchangé : permettre aux traders de prendre des décisions éclairées et être ses partenaires de confiance à chaque étape du parcours de trading.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est réputé pour sa gamme complète de services qui comprend le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. EBC Financial Group a rapidement établi sa position en tant que société de courtage d’envergure mondiale, avec une forte présence sur des hubs financiers majeurs tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Singapour, Sydney, les Îles Caïmans ainsi que sur les marchés émergeants d’Amérique latine, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’Inde. EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du monde.

Reconnu par de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd est réglementé par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés qui témoignent de plus de 30 ans d’expérience approfondie dans des institutions financières majeures, ayant habilement navigué à travers des cycles économiques importants, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec le plus grand sérieux qu’il mérite.

EBC est le partenaire officiel du FC Barcelone pour les opérations de change, offrant des services spécialisés dans des régions telles que l’Asie, l’Amérique latine, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Océanie. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la Fondation pour les Nations Unies dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. EBC soutient, depuis février 2024, la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

https://www.ebc.com/

