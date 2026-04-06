Egg Medical เปิดตัว EggNest™ Complete Flex รุ่นป้องกันแบบไม่ต้องใช้เสื้อป้องกัน โดยไม่ต้องมีการก่อสร้าง ไม่ต้องหยุดการดำเนินงาน และไม่ขัดจังหวะการทำงาน

มินนิอาโพลิส, April 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Egg Medical ประกาศเปิดตัว EggNest Complete Flex นวัตกรรมอันล้ำสมัยในด้านการป้องกันรังสี ซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องสวมเสื้อป้องกันหรือใช้เสื้อป้องกันตะกั่วแบบน้ำหนักเบาพิเศษ อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีการก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือหยุดการทำงานในขั้นตอนการติดตั้ง
ดร. Jasvindar Singh จะดำเนินการเคสจริงในการใช้ Complete Flex เป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาล Barnes-Jewish ในวันพุธที่ 8 เมษายน เวลา 9:35 น. การฝึกอบรมศัลยศาสตร์พื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ARCH 2026
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นกลุ่มแรกที่ใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ในเคสจริง และเชื่อว่าการนำโซลูชันที่ปกป้องทุกคนมาใช้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ” ดร. Jasvindar Singh หัวหน้าแผนกหัตถการหัวใจและโรคโครงสร้างหัวใจ โรงพยาบาล Barnes-Jewish และประธานกลุ่ม ARCH กล่าว
“ARCH เดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมและยังคงก้าวล้ำนำหน้าในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ” ดร. George Chrysant ผู้อำนวยการหลักสูตร ARCH และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของ Integris Cardiovascular Physicians กล่าว “ผมใช้ EggNest Complete มาหนึ่งปีแล้ว และเชื่อมั่นว่าอุปกรณ์ป้องกันรังสีขั้นสูง (ERPD) ไม่ควรเป็นทางเลือกอีกต่อไป เมื่อสวัสดิภาพของทีมตกอยู่ในความเสี่ยง”
EggNest Complete Flex แตกต่างจากระบบป้องกันรังสีแบบติดตั้งบนเพดานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการก่อสร้างขนาดใหญ่และปิดใช้งานห้องเป็นเวลานาน นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการป้องกันรังสีดังนี้
- ไม่ต้องก่อสร้าง: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ไม่ต้องขออนุญาต หรือไม่ทำให้เกิดความล่าช้าในการติดตั้ง
- ไม่ต้องหยุดการดำเนินงาน: ห้องปฏิบัติการยังคงเปิดให้บริการตามปกติในระหว่างการติดตั้ง จึงช่วยรักษารายได้หลายล้านดอลลาร์ที่อาจได้รับ
- ประหยัดค่าใช้จ่าย: ขจัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันการป้องกันอื่นๆ ที่เป็นแบบติดตั้งในตัว
- นำไปใช้งานได้ง่ายสำหรับบุคลากรทางการแพทย์: ช่วยให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องสวมเสื้อป้องกันหรือใช้ตะกั่วที่มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ลดภาระต่อกระดูกและข้อต่อ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในระยะยาว
“ระบบการดูแลสุขภาพถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ การหยุดชะงักการทำงาน และการลงทุนด้วยเงินทุนจำนวนมาก” Gavin Philipps ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ที่ Egg Medical กล่าว “ตอนนี้โรงพยาบาลสามารถปกป้องทีมงานได้ โดยไม่ต้องปิดห้องปฏิบัติงานเป็นเวลาหลายวันหรือไม่ต้องเสียเงินหลายแสนดอลลาร์ไปกับการก่อสร้าง”
ระบบสาธารณสุขกำลังเผชิญแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการปรับปรุงการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ต่อ ลดอันตรายจากการทำงาน และรักษาประสิทธิภาพในการรองรับการทำหัตถการให้ผู้ป่วย ข้อมูลเผยแพร่ล่าสุดที่ตีพิมพ์ใน JSCAI ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมทางการแพทย์หลายแห่ง เรียกร้องให้นำ ERPD มาใช้กันอย่างกว้างขวางขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้¹ การนำไปใช้งานกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการติดตั้งโซลูชันนี้ในห้องปฏิบัติการ 15 แห่งทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะติดตั้งเพิ่มอีก 80 แห่งภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 นี้
ALARA+: การประชุมสุดยอดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากรังสีและศัลยกรรมกระดูกในห้องปฏิบัติการฟลูโอโรสโคปี วารสารของสมาคมการฉีดสีเรืองแสงและการทำหัตถการหัวใจและหลอดเลือด ปี 2026 ฉบับที่ 0
