LONDRES, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia hoje que entregou mais um financiamento de dívida de US$ 160 milhões para seu cliente de longa data no Brasil, o BTG Pactual.

O empréstimo sênior sem garantia de US$ 160 milhões de 7 anos foi fornecido pelo AIIB, e a transação segue várias transações anteriores para o BTG, também assessoradas pela EMGA, por um acumulado de US$ 1,1 bilhão.

Sajeev Chakkalakal, diretor administrativo e chefe de banco de investimento da EMGA, disse: “Esta instalação demonstra novamente nosso relacionamento de longa data com o BTG. Isso permitiu ainda mais o crescimento de seu portfólio de água e saneamento, consolidando assim seu papel como um dos bancos brasileiros mais proeminentes no setor de investimentos ESG. Também foi um prazer trabalhar com o AIIB como uma DFI multilateral líder em seu maior negócio com um banco do setor privado brasileiro.”

Jeremy Dobson, diretor administrativo e chefe de operações da EMGA, acrescentou: “Esta é nossa primeira transação com o AIIB e esperamos trabalhar com eles novamente no futuro. Até o momento, a EMGA garantiu quase US$ 2 bilhões em investimentos no Brasil e continua sendo um dos nossos mercados mais importantes globalmente.”

BTG Pactual: O BTG é o maior banco de investimento da América Latina, o 6º maior banco do Brasil em patrimônio líquido e um dos principais players na concessão de empréstimos e garantias a um amplo conjunto de clientes, de PMEs a grandes corporações. O BTG é pioneiro na promoção do financiamento climático no Brasil e desempenha um papel fundamental na canalização de recursos para projetos com impacto positivo na comunidade.

O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB) é um banco multilateral de desenvolvimento e instituição financeira internacional que visa melhorar coletivamente os resultados econômicos e sociais na Ásia. É a segunda maior instituição multilateral de desenvolvimento do mundo.

A Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), com escritórios em Londres e Nova York, auxilia instituições financeiras e empresas que buscam novos recursos de dívida ou capital próprio. A equipe multinacional da EMGA coletivamente tem décadas de experiência no fechamento de mais de US$ 9 bilhões em transações de dívida e private equity para seus clientes nos mercados emergentes e economias de fronteira do mundo, incluindo o Brasil, que continua sendo um mercado-chave. Com um histórico comprovado em formação de capital e consultoria estratégica em diversos ciclos econômicos, a EMGA continua a oferecer alcance geográfico e uma oferta diversificada de serviços, consolidando seu lugar no mercado como um banco de investimento boutique especializado em mercados emergentes proeminente.

