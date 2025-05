En vue de réduire la fracture numérique dans les communautés insulaires des Philippines, Bitget lance le programme Starlink

SIARGAO, Philippines, 14 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget, première plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies et société Web3, a lancé son programme Starlink, qui vise à fournir un accès Internet haut débit par satellite aux îles isolées des Philippines, dans le cadre d’une initiative audacieuse visant à lutter contre les inégalités numériques. Cette initiative, lancée à l’école Espoir School of Life de Siargao et à Barangay Pitogo, vise à combler les lacunes chroniques en matière de connectivité qui entravent depuis longtemps l’éducation, les soins de santé et les opportunités économiques. En déployant la technologie de pointe de Starlink, Bitget vise à autonomiser ces communautés en leur fournissant un accès Internet fiable, jetant ainsi les bases d’une future formation à la blockchain et d’une inclusion financière.

Depuis des années, les habitants de Siargao dépendent de connexions radio instables, exposés à des coupures fréquentes, des débits réduits et à une exclusion numérique persistante. Les écoles comme Espoir, qui accueillent des enfants défavorisés, peinent à mettre en place l’enseignement en ligne, tandis que des villages tels que Barangay Pitogo restent isolés à cause de réseaux peu fiables.

« Sans connexion Internet stable, des communautés entières sont privées d’accès à l’éducation moderne, au télétravail et même à des services de base tels que la télémédecine. Il ne s’agit pas seulement de connectivité, mais aussi d’équité. L’accès à Internet ne devrait pas être un privilège, c’est la base de toutes choses, de l’éducation à la finance décentralisée. Nous ouvrons les portes du monde numérique, une île à la fois », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur des opérations de Bitget.

La première phase du programme comprend l’installation du matériel Starlink à l’école Espoir et à l’école publique de Barangay Pitogo. Cela permettra de fournir six mois d’accès Internet haut débit par satellite, donnant ainsi accès à des programmes scolaires en ligne, à des formations pour les enseignants et à des outils d’administration en ligne. Bitget prévoit également un soutien à long terme à travers ses initiatives « Blockchain 4 Youth » et « Blockchain 4 Her », dotées chacune de 10 millions de dollars, pour former étudiants et coopératives féminines à la blockchain et à la finance numérique. L’investissement total de 155 400 pesos philippins couvre le matériel, les abonnements et la logistique. Un coût modeste pour un impact transformateur.

L’initiative de Bitget illustre une réalité de plus en plus reconnue dans le secteur crypto : l’adoption commence par l’accès. En s’attaquant d’abord aux obstacles infrastructurels, Bitget crée un modèle reproductible pour d’autres régions mal desservies. Les phases ultérieures pourraient s’étendre aux îles voisines, en tirant parti des partenariats avec les ONG locales et les autorités gouvernementales.

Les kits Starlink seront mis en service courant mai. Bitget documentera leur déploiement par des rapports d’impact et des témoignages communautaires. Pour les élèves de l’école Espoir, la métamorphose sera immédiate : cours interactifs, collaborations internationales et, prochainement, des ateliers sur la blockchain. Pour Barangay Pitogo, c’est un grand pas en avant vers une communication résiliente pendant la saison des typhons.

À mesure que Bitget étend ce programme, le message est clair : l’avenir des cryptomonnaies repose aussi sur l’humain. Parfois, une simple connexion Internet suffit à changer une vie.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de place de marché NFT ou de navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de tout investissement peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne soit pas récupéré. Nous encourageons les investisseurs à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de leur expérience et de leur situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité pour toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a78ae617-7c0a-42a6-8d66-fc3393c512ca

GlobeNewswire Distribution ID 1001096638