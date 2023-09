ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, Sept. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Sob a sua nova identidade enquanto “AIM Congress“, a comissão organizadora da plataforma de investimentos líder a nível mundial junta, mais uma vez, os líderes, pensadores e inovadores regionais e internacionais na 13.a edição do evento que irá ocorrer de 7 a 9 de maio de 2024 no Abu Dhabi National Exhibition Centre.

Tendo como base o tema “Adaptação a uma perspetiva de investimento em mudança: impulsionamento de novo potencial para o desenvolvimento económico mundial“, o AIM Congress 2024 é apoiado pelo Ministério da Indústria e da Tecnologia Avançada e pelo Departamento de Desenvolvimento Económico de Abu Dhabi (ADDED) enquanto principal parceiro.

Tendo novamente, lugar na vibrante capital dos EAU, o AIM Congress 2024 planeia superar o sucesso alcançado com a sua edição do ano passado, a qual atraiu 10 313 participantes e 693 oradores de 175 países.

Sua Excelência, o Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministro do Comércio Externo dos EAU, expressou o seu entusiasmo pelo AIM Congress 2024, afirmando que “Durante mais de uma década, o AIM Congress tem sido firme no seu compromisso de promover a cooperação económica global e impulsionar os mercados especialmente emergentes dos países. No âmbito do panorama em mudança do investimento global, é extremamente importante que os países se adaptem e explorem novas possibilidades de crescimento. Na edição de 2024, o AIM Congress continuará a ser o palco principal para o encontro dos agentes económicos mais proeminentes a nível mundial, facilitando o diálogo e o caminho para investimentos impactantes que impulsionam um futuro melhor e mais brilhante para todas as pessoas.”

Sua Excelência, Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente do ADDED, declarou que “Tendo por base o enorme sucesso da edição anterior do AIM, estamos a elevar o nível do evento para atingirmos as expectativas da comunidade global de investimentos. Enquanto capital do capital, Abu Dhabi é palco para conversações globais sobre o panorama e a dinâmica dos investimentos, numa era caracterizada por grandes mudanças. A nossa abordagem aos investimentos internos e estrangeiros é orientada pelo nosso compromisso inabalável em colocar o desenvolvimento humano, a sustentabilidade e a tecnologia avançada no núcleo dos planos socioeconómicos aos níveis local e internacional, em apoiar as agendas ESG e em reforçar as sinergias através da cooperação internacional para a melhoria da vida de todas as pessoas.”

A este respeito, Dawood Al Shezawi, Presidente da fundação global do AIM, comentou: “Face aos diversos desafios que o nosso mundo enfrenta atualmente, e considerando o declínio contínuo do desenvolvimento económico global, emerge o anúncio da nova identidade do AIM enquanto AIM Congress, posicionando-se como o palco principal para o investimento e fornecendo a plataforma ideal para que os líderes e responsáveis pela tomada de decisões proeminentes de todo o mundo possam abordar coletivamente os problemas mais urgentes, reformar o panorama comercial e de investimentos global e, por fim, impulsionar impactos positivos e duradouros a nível económico e social em diversas regiões em todo o mundo.”

O AIM Congress tem por base os seus cinco principais pilares — IDE, IEC, empresas em fase de arranque, PME e futuras cidades — que sustentam os objetivos do evento e fornecem um fluxo de trabalho para as respetivas atividades.

Para obter mais detalhes

Shreya Verma – +971 521133926

shreya.verma@aimcongress.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000839622