WILMINGTON, Del., Jan. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Enovis Corporation (NYSE: ENOV, “Enovis” ou a “Empresa”) uma empresa de crescimento de tecnologia médica orientada para a inovação, anunciou hoje a conclusão da aquisição da LimaCorporate S.p.A. (“Lima”), uma empresa ortopédica de capital fechado líder global focada na restauração do movimento por meio de um portfólio inovador de soluções de implantes.

A Lima fortalece a posição da Enovis no mercado global de reconstrução ortopédica com um portfólio complementar de soluções e tecnologias cirúrgicas comprovadas, que irão acelerar o crescimento global e a expansão da margem. Além disso, o portfólio da Lima inclui implantes de titânio trabecular impressos em 3D e uma oferta abrangente de revisão dos ombros, o que fortalecerá ainda mais a posição da Empresa no mercado em rápido crescimento de extremidades.

“Estamos entusiasmados com a entrada da equipe tão talentosa da Lima para a Enovis. Esta união leva o segmento de reconstrução da Enovis a uma receita de US$ 1 bilhão e cria um inovador de rápido crescimento no mercado global de reconstrução ortopédica. Este é outro grande exemplo de como usamos aquisições estratégicas para acelerar nosso crescimento, adicionar grandes tecnologias e talentos à nossa empresa e gerar valor agregado para nossos acionistas”, disse Matt Trerotola, Presidente e Diretor Executivo da Enovis.

Sobre a Enovis Corporation

A Enovis Corporation (NYSE: ENOV) é uma empresa de crescimento de tecnologia médica voltada para a inovação, dedicada ao desenvolvimento de soluções clinicamente diferenciadas que geram resultados mensuráveis para o paciente e transformam os fluxos de trabalho. Concentrada em uma cultura de melhoria contínua, talento global e inovação, a extensa gama de produtos, serviços e tecnologias integradas da Empresa incentivam estilos de vida ativos nas áreas de ortopedia e além. As ações ordinárias da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo ENOV. Para mais informação sobre a Enovis, visite www.enovis.com

Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa inclui “declarações de previsão definidas pelo EUA Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tais declarações de previsão incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre os planos, objetivos, expectativas e intenções da Empresa, e outras declarações que não são fatos históricos ou correntes. As declarações de previsão têm por base as expectativas atuais da Empresa e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes dos resultados expressos ou implícitos em tais declarações de previsão. Os fatores que podem fazer com que os resultados da Empresa sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais incluem, mas não estão limitados a, riscos e incertezas em relação aos respectivos negócios da Empresa e da Lima, fazendo com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados aos efeitos da aquisição nas operações da Empresa e da Lima, incluindo a condição e desempenho financeiro futuro da empresa conjunta, resultados operacionais, estratégia e planos, incluindo tratamento fiscal antecipado, passivos imprevistos, despesas de capital futuras, receitas, despesas, ganhos, sinergias, desempenho econômico, endividamento, perdas, perspectivas futuras e estratégias de negócios e gerenciamento para a gestão, expansão e crescimento das operações da nova empresa conjunta; o impacto potencial da consumação da aquisição nos relacionamentos com clientes, fornecedores e outros terceiros; e os outros fatores detalhados nos relatórios da Empresa arquivados na Securities and Exchange Commission dos EUA (a “SEC”), incluindo seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q sob o título “Fatores de Risco”, bem como os outros riscos discutidos nos registros da Empresa na SEC. Além disso, as declarações de previsão tomam por base suposições que podem mudar. Este comunicado de imprensa é válido somente até a presente data. A Empresa se isenta de qualquer obrigação de atualizar as informações aqui contidas.

