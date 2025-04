A Turquia é o 26º país a se juntar à rede internacional da eXp Realty em rápido crescimento, oferecendo aos agentes mais liberdade, potencial de ganhos e alcance global

BELLINGHAM, Wash., April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty®, a maior corretora de imóveis do planeta e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje seu lançamento oficial na Turquia, seu 26º mercado internacional e a segunda expansão global da empresa em menos de um mês, após o sucesso do lançamento da eXp Realty Peru em março. Esse rápido crescimento é um exemplo do compromisso da eXp com a redefinição do setor imobiliário por meio de um modelo escalável, que prioriza os agentes e atende às necessidades em evolução dos profissionais em todo o mundo.

“Em todos os países onde estamos presente provamos que os agentes em todos os lugares estão prontos para um modelo melhor — um que os coloque em primeiro lugar”, disse Glenn Sanford, Fundador, Presidente e CEO da eXp World Holdings. “Nossa entrada na Turquia, somente algumas semanas após o nosso lançamento no Peru, é um exemplo do nosso entusiasmo e da nossa missão: oferecer a corretora mais centrada no agente do planeta. Estamos expandindo rapidamente — não apenas por uma questão de crescimento, mas porque os agentes de todo o mundo estão exigindo uma maneira melhor de estabelecer seus negócios.”

A posição estratégica da Turquia entre a Europa e a Ásia, combinada com seu setor imobiliário em rápido crescimento e sua base de agentes empreendedores, a torna uma forte combinação com o modelo de negócios sem fronteiras e baseado na nuvem da eXp — criado para capacitar os agentes com mais flexibilidade, oportunidade financeira e conexão global.

A Yigit Portakal, uma líder dinâmica com profundo conhecimento do mercado e uma das vozes mais influentes no espaço imobiliário da Turquia, está à frente da eXp Türkiye. Conhecida por sua dedicação, engajamento da comunidade e mentalidade de agente em primeiro lugar, a Yigit está levando a plataforma global da eXp para um público nacional pronto para mudanças.

“Este é um momento de muito orgulho — não apenas para mim, mas para todos os agentes da Turquia que estão esperando por algo melhor”, disse Yigit Portakal, líder nacional da eXp Türkiye.

“O eXp foi criado para agentes que querem mais — mais liberdade, mais suporte, mais possibilidades. Oferecemos um modelo que capacita os agentes a crescer, ganhar e liderar nas suas próprias carreiras. A Turquia está pronta e a eXp também.

O que diferencia a eXp Realty dos agentes turcos

A eXp Realty oferece aos agentes na Turquia acesso a uma plataforma que remove as barreiras tradicionais e coloca seus negócios sob seu controle. Benefícios:

Um modelo de negócios baseado em nuvem sem a necessidade de escritório físico ou de taxas de franquia

sem a necessidade de escritório físico ou de taxas de franquia Estrutura de comissão atraente projetada para maximizar os ganhos do agente no mercado local

projetada para maximizar os ganhos do agente no mercado local Oportunidades de participação nos lucros (sujeitas à disponibilidade e conformidade locais) que permitem que os agentes aumentem seu patrimônio a longo prazo

(sujeitas à disponibilidade e conformidade locais) que permitem que os agentes aumentem seu patrimônio a longo prazo Rede global de referência e colaboração de quase 83.000 agentes em 26 países

de quase 83.000 agentes em 26 países Acesso a treinamento ao vivo, orientação e comunidades por meio das plataformas virtuais e liderança global da eXp

Os agentes na Turquia prontos para estabelecer suas carreiras com um modelo mais inteligente e escalável podem obter mais informações visitando exprealty.com.tr.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a “Empresa”) é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com quase 83.000 agentes em 26 locais internacionais. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para obter mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com.

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre expansão internacional, sucesso do agente individual e disponibilidade de programas de participação acionária. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário, mudanças no recrutamento e retenção de agentes, a capacidade de expansão da Empresa em mercados internacionais, pressão da concorrência, mudanças regulatórias, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

Contato de Relações com a Mídia:

eXp World Holdings, Inc.

[email protected]

Contato de Relações com Investidores:

Denise Garcia, Sócia Administradora

Hayflower Partners

[email protected]

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7c245e52-40e7-4de0-b170-dd9a5248ece1.

GlobeNewswire Distribution ID 9424800