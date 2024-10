eXp Realty Lança Programas Inovadores de Incentivo ICON e o Revenue Share Capping na eXpcon Miami

Novas iniciativas projetadas para impulsionar o crescimento dos agentes e revelar um potencial de ganhos sem precedentes

BELLINGHAM, Wash., Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), lançou duas iniciativas inovadoras na eXpcon Miami: os Programas de Incentivo ICON e o Revenue Share Capping, em vigor a partir de 1º de novembro. Ambos os programas foram criados para elevar o sucesso do agente, dar oportunidade de receita expandidas e impulsionar ainda mais o sucesso dos negócios.

“Estas iniciativas demonstram o nosso profundo compromisso para o empoderamento dos agentes nessa indústria que muda a cada dia”, disse Glenn Sanford, Fundador, Chairman e CEO, eXp World Holdings. “Na eXp, sabemos que quando nossos agentes prosperam, nós também. Esses programas permitem que nossos agentes tenham novos fluxos de renda, dimensionem seus negócios e aproveitem ainda mais nosso modelo centrado no agente para criar uma riqueza como nunca vista.”

Programa de Incentivo ICON

Ao alcançar o status de Agente ICON – uma designação de prestígio concedida a agentes de alto desempenho – os agentes ganham a capacidade de maximizar o potencial do sistema exclusivo de compartilhamento de receita da eXp Realty, aumentando seus ganhos de longo prazo e o crescimento dos negócios.

O Programa de Incentivo ICON creditará os Agentes ICON com 30 Agentes Qualificados da Linha de Frente (FLQA) durante 13 meses, maximizando seu potencial de participação na receita para todos os sete níveis.

Programa de Incentivo Revenue Share Capping

Com este programa, os agentes que limitam as transações fechadas serão creditados com 10 FLQA, maximizando o potencial de ganhos do nível 5 durante 13 meses. Esse fluxo de receita adicional oferece aos agentes maior potencial de ganhos, posicionando-os para um crescimento mais rápido e maior sucesso financeiro.

“Esses programas estão sendo lançados em um momento muito importante para os agentes do setor imobiliário”, acrescentou Sanford. “Além de recompensar o desempenho, estamos capacitando os agentes empresariais com as ferramentas e incentivos necessários para que se mantenham na dianteira em um mercado em rápida mudança. A eXp Realty continua a expandir os limites do que uma corretora imobiliária pode oferecer.”

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é a holding da eXp Realty®, FrameVR.io e SUCCESS® Enterprises.

A eXp Realty é a maior empresa imobiliária independente do mundo, com mais de 87.000 agentes nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, África do Sul, Índia, México, Portugal, França, Porto Rico, Brasil, Itália, Hong Kong, Colômbia, Espanha, Israel, Panamá, Alemanha, República Dominicana, Grécia, Nova Zelândia, Chile, Polônia e Dubai além de continuar a crescer em todo o mundo. Como uma empresa de capital aberto, a eXp World Holdings oferece aos profissionais do setor imobiliário a oportunidade única de ganhar prêmios de capital por metas de produção e contribuições para o crescimento geral da empresa. A eXp World Holdings e suas empresas oferecem um conjunto completo de soluções tecnológicas de corretagem e imobiliária, incluindo seu inovador modelo de corretagem residencial e comercial, serviços profissionais, ferramentas colaborativas e desenvolvimento pessoal. A corretora na nuvem tem por base a tecnologia FrameVR.io, uma plataforma 3D imersiva profundamente social e colaborativa, que permite que os agentes sejam mais conectados e produtivos. A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS® e seus ativos de mídia, foi fundada em 1897 e é uma marca e publicação líder em desenvolvimento pessoal e profissional.

Para mais informação, visite https://expworldholdings.com.

Contato de Relações com a Mídia:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contato de Relações com Investidores:

Denise Garcia, Sócia Administradora

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3002dbd-ac25-4554-9f4c-094d87c4842d

GlobeNewswire Distribution ID 9264034