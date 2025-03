Peru é o 25º local internacional a adotar a rede global de rápido crescimento da eXp Realty

BELLINGHAM, Wash., March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty®, a maior corretora mundial independente do mundo e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje o lançamento no Peru, seu 25º mercado internacional, um passo que fortalece presença global e proporciona aos agentes imobiliários peruanos um caminho inovador para o sucesso, criação de riqueza e colaboração global.

“Nossa expansão para o Peru é mais um passo ousado à medida que continuamos a estabelecer a corretora imobiliária mais centrada no agente do planeta”, disse Glenn Sanford, Fundador, CEO e Presidente da eXp World Holdings. “Ao contrário das corretoras tradicionais que limitam o crescimento dos agentes, a eXp os capacita com um modelo de negócios que recompensa seu sucesso, incentiva seu desenvolvimento profissional e os conecta a uma comunidade global próspera. Os agentes peruanos agora têm acesso a uma oportunidade incomparável de expandir seus negócios e assumir o controle total das suas carreiras.”

Ricardo Alfaro, Líder da eXp Peru, destacou as vantagens excepcionais que a eXp oferece.

“Os agentes peruanos agora têm acesso a um modelo de corretagem que além de ser inovador também transformador. A eXp Realty é mais que uma empresa imobiliária – é um movimento em que os agentes realmente prosperam por meio da colaboração, participação acionária e oportunidades globais de criação de negócios.”

Os agentes peruanos estão mudando para a eXp Realty

Com o seu modelo baseado em nuvem e plataformas de colaboração proprietárias, a eXp Realty oferece aos agentes peruanos a vantagem competitiva de que precisam para ter sucesso no atual cenário imobiliário em evolução. Benefícios:

Ganhe Mais, Receba Mais: Divisão de comissão e baixos limites líderes do setor que maximizam os ganhos do agente.

Divisão de comissão e baixos limites líderes do setor que maximizam os ganhos do agente. Participação Futura: Oportunidades de participação em uma empresa negociada na Nasdaq , permitindo que os agentes criem riqueza além das transações.

, permitindo que os agentes criem riqueza além das transações. Potencial de Crescimento Ilimitado: Uma rede global de referência de quase 83.000 agentes para expandir as oportunidades de negócios além das fronteiras.

Uma rede global de referência de quase 83.000 agentes para expandir as oportunidades de negócios além das fronteiras. Treinamento e Suporte Internacional: Acesso a coaching ao vivo, orientação e estratégias de crescimento de negócios dos agentes mais produtivos de todo o mundo.

Acesso a coaching ao vivo, orientação e estratégias de crescimento de negócios dos agentes mais produtivos de todo o mundo. Flexibilidade e Liberdade Incomparáveis: Trabalhe de qualquer lugar, dimensione uma equipe sem restrições geográficas e comercialize propriedades em escala global.

Os agentes peruanos que desejem levar suas carreiras imobiliárias para o próximo nível podem saber mais sobre como se juntar à eXp Realty e descobrir o futuro do setor imobiliário visitando: exprealty.international

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a “Empresa”) é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com quase 83.000 agentes em 25 locais internacionais. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para obter mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

