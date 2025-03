Peru é o 25º local internacional a adotar a rede global de rápido crescimento da eXp Realty

BELLINGHAM, Wash., March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A eXp Realty®, a maior corretora mundial independente do mundo e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje o lançamento no Peru, seu 25º mercado internacional, um passo que fortalece presença global e proporciona aos agentes imobiliários peruanos um caminho inovador para o sucesso, criação de riqueza e colaboração global.

“Nossa expansão para o Peru é mais um passo ousado à medida que continuamos a estabelecer a corretora imobiliária mais centrada no agente do planeta”, disse Glenn Sanford, Fundador, CEO e Presidente da eXp World Holdings. “Ao contrário das corretoras tradicionais que limitam o crescimento dos agentes, a eXp os capacita com um modelo de negócios que recompensa seu sucesso, incentiva seu desenvolvimento profissional e os conecta a uma comunidade global próspera. Os agentes peruanos agora têm acesso a uma oportunidade incomparável de expandir seus negócios e assumir o controle total das suas carreiras.”

Ricardo Alfaro, Líder da eXp Peru, destacou as vantagens excepcionais que a eXp oferece.

“Os agentes peruanos agora têm acesso a um modelo de corretagem que além de ser inovador também transformador. A eXp Realty é mais que uma empresa imobiliária – é um movimento em que os agentes realmente prosperam por meio da colaboração, participação acionária e oportunidades globais de criação de negócios.”

Os agentes peruanos estão mudando para a eXp Realty

Com o seu modelo baseado em nuvem e plataformas de colaboração proprietárias, a eXp Realty oferece aos agentes peruanos a vantagem competitiva de que precisam para ter sucesso no atual cenário imobiliário em evolução. Benefícios:

Ganhe Mais, Receba Mais: Divisão de comissão e baixos limites líderes do setor que maximizam os ganhos do agente.

Participação Futura: Oportunidades de participação em uma empresa negociada na Nasdaq, permitindo que os agentes criem riqueza além das transações.

Potencial de Crescimento Ilimitado: Uma rede global de referência de quase 83.000 agentes para expandir as oportunidades de negócios além das fronteiras.

Treinamento e Suporte Internacional: Acesso a coaching ao vivo, orientação e estratégias de crescimento de negócios dos agentes mais produtivos de todo o mundo.

Flexibilidade e Liberdade Incomparáveis: Trabalhe de qualquer lugar, dimensione uma equipe sem restrições geográficas e comercialize propriedades em escala global.

Os agentes peruanos que desejem levar suas carreiras imobiliárias para o próximo nível podem saber mais sobre como se juntar à eXp Realty e descobrir o futuro do setor imobiliário visitando: exprealty.international

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (a “Empresa”) é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com quase 83.000 agentes em 25 locais internacionais. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para obter mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

Declarações de Safe Harbor e de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre expansão internacional, sucesso do agente individual e disponibilidade de programas de participação acionária. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário, mudanças no recrutamento e retenção de agentes, a capacidade de expansão da Empresa em mercados internacionais, pressão da concorrência, mudanças regulatórias, e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

