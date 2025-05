eXp Realty lance officiellement son programme de co-sponsorisation, inaugurant une nouvelle ère de collaboration et d’évolution de ses agents

eXp Realty réinvente l’attraction et le développement de ses agents avec un modèle offrant un accompagnement renforcé, une intégration plus rapide et une évolution durable

BELLINGHAM, Wash, 02 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, « the most agent-centric real estate brokerage on the planet » (la société de courtage immobilier la plus centrée sur ses agents au monde), et la filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), lance aujourd’hui son programme innovant de co-sponsorisation, offrant des opportunités sans précédent de collaboration et d’évolution dans l’ensemble de son réseau mondial d’agents.

Annoncé pour la première fois en avril lors de l’événement mondial d’eXp, eXpcon Montréal, ce programme de co-sponsorisation redéfinit le potentiel de production, d’attraction et de fidélisation des relations entre agents. Cette initiative permet aux nouveaux agents et conseillers commerciaux d’eXp de désigner à la fois un sponsor principal et un co-sponsor, c’est-à-dire un autre expert qui apporte des compétences complémentaires pour les aider à accélérer leur réussite.

« Il s’agit de valoriser l’importance de l’influence et du soutien réels dans notre secteur », a déclaré Leo Pareja, PDG d’eXp Realty. « Désormais, les agents et les conseillers peuvent tirer parti de deux atouts différents. L’un des sponsors peut exceller dans le marketing, tandis que l’autre maîtrise parfaitement les opérations ou le développement d’une équipe. En plus d’être une source d’inspiration, ce type de collaboration permet de réduire les délais, de multiplier les résultats et d’élever l’ensemble de notre communauté. Il ne repose pas simplement sur des outils : son intérêt réside dans les personnes avec lesquelles vous êtes en contact et la rapidité avec laquelle vous pouvez apprendre et évoluer à leurs côtés. »

Points forts du programme de co-sponsorisation :

Double soutien : les agents peuvent désormais nommer à la fois un sponsor principal et un co-sponsor, et bénéficier ainsi d’un accompagnement accru de la part de plusieurs référents aux compétences diverses.

: les agents peuvent désormais nommer à la fois un sponsor principal et un co-sponsor, et bénéficier ainsi d’un accompagnement accru de la part de plusieurs référents aux compétences diverses. Collaboration incitative : les co-sponsors gagnent une part des revenus de niveau 1 et une prime de démarrage rapide de 50 %, afin de récompenser ceux qui jouent un rôle significatif dans la réussite des nouveaux agents.

: les co-sponsors gagnent une part des revenus de niveau 1 et une prime de démarrage rapide de 50 %, afin de récompenser ceux qui jouent un rôle significatif dans la réussite des nouveaux agents. Structure principale inchangée : les sponsors principaux conservent un accès complet au partage des revenus de niveaux 2 à 7, aux opportunités d’actions et aux avantages existants.

: les sponsors principaux conservent un accès complet au partage des revenus de niveaux 2 à 7, aux opportunités d’actions et aux avantages existants. Intégration et rétention renforcées : le programme renforce l’intégration des agents en augmentant les points de contact, l’expertise et l’accompagnement.

: le programme renforce l’intégration des agents en augmentant les points de contact, l’expertise et l’accompagnement. Possibilité d’évolution : en élargissant le cercle de soutien, le programme de co-sponsorisation alimente une croissance durable dans toutes les organisations et zones géographiques.

: en élargissant le cercle de soutien, le programme de co-sponsorisation alimente une croissance durable dans toutes les organisations et zones géographiques. Kit d’accompagnement complet : les agents peuvent accéder immédiatement à une boîte à outils de co-sponsorisation, comprenant des formations, des modèles et des ressources sur exptoolkit.com/co-sponsor.

En formalisant le partage du leadership et en alignant les incitations, le programme de co-sponsorisation renforce l’engagement d’eXp en faveur de l’innovation, de la communauté et d’une croissance axée sur les agents.

« Cette innovation est ancrée dans la manière dont les agents travaillent réellement », a déclaré M. Pareja. « Il s’agit d’être à l’écoute, de répondre de manière pertinente et de donner davantage de moyens pour permettre à nos agents et à nos conseillers de s’épanouir. »

Pour en savoir plus, consultez le site https://exptoolkit.com/co-sponsor.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) (la « Société ») est la société holding d’eXp Realty® et de SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde, et compte près de 83 000 agents dans 26 pays. Courtier cloud et axé sur les agents, eXp Realty verse des commissions de premier ordre aux agents immobiliers, partage les revenus et propose des opportunités de participation au capital et rassemble ses agents au sein d’un réseau mondial leur permettant de réussir à développer leur activité. Pour en savoir plus sur eXp World Holdings, Inc., consultez le site expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, dont le magazine SUCCESS® a fait sa renommée, est une référence dans le domaine du développement personnel et professionnel depuis 1897. Elle fait partie de l’écosystème eXp et offre aux agents un accès à de précieuses ressources pour développer leurs compétences et leur activité, et réussir sur le long terme. Pour en savoir plus sur SUCCESS, consultez le site success.com.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières) de 1995. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Ces déclarations se rapportent, entre autres, aux avantages anticipés des programmes d’incitation des agents, à leur potentiel d’accélération de croissance, à l’amélioration de la collaboration et à l’évolution des agents du périmètre mondial. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, l’intégration réussie des équipes et des agents dans le modèle d’eXp Realty, la concurrence d’autres maisons de courtage et d’autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports trimestriels les plus récemment déposés sous formulaire 10-Q et le rapport annuel sous formulaire 10-K. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

