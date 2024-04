eXp Realty nomme Leo Pareja au poste de PDG pour mener la prochaine ère de croissance et d’innovation de l’entreprise

Le fondateur Glenn Sanford reste président et PDG d’eXp World Holdings pour doper la performance globale de l’entreprise

BELLINGHAM, Wash, 06 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, « la société de courtage immobilier la plus centrée au monde sur les agents » et une filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), a annoncé aujourd’hui la nomination de Leo Pareja au poste de PDG, avec effet immédiat. Il succède à Glenn Sanford, qui se consacrera désormais pleinement à son poste de fondateur, président et PDG d’eXp World Holdings.

Dans ses précédentes fonctions de directeur de la stratégie, M. Pareja a contribué à consolider la position d’eXp Realty sur le marché concurrentiel de l’immobilier. Son leadership visionnaire et ses résultats remarquables ont considérablement enrichi la proposition de valeur de l’entreprise auprès de ses agents. Par exemple, le lancement réussi d’initiatives stratégiques telles que Exclusivités eXp , Revenos et les améliorations significatives apportées aux Solutions eXp .

« Le leadership innovant et reconnu de Leo dans le secteur a permis d’améliorer notre proposition de valeur pour les agents en remodelant les références et la génération d’opportunités », a déclaré M. Sanford. « Sa grande expérience du secteur et son influence sur notre communauté ont été profondes, et je suis convaincu que sous sa direction, eXp Realty renforcera encore un peu plus son avantage concurrentiel et offrira une valeur inégalée à ses agents, consolidant ainsi notre position de leader révolutionnaire dans le secteur de l’immobilier. »

Cette annonce intervient alors qu’eXp Realty est reconnue aux premières places du podium des cinq catégories du très convoité rapport RealTrends 500 : « Transaction Sides », « 5 Year Top Movers (Sides) », « 5 Year Top Movers (Volume) », « Best Brokerages » et « Public Independent ». L’entreprise s’est également hissée à la troisième place dans deux catégories : « Volume » et « Billionaires’ Club ». L’entreprise continue de démontrer la pertinence de son modèle en gagnant des parts de marché et en accueillant les meilleurs agents du secteur.

« Alors que nous entamons l’écriture d’un nouveau chapitre chez eXp Realty, je suis honoré de diriger une entreprise qui a toujours placé l’innovation et la réussite des agents au premier plan de sa mission », a déclaré M. Pareja. « Ensemble, nous allons non seulement continuer à redéfinir le paysage immobilier grâce à la technologie et à un soutien inégalé aux agents, mais aussi donner à chaque membre de notre communauté les moyens de réaliser son plein potentiel. »

M. Pareja a rejoint les rangs d’eXp Realty en 2022 et apporte avec lui plus de deux décennies d’expérience dans l’immobilier, illustrées par de nombreuses récompenses, y compris la reconnaissance dans le rapport « The Thousand de RealTrends », en se classant en tête de la liste « Top 250 » de la National Association of Hispanic Real Estate Professionals (« NAHREP ») et en étant nommé ans la liste « 30 under 30 agent » par Realtor® Magazine. Son esprit d’entreprise est illustré par le fait qu’il a cofondé l’une des plus grandes sociétés de prêts privés de la côte est des États-Unis et un fournisseur de technologie MLS en pleine expansion. Il a également joué un rôle important au sein de la National Association of Hispanic Real Estate Professionals, en tant que président fondateur de la division de la région métropolitaine de Washington et, plus tard, en tant que président national.

