JAKARTA, Indonesia, 03 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EZVIZ célèbre une étape importante avec sa première victoire aux Prix de l’Innovation Internationale, récompensée pour sa percée dans la détection des animaux sauvages alimentée par l’IA. Déployée dans la gamme extérieure phare de la marque, la série EB8 Pro, cette innovation inaugure une nouvelle ère de surveillance extérieure intelligente. En introduisant cette nouvelle fonctionnalité qui élargit considérablement l’utilisation des caméras extérieures tout en renforçant les bases fondamentales telles que la connectivité, l’endurance énergétique, la performance d’imagerie et la résilience environnementale, EZVIZ redéfinit le potentiel des caméras alimentées par batterie et les prépare à relever un éventail encore plus large de défis réels.

Les Prix de l’Innovation Internationale, réputés pour célébrer les innovations les plus impactantes et tournées vers l’avenir, imposent des critères rigoureux pour évaluer les solutions qui redéfinissent les standards de l’industrie. Pour EZVIZ, obtenir sa place sur cette scène pour la première fois et en sortir gagnant représente une distinction exceptionnelle qui témoigne de l’originalité et de la valeur réelle de son innovation.

“Ce qui nous inspire, c’est la possibilité pour la technologie de devenir un pont silencieux entre les hommes et le monde naturel”, a déclaré Po Wang, responsable du Centre des Affaires Internationales d’EZVIZ. “Nous imaginons un futur où les produits intelligents interprètent les rythmes de la nature et aident les gens à vivre plus sûrement et harmonieusement au sein de celle-ci.”

Pour répondre à l’imprévisibilité croissante des activités animales autour des espaces de vie humains, EZVIZ introduit une détection alimentée par l’IA qui permet à sa série Pro d’identifier la présence d’animaux en temps réel, garantissant que chaque alerte envoyée via l’application EZVIZ soit pertinente, opportune et véritablement actionable. Cette intelligence ajoutée élargit de manière significative les situations dans lesquelles les caméras alimentées par batterie peuvent offrir une protection, allant de la surveillance domestique classique à des zones plus proches de la nature ou exposées à des mouvements d’animaux sauvages imprévus. Elle apporte une tranquillité d’esprit à une communauté plus large d’utilisateurs, qu’il s’agisse de ceux vivant près de paysages ouverts ou de ceux surveillant des espaces extérieurs partagés, en fournissant des indices plus tôt, un contexte plus clair et la confiance de savoir ce qui se passe autour d’eux avant que les risques potentiels n’apparaissent.

Ce qui distingue vraiment la détection des animaux sauvages d’EZVIZ, c’est l’infrastructure extérieure renforcée intégrée à la série. La connectivité fiable arrive en tête : avec le Wi-Fi 6 et la commutation automatique 4G, les caméras restent en ligne et réactives même lorsque les utilisateurs sont éloignés de réseaux stables. L’endurance se fait par le biais de l’AOV 2.0 et de la flexibilité alimentée par l’énergie solaire, permettant au système de rester actif pendant des périodes prolongées avec un minimum d’entretien. Et avec une imagerie de haute clarté associée à une rotation fluide et de grande portée, les caméras capturent une vue plus large et plus détaillée de leur environnement.

Ces bases renforcées — connectivité, endurance et visibilité — redéfinissent l’ossature essentielle de chaque caméra extérieure EZVIZ. Elles permettent non seulement à la nouvelle détection des animaux sauvages de fonctionner avec une précision constante, mais définissent également l’expérience fiable que les utilisateurs peuvent attendre de l’ensemble de la gamme. De la série Lite fiable à la série 90× 4G haut de gamme, EZVIZ propose une gamme d’options extérieures bâties sur les mêmes principes fondamentaux — permettant aux utilisateurs de choisir le modèle qui correspond le mieux à leurs besoins tout en profitant de la performance fiable pour laquelle EZVIZ est reconnu.

