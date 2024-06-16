DUBAI, les Émirats arabes unis, 01 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Ce mois de septembre, EZVIZ étend la portée de son Initiative Verte avec l’annonce d’un nouveau partenariat mondial avec Plastic Bank, une plateforme internationale dédiée à la réduction des déchets plastiques. S’inscrivant dans la continuité des engagements pris lors de la Journée mondiale de l’environnement en juin, EZVIZ poursuit sa mission sous le slogan « Ensemble pour le changement, bouteille par bouteille », reliant des ambitions environnementales à long terme à des actions urgentes pour stopper les plastiques destinés aux océans, tout en intégrant des valeurs écoresponsables tout au long du cycle de vie de ses produits.

Jusqu’à ce jour en 2025, EZVIZ a contribué à empêcher plus d’un million de bouteilles plastiques de polluer les cours d’eau et a soutenu le retrait de 20 000 kilogrammes de déchets plastiques dans des environnements vulnérables. Ces efforts ont touché 29 communautés en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique, générant des progrès tangibles dans la lutte contre la pollution plastique. Grâce au modèle innovant d’économie circulaire de Plastic Bank, les collecteurs locaux sont encouragés à transformer les plastiques jetés en ressources précieuses, renforçant ainsi les moyens de subsistance, la résilience et la protection de l’environnement.

« Avec EZVIZ, nous prouvons que chaque action, aussi petite soit-elle, peut produire un effet d’entraînement pour protéger l’océan et soutenir les communautés », a déclaré David Katz, fondateur de Plastic Bank. « Ensemble, nous montrons au monde que la technologie peut être une force pour le bien, façonnant un avenir où les populations et la planète prospèrent côte à côte. »

La vision d’EZVIZ dépasse les simples partenariats et repose sur l’engagement à concevoir des produits plus intelligents, plus propres et plus responsables. En 2024, l’entreprise a franchi une étape majeure en évitant 22,3 tonnes de déchets plastiques grâce à l’utilisation généralisée de matériaux recyclés dans sa gamme de robots aspirateurs. Les caméras à batterie, comme la EB3, illustrent également cette approche écoresponsable, combinant l’énergie solaire (réduction jusqu’à 80 % de la consommation d’énergie) avec environ 80 % de recyclabilité des composants, le tout emballé dans des matériaux 100 % recyclables.

La durabilité s’étend à chaque aspect de l’emballage EZVIZ. En privilégiant les matériaux à base de papier et recyclés, l’entreprise élimine désormais plus d’un million de sachets à bulles par mois. Des mesures supplémentaires, telles que la simplification des formats d’emballage et le remplacement des étiquettes imprimées par la gravure au laser, ont permis de réduire 1 573 tonnes de papier en 2024, soulignant l’engagement de la marque envers des solutions pratiques et à fort impact.

« Notre approche est globale : créer des produits qui font une réelle différence », a déclaré Sophie Zhang, Directrice de la marque mondiale chez EZVIZ. « Nous croyons en une réduction du plastique centrée sur l’humain, activée par la technologie et mise à l’échelle mondiale. »

