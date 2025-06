DUBAÏ, Émirats arabes unis, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Falcon Luxe, la division de charter privée de Falcon, filiale d’Alex Group Investment, annonce la disponibilité dʼaccès à des blocs d’heures de vol en jet privé.

Le concept est simple : les clients achètent à lʼavance un certain nombre dʼheures de vol et les utilisent en fonction de leurs besoins, en bénéficiant dʼun accès prioritaire à la flotte de Falcon. Grâce au principe des blocs d’heures, il nʼest plus nécessaire de demander un devis pour chaque vol ni de gérer en permanence des procédures de réservation.

Les blocs d’heures sont de plus en plus prisés des particuliers et des organismes à la recherche dʼun moyen pratique et fiable de voler. Cette solution est particulièrement utile pour les entreprises qui organisent des vols fréquents, car elle offre une alternative plus intelligente grâce à la transparence des coûts et à la garantie de disponibilité.

La simplicité et la commodité sont au rendez-vous grâce au système des blocs d’heures proposés par Falcon Luxe. Les clients bénéficient dʼun soutien constant à chaque voyage et savent quels services sont inclus et à quel moment ils peuvent voler.

« Aujourdʼhui, les gens souhaitent voler en toute simplicité, » affirme M. Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, fondateur et Président d’Alex Group Investment. « Les blocs d’heures sont notre secret pour y parvenir. Vous nʼavez pas à vous soucier de la disponibilité, des tarifs, ni des formalités administratives à chaque fois. Vous nʼavez quʼà voler à votre convenance, cʼest tout ! »

Falcon Luxe continue dʼadapter ses services pour répondre à lʼévolution des attentes des voyageurs, en proposant des solutions flexibles de voyage en jet privé qui simplifient l’expérience de vol.

Pour en savoir plus sur la flotte de Falcon Luxe, rendez-vous sur la page : Falcon Luxe | Notre flotte – Falcon

