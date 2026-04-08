Fortrea Lança Fortrea Intelligent Technology™ para Ajudar Patrocinadores e Sites a Executar Testes Mais Inteligentes e Integrados

A suíte de soluções aprimoradas por IA conta com tecnologia nova e aperfeiçoada para capacitar eficiência, confiança e qualidade

Destaques:

Criada para transformar as operações de ensaios clínicos de patrocinadores, locais e equipes de estudo

Soluções orientadas por personas e impulsionadas por IA automatizam fluxos de trabalho e otimizam a supervisão, auxiliando a melhoria da velocidade, previsibilidade e qualidade dos ensaios

Baseada na Xcellerate ®, principal plataforma da Fortrea, para fornecer insights quase em tempo real e baseados em funções

DURHAM, N.C., April 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Fortrea (Nasdaq: FTRE), uma organização líder global de pesquisa clínica (CRO), lançou hoje Fortrea Intelligent Technology (FIT), um conjunto de soluções tecnológicas inovadoras desenvolvidas para transformar as operações de ensaios clínicos.

Por meio da integração das soluções orientadas por personas e impulsionadas por IA que automatizam fluxos de trabalho, agilizam a supervisão e elevam a produtividade, a FIT ajuda a possibilitar que patrocinadores, centros de investigação e equipes de projeto da Fortrea realizem testes mais rapidamente, com maior previsibilidade, agilidade e qualidade.

Uma Suíte de Soluções Clínicas Inovadoras e Inteligentes

FIT incorpora grandes aprimoramentos nas ofertas da Fortrea, incluindo a premiada plataforma Xcellerate ®, juntamente com as novas soluções desenvolvidas para integrar todos os processos do ecossistema de testes.

A suíte oferece aplicações para clientes dos setores biofarmacêutico e de biotecnologia, abrangendo farmacologia e desenvolvimento clínico, e desenvolvimento de dispositivos médicos. Pode ser implementada tanto em modelos de serviço completo quanto de serviço funcional, com componentes selecionados disponíveis como Software como Serviço (SaaS).

As soluções FIT são organizadas em três pilares:

Ciclo de vida : Fornecimento Mais Rápido de Testes Confiáveis

Soluções que ajudam os patrocinadores e os centros de pesquisa a realizar ensaios clínicos em cada etapa da jornada do desenvolvimento clínico. Também ajudam a acelerar os ensaios clínicos, por meio da automatização das principais etapas, desde a pré-adjudicação até o eTMF final.

Soluções que ajudam os patrocinadores e os centros de pesquisa a realizar ensaios clínicos em cada etapa da jornada do desenvolvimento clínico. Também ajudam a acelerar os ensaios clínicos, por meio da automatização das principais etapas, desde a pré-adjudicação até o eTMF final. Previsão : Transformação de Dados em Insights Acionáveis

Soluções que transformam dados em previsão, ajudando a possibilitar uma tomada de decisão mais rápida e uma mitigação proativa de riscos. Proporcionam clareza, análise de tendências e mitigação de riscos com painéis intuitivos que viabilizam decisões confiantes e quase em tempo real, além de uma supervisão simplificada.

Soluções que transformam dados em previsão, ajudando a possibilitar uma tomada de decisão mais rápida e uma mitigação proativa de riscos. Proporcionam clareza, análise de tendências e mitigação de riscos com painéis intuitivos que viabilizam decisões confiantes e quase em tempo real, além de uma supervisão simplificada. Companheira: Capacitação das Equipes de Estudo para um Trabalho Mais Inteligente

Soluções baseadas em IA e orientadas por persona que apoiam operações de ensaios clínicos mais produtivas e eficientes. Ajudam a agilizar a entrega de estudos e a aumentar a produtividade, e viabilizam a colaboração.

“Estamos passando por um momento muito importante, no qual a evolução dos ensaios clínicos converge com avanços tecnológicos sem precedentes. A Fortrea Intelligent Technology faz parte deste momento”, disse o Diretor de Informações, Alejandro Martinez Galindo . “Com base em décadas de experiência no setor e na contribuição direta do patrocinador e do investigador, a FIT oferece soluções centradas no ser humano que possibilitam que os patrocinadores e os locais realizem ensaios de forma mais eficiente, com maior confiança e menor risco.”

Xcellerate® Ancora a Suíte Inteligente

Xcellerate®, a plataforma da Fortrea de Gestão de Qualidade Baseada em Risco (RBQM), Monitoramento Central e Supervisão , é a base da oferta FIT.

Aprimoramentos recentes proporcionam uma experiência moderna e intuitiva que integra os dados em todo o ecossistema de avaliação para fornecer insights quase em tempo real e baseados em funções. Com IA e aprendizado de máquina embarcados, a Xcellerate® analisa padrões complexos, gera sinais preditivos e inicia fluxos de trabalho automatizados, reduzindo o esforço manual e viabilizando que as equipes se concentrem no julgamento humano crítico, essencial para o sucesso da pesquisa clínica.

“Esperamos que estes aprimoramentos da Xcellerate® e a mais ampla abrangência da plataforma FIT, venham a ser um divisor de águas para as nossas equipes de estudo e para os nossos clientes”, disse Mark Morais , Diretor de Operações e Presidente de Desenvolvimento Clínico. “Por meio da incorporação do uso responsável e ético da IA, essas tecnologias viabilizam um ecossistema de pesquisa mais robusto e a capacidade de responder com maior agilidade ao que os dados nos revelam, fatores que, em conjunto, podem fazer toda a diferença para tratamentos capazes de transformar a vidas dos pacientes de forma mais rápida e eficiente.”

A Fortrea continua a expandir o portfólio Fortrea Intelligent Technology com soluções adicionais planejadas para lançamento futuro.

Sobre a Fortrea

A Fortrea (Nasdaq: FTRE) é fornecedora líder global de soluções para o desenvolvimento clínico para a indústria de ciências da vida. Fazemos parcerias com grandes e emergentes empresas biofarmacêuticas, de biotecnologia, de dispositivos médicos e de diagnóstico para impulsionar a inovação na saúde que acelera terapias que mudam a vida dos pacientes. A Fortrea fornece gerenciamento de testes clínicos de fase I-IV, farmacologia clínica e serviços de consultoria. As soluções da Fortrea utilizam suas três décadas de experiência abrangendo mais de 20 áreas terapêuticas, sua dedicação ao rigor científico, insights excepcionais e uma forte rede de pesquisadores. Nossa equipe talentosa e diversificada opera em cerca de 100 países, e é dimensionada para fornecer soluções focadas e ágeis para clientes de todo o mundo. Para mais informações sobre como a Fortrea está agilizando o desenvolvimento de medicamentos visite a Fortrea.com e siga-nos no LinkedIn , X e Bluesky .

Contatos da Fortrea:

Jennifer Minx (Mídia) – 919-410-4195, [email protected]

Kate Dillon (Mídia) – 646-818-9115, [email protected]

Tracy Krumme (Investidores) – 984-385-6707, [email protected]

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