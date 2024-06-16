SYDNEY, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Axi, courtier en ligne leader dans le domaine du Forex et des CFD, a annoncé le lancement de la deuxième phase de sa campagne avec le prestigieux éditeur Bloomberg, intitulée « From Risk to Rigor: Tools That Build Better Traders » (Du risque à la rigueur : des outils pour former de meilleurs traders).

Greg Rubin, responsable d’Axi Select chez Axi, partage ses réflexions sur ce nouvel article : « Nous sommes très heureux que Bloomberg publie le deuxième volet de notre campagne en quatre parties, mettant en avant l’engagement d’Axi Select à aider les traders à réaliser leur potentiel à long terme. Bien qu’Axi Select ne comporte aucuns frais d’inscription ni d’adhésion, atteindre une croissance durable demande patience, persévérance et constance. La deuxième partie de cette campagne est l’occasion de montrer comment notre approche soutient un potentiel durable au fil du temps. »

Dans le cadre de la collaboration d’Axi avec Bloomberg, une campagne en quatre volets sera lancée pour mettre en lumière le programme phare d’allocation de capital du courtier, Axi Select. Après la publication du premier article, le deuxième volet est désormais en ligne. Le programme offre aux traders ambitieux la possibilité d’accéder à jusqu’à 1 000 000 USD de capital et de conserver jusqu’à 80 % de leurs profits, le tout sans frais d’inscription ni mensualités. Les principales caractéristiques d’Axi Select comprennent notamment l’utilisation d’un compte réel Standard ou Pro, des conditions de trading sans restriction et une salle de trading exclusive, toutes ces fonctionnalités étant conçues dans le but d’accélérer et d’optimiser le potentiel des traders.

Récemment, le courtier s’est vu décerner le prix du « Best Funded Trader Program » (Meilleur programme de trading financé) par les ADVFN International Financial Awards et, entre autres, a été honoré par Finance Feeds qui lui a remis le prix de la « Most Innovative Proprietary Trading Firm »* (Société de trading propriétaire la plus innovante).

Découvrez l'article de Bloomberg ici.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader LLC. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.

* Octroyé au groupe d’entreprises Axi.

