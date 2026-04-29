Global Home Carnival do Louvre Furnishings Group Ganha Força, Trazendo Comércio, Cultura e Promoções de Férias

FOSHAN, China, April 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — O Global Home Carnival de 2026 em Foshan, organizado pelo Louvre Furnishings Group, é um programa de 21 dias que oferece comércio internacional, intercâmbio cultural e promoções para o consumidor. Realizado juntamente com a Canton Fair e durante o feriado do Dia do Trabalhador, o evento atrai compradores de todo o mundo, além de impulsionar o consumo sazonal.

Global Home Carnival de 2026 do Louvre Furnishings

Com mais de 26 anos no setor de móveis e decoração para a casa, o Louvre Furnishings Group tornou-se um importante destino de compras e varejo, recebendo mais de 4 milhões de visitantes anualmente e atendendo clientes de mais de 155 países e regiões. Desde a abertura do evento, delegações e criadores digitais de cerca de 20 países já visitaram o complexo do Louvre, percorrendo as 22 salas de exposições temáticas.

Plataforma de Comércio Global e Intercâmbio Cultural

Uma extensão do ecossistema da Canton Fair, o local oferece um serviço estruturado que abrange marcas e materiais selecionados, compromisso ambiental, garantia de qualidade, preços transparentes e entrega em todo o país, em apoio a um fornecimento eficiente e confiável.

No dia 21 de abril, o evento “Foshan Wonder Night” reuniu quase 400 convidados internacionais no Louvre International Furniture Exhibition Center, com apresentações e vitrines culturais destacando o design global combinado com elementos locais.

Promoções de Férias e Experiências de Estilo de Vida

Durante a comemoração do Dia do Trabalhador, de 1 a 5 de maio, o festival tem uma fase de pico com atividades promocionais, incluindo sorteios, descontos em compras, reembolsos e brindes de produtos que atraem o consumidor.

Além do varejo, o evento integra turismo, arte e gastronomia. As apresentações de dança de Yingge serão realizadas diariamente de 1 a 3 de maio, juntamente com exposições de arte e uma variedade de opções de restaurantes internacionais.

Reconhecido como um destino turístico nacional, o complexo do Louvre continua a se expandir para além do varejo. O evento também foi apresentado na China Central Television (CCTV), com foco na qualidade e engajamento global.

A feira reflete o foco contínuo em conectar o comércio internacional com as experiências culturais, e ainda aprofundar o papel da Foshan na indústria global de móveis e decoração para a casa.

Sobre o Louvre Furnishings Group

O Louvre Furnishings Group, fundado em 2000 e com sede em Foshan, China, integra design, P&D, varejo e hospitalidade, e é uma marca líder no setor de distribuição de móveis e decoração para a casa da China.

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