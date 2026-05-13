Green Building Initiative annonce le départ de sa PDG, Vicki Worden

Sous la direction de Vicki Worden, CAE, GBI a connu une croissance remarquable durant ses 11 années à la tête de l’organisation. Stephen T. Ayers, FAIA, est nommé PDG par intérim de GBI

PORTLAND, Oregon, 13 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Green Building Initiative (GBI) annonce le départ de sa PDG, Vicki Worden. Mme Worden quitte ses fonctions pour occuper un nouveau poste de PDG, après avoir dirigé GBI depuis 2015. GBI est une organisation internationale à but non lucratif et un organisme de normalisation accrédité par l’ANSI, qui fonctionne virtuellement avec une équipe de 30 personnes.

« Le mandat de Vicki Worden a été marqué par la volonté sans faille de renforcer l’impact de la mission de GBI », a déclaré Sumayyah Theron, présidente du conseil d’administration de GBI et PDG et fondatrice d’Avant-garde Sustainable Solutions. « Sous la direction de Vicki, GBI est passée d’une organisation centrée sur les États-Unis à une présence véritablement mondiale, comptant aujourd’hui des membres dans plus de 20 pays. Sa vision et son dévouement ont permis aux normes de construction écologique de GBI de certifier plus d’un milliard de pieds carrés d’espaces commerciaux et résidentiels collectifs à travers le monde et ont positionné GBI comme un organisme de certification de premier plan dans les secteurs du logement collectif, des établissements de santé, des centres de données, etc. Nous remercions chaleureusement Vicki pour tout ce qu’elle a apporté à cette organisation et lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de son leadership axé sur la mission. »

La mission de GBI est d’améliorer l’impact du cadre bâti sur le climat et la société. Sa communauté de 15 000 membres partage une vision de bâtiments durables, sains et résilients pour tous.

Avant de prendre la direction de GBI, Vicki Worden a occupé des postes de PDG par intérim et de cadre supérieure au sein d’associations à Washington, et a dirigé pendant plus de dix ans son propre cabinet de conseil en gestion stratégique dans le Maryland et le Maine. Elle est une figure marquante du développement durable et du secteur du bâtiment depuis plus de 30 ans.

« Je suis profondément reconnaissante du partenariat des membres du conseil d’administration de GBI durant ces onze années, ainsi que de notre engagement commun en faveur d’une croissance significative », a déclaré Worden. « GBI est reconnue pour sa culture du service, de la collaboration, de la transparence et du travail d’équipe, une culture que nous avons délibérément bâtie pour soutenir notre vision et notre mission. Ce fut un honneur de travailler aux côtés des membres, des évaluateurs, des clients et des employés de GBI, tous extrêmement passionnés. Je sais que je laisse GBI entre d’excellentes mains pour poursuivre son développement et accroître son impact positif. »

Le départ de Worden est prévu pour fin juin 2026 et un cabinet de conseil sera mandaté pour trouver son successeur permanent.

Pour la période de transition, le conseil d’administration de GBI a nommé Stephen T. Ayers, FAIA, PDG par intérim. Reconnu à l’échelle nationale comme un leader dans les domaines de l’architecture, du service public et de la transformation organisationnelle, M. Ayers a mené une brillante carrière dans les secteurs public, associatif et privé. Il a notamment occupé plusieurs postes de direction générale par intérim, dont celui de PDG par intérim du National Institute of Building Sciences à deux reprises (en 2022 et 2024) et celui de PDG par intérim de l’American Institute of Architects en 2025. À ce titre, il a assuré une direction stable durant des périodes de transition cruciales et a contribué à positionner chaque organisation pour lui assurer un succès à long terme. M. Ayers a auparavant été le 11e architecte du Capitole, nommé par Barack Obama et confirmé à l’unanimité par le Sénat des États-Unis.

À propos de la GBI

GBI, Inc. est une organisation internationale à but non lucratif et un organisme de normalisation accrédité par l’American National Standards Institute (ANSI). Sa mission est d’améliorer l’impact du secteur du bâtiment sur le climat et la société. Fondée en 2004, elle est le fournisseur mondial des programmes d’évaluation et de certification Green Globes®, Journey to Net Zero , Guiding Principles Compliance et Ascent Building Certification . GBI est également la société mère de GB Initiative Canada. GBI délivre également des certifications professionnelles, notamment Green Globes Professional (GGP) et Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Pour en savoir plus sur les possibilités de collaboration avec GBI, contactez [email protected] ou rendez-vous sur le site de GBI www.thegbi.org.

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Joe Kurle, Directeur du marketing et des communications, GBI [email protected]

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