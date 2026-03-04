Green Building Initiative lance la certification Ascent Building Certification™ pour les marchés mondiaux

Nouvelle certification de bâtiments conçue pour les portefeuilles immobiliers, offrant des outils éprouvés pour garantir des résultats crédibles en matière de durabilité et de performance à l’échelle mondiale

PORTLAND, Oregon, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — La Green Building Initiative (GBI) annonce le lancement mondial de la certification Ascent Building Certification , une certification globale fondée sur des données scientifiques, conçue pour évaluer les pratiques en matière de durabilité, de santé et de résilience pour tous les types d’actifs immobiliers commerciaux, à l’échelle des régions et des portefeuilles immobiliers. Ascent sera utilisé pour les projets neufs et existants dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et dans d’autres régions en dehors du Canada et des États-Unis, afin d’améliorer l’impact de l’environnement bâti sur le climat et la société.

La certification Ascent Building Certification constitue une extension mondiale des programmes d’évaluation et de certification tiers de confiance de la GBI. La GBI a certifié plus de 93 millions de mètres carrés (1 milliard de pieds carrés) de biens immobiliers commerciaux, principalement grâce à sa certification phare, Green Globes®. L’adoption massive de Green Globes, combinée à la demande du marché pour une certification robuste, éprouvée et transparente, offrant une méthodologie cohérente à travers les frontières et les portefeuilles, a conduit la GBI à étendre sa certification phare à l’échelle mondiale sous la marque Ascent .

Conçue pour les propriétaires et les équipes projet gérant des actifs à toutes les phases de leur cycle de vie, la certification Ascent offre un cadre basé sur le consensus, cohérent avec Green Globes, et capable de s’adapter aux normes locales ainsi qu’aux exigences réglementaires. La certification répond à la demande croissante du marché pour des systèmes de certification alliant transparence, évaluation indépendante de confiance et praticité, sans générer de charges administratives inutiles.

« Les propriétaires d’immeubles et les investisseurs subissent une pression croissante pour démontrer des performances mesurables et un retour sur investissement sur l’ensemble de leurs portefeuilles mondiaux », a déclaré Vicki Worden, directrice générale de la GBI. « La Ascent Building Certification de la GBI répond à cette demande grâce à une approche pratique, transparente et alignée sur les critères ESG. »

Ascent est conçue pour répondre aux besoins des organisations recherchant une certification conviviale et prête à être déployée à l’échelle de leur portefeuille. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Une cohérence mondiale avec une pertinence locale grâce à un cadre unifié, adaptable aux réglementations régionales et aux conditions environnementales

Une notation et des résultats transparents, favorisant des rapports crédibles et renforçant la confiance des parties prenantes

Une évaluation indépendante par un tiers, réalisée via le réseau d’évaluateurs expérimentés de la GBI

Des outils logiciels conviviaux, avec des tableaux de bord centralisés pour le reporting et une notation agrégée à l’échelle du portefeuille

Un accompagnement expert dédié, assuré par l’équipe de spécialistes du bâtiment durable et de chefs de projet de la GBI

Les niveaux de certification sont alignés sur le système de notation Green Globes de un à quatre, et les catégories de performance couvrent les principaux résultats liés aux bâtiments ainsi que les domaines d’évaluation environnementale, incluant la gestion de projet et les pratiques commerciales responsables, le site, l’énergie, l’eau, les matériaux et l’environnement intérieur.

En combinant une notation transparente, une certification indépendante, un accompagnement expert structuré et des outils conviviaux, Ascent réduit les obstacles dans le processus de certification tout en maintenant des standards de performance rigoureux.

Les organisations peuvent en savoir plus ou commencer le processus de certification sur :

https://thegbi.org/assessment-certification/ascent-certification/

Pour toute demande média, veuillez contacter [email protected].

À propos de la GBI

La GBI est une organisation internationale à but non lucratif et un organisme développeur de normes accrédité par l’American National Standards Institute (ANSI), dédié à l’amélioration de l’impact de l’environnement bâti sur le climat et la société. Fondée en 2004, elle est le fournisseur mondial des programmes d’évaluation et de certification Green Globes®, Journey to Net Zero , Guiding Principles Compliance et Ascent Building Certification . La GBI délivre également des certifications professionnelles, notamment Green Globes Professional (GGP) et Guiding Principles Compliance Professional (GPCP). Pour en savoir plus ou participer aux activités de la GBI, veuillez contacter [email protected] ou consulter le site de la GBI www.thegbi.org.

CONTACT MÉDIAS

Megan Baker, vice-présidente de l’engagement, GBI, [email protected], (971) 256-7174

GlobeNewswire Distribution ID 9665521