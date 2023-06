Haikenen? Aineken? Heineken®? Saber escrever o nome certo não necessariamente garante bons momentos, mas a marca de cerveja mais internacional do mundo sabe o que pode.

A Heineken® está comemorando seu 150º aniversário com uma celebração inédita que prioriza bons momentos em vez de perfeccionismo.

Amsterdam, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Heineken®, uma das marcas de cerveja mais reconhecidas do mundo, está hoje comemorando seu 150º aniversário com uma celebração inédita das muitas maneiras pelas quais foi apelidada, erroneamente escrita ou mal servida ao longo dos anos. Tudo isso é para mostrar como os bons momentos e as conexões verdadeiras que surgem tomando uma cerveja são, no fim das contas, o que realmente importa.

As famosas palavras de Freddy Heineken “Eu não vendo cerveja, eu vendo gezelligheid” nunca soaram tão verdadeiras. “Gezelligheid” pode ser traduzido como aquela sensação de bons momentos, algo que esteve no cerne da marca Heineken® nos últimos 150 anos. Para celebrar este momento marcante, a Heineken® está colocando os bons momentos no centro das suas comemorações globais de aniversário.

É claro que os bons momentos mudaram ao longo dos 150 anos de existência da Heineken® e continuarão mudando, mas sua importância na vida das pessoas permanece a mesma. Reconhecendo isso e como parte da celebração, a marca Heineken® trabalhou com acadêmicos para entender melhor os ingredientes necessários para proporcionar essa sensação de “bons momentos” nos dias de hoje; uma necessidade humana surpreendentemente pouco estudada.

Marcando um momento importante na sua história, a Heineken® decidiu evoluir a forma com a qual mede o sucesso, concentrando-se não apenas no volume de cerveja que vende, mas também nos bons momentos que entrega para seus clientes em mais de 190 países.

Para fazer isso, a Heineken® colaborou com o cientista comportamental Dr. Chris Brauer, da Goldsmiths, University of London, para criar o “Good Times Index”, um novo modelo de medição da marca que pontuará sua contribuição para criar as condições perfeitas para bons momentos. Combinando pesquisa comportamental humana com pesquisa global, o índice identificou as cinco condições principais de que as pessoas precisam universalmente para vivenciar bons momentos, como mente aberta, inclusão e conexão humana:

Com o Good Times Index em vigor, a Heineken® se mantém fiel à sua visão ao se tornar a primeira marca de cerveja a ter oficialmente a “entrega de bons momentos” como uma das maneiras pelas quais mede seu desempenho anual, junto às métricas de vendas e outras métricas de rastreamento da marca.

Bram Westenbrink, diretor global da marca Heineken®, declarou: “Proporcionar bons momentos está em nosso DNA há 150 anos. É por isso que estamos desenvolvendo as métricas da nossa marca para mostrar que criar bons momentos é tão importante quanto a cerveja que produzimos. Ao entender melhor as condições por trás dos bons momentos no mundo de hoje, podemos continuar criando experiências que promovem essa sensação de gezelligheid para todos os nossos clientes globais, seja através das mensagens em nossa publicidade, nossos patrocínios e eventos ou, é claro, nossa gama de produtos, incluindo nossa Heineken® 0.0 sem álcool ou nossa Heineken® Silver com um sabor mais moderno. A nossa meta é continuar oferecendo bons momentos, de uma maneira ou de outra, pelos próximos 150 anos e além.”

O Dr. Chris Brauer, diretor de inovação da Goldsmiths, University of London, disse: “Quando iniciamos este projeto, reconhecemos que a compreensão do que é um bom momento exigia uma perspectiva nova e mais moderna. Junto à Heineken®, trabalhamos para entender melhor as várias dimensões que compõem esse sentimento de “bons momentos” e as maneiras pelas quais ele é vivenciado hoje. Os bons momentos não são apenas uma coisa ou outra, são uma infinidade de experiências, necessidades, desejos e sentimentos diferentes e subjetivos que ajudam a criar uma sensação e a satisfazer necessidades de ordem superior. Nunca houve um momento ou oportunidade mais importante para medir o papel e a prevalência de bons momentos em nossas vidas, por isso estou animado para ver uma marca como a Heineken® tomar medidas sérias para garantir que esteja entendendo melhor e permitindo mais essa sensação de “gezelligheid”.”

PESQUISA PARA ENTENDER OS “BONS MOMENTOS” EM TODO O MUNDO

Os resultados inaugurais da Heineken® do Good Times Index vêm em um momento socialmente importante em todo o mundo, já que 87% acreditam que agora é mais importante do que nunca se divertir.

Pesquisas adicionais com consumidores da Heineken® mostram que 82% acham mais importante estar com os amigos do que se a noite vai sair como planejada. Surpreendentemente, 75% dos entrevistados acreditam que as pessoas com quem você assiste a um jogo são mais importantes do que se seu time ganhasse.

Apesar do fato de que 87% dos entrevistados acreditam que as oportunidades de se conectar pessoalmente com pessoas queridas se tornaram ainda mais importantes desde a pandemia, mais da metade (61%) concordou que, considerando o clima econômico atual, é mais provável que eles trabalhem fazendo horas extras e sacrifiquem momentos sociais com amigos e familiares.

No entanto, muitos continuam com a mente aberta sobre os bons momentos que estão por vir, com a grande maioria (88%) das pessoas concordando que suas melhores memórias são de momentos inesperados. Essa mente aberta acompanha as formas como socializamos, pois 78% concordam que é importante socializar com pessoas que nem sempre compartilham as mesmas opiniões que elas, um sentimento que possui mais força no Brasil (84%) e no Reino Unido (81%).

ATIVIDADE DA HEINEKEN® PARA CELEBRAR O H150

Para ajudar a dar vida ao compromisso da marca com os bons momentos, a campanha de marketing em veículos de comunicação leva os consumidores em uma jornada ao redor do mundo para abraçar todas as diferentes maneiras pelas quais as pessoas se adaptam e desfrutam de momentos sociais e memórias com a Heineken®, desde uma tatuagem incorreta do logotipo a uma Heineken® original sendo servida com limão, canudo e gelo. O vídeo descontraído mostra a marca celebrando os bons momentos que ela oferece, mesmo que a maneira como os consumidores a escrevem ou apreciam não seja 100% correta ou como originalmente pretendido.

Para aumentar ainda mais a diversão, a Heineken® substituirá seu logotipo com várias ortografias alternativas que viu ao longo dos anos, aparecendo em todas as contas de redes sociais e páginas do site da Heineken®, bem como em vários novos caminhões elétricos.

O vídeo completo, desenvolvido pela agência criativa Le Pub Milan, está disponível para assistir on-line: aqui .

