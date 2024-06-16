Hyra Network remporte le prestigieux Chairman’s Award 2025 lors du WITSA Global AI Summit

TAIPEI, Taïwan, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Hyra Network, pionnier de l’IA décentralisée et des infrastructures numériques souveraines, a reçu le Chairman’s Award 2025 lors du WITSA Global AI Summit (Sommet mondial sur l’IA de WITSA), organisé par la World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) (Alliance mondiale pour l’innovation, la technologie et les services). Plus haute distinction de WITSA, elle est décernée chaque année à un seul lauréat dans le monde. Grâce à cette reconnaissance, Hyra Network devient la première plateforme d’IA décentralisée à recevoir le Chairman’s Award.

La première infrastructure d’IA décentralisée au monde

Construits sur une blockchain de couche 3, Hyra Network et sa plateforme Hyra AI associent une grille de calcul vérifiable à une gouvernance DAO on-chain. Cette architecture permet aux nations, aux entreprises et aux citoyens d’accéder à l’IA et de la superviser en toute transparence, tout en bénéficiant d’une protection renforcée de la vie privée.

« Le Chairman’s Award est réservé aux initiatives véritablement remarquables, qui font preuve d’une innovation exceptionnelle et d’un impact mondial », a déclaré Dato’ Dr. Sean Seah Kok Wah, président de WITSA. « La vision d’Hyra Network d’une IA décentralisée et souveraine établit une nouvelle référence et contribue à façonner l’avenir du secteur de l’IA. »

Vers une civilisation numérique souveraine

Selon John Tran, fondateur et président d’Hyra Holdings et Hyra Network, ce prix est à la fois une reconnaissance technologique et une validation de la vision à long terme d’Hyra.

« Nous pensons que chaque nation et chaque citoyen mérite de posséder son infrastructure d’IA », a indiqué M. Tran. « Ce prix témoigne de la reconnaissance de WITSA et de l’engagement indéfectible d’Hyra à bâtir une civilisation numérique décentralisée, équitable et donnant le contrôle à chacun. »

Guidé par ce principe, Hyra Network transforme l’IA indépendante et communautaire en réalité. Son DAO on-chain garantit l’évolution du protocole au bénéfice du public.

De l’idéal à la réalité à grande échelle

En août 2025, Hyra Network a connecté plus de 2,7 millions d’appareils dans plus de 200 pays, posant ainsi les bases d’une infrastructure d’IA souveraine au-delà des centres de données centralisés traditionnels. Cette plateforme révolutionnaire est développée par Hyra Tek JCS (Vietnam) et exploitée par Hyra Tek Smart Solution L.L.C. aux Émirats arabes unis. Avec des centaines de milliers de nœuds actifs et une base d’utilisateurs mondiale, Hyra a démontré que l’IA décentralisée pouvait passer du concept à la production.

L’écosystème ouvert d’Hyra se compose de trois plateformes principales :

Hyra AI – Une plateforme AI inférence native et vérifiable, qui traite les données directement sur les appareils des utilisateurs pour une sécurité et des performances accrues.

– Une plateforme AI inférence native et vérifiable, qui traite les données directement sur les appareils des utilisateurs pour une sécurité et des performances accrues. Hyra Zone – Un réseau d’entraînement GPU décentralisé à grande échelle qui remplace les modèles de centres de données centralisés par une capacité flexible et rentable.

– Un réseau d’entraînement GPU décentralisé à grande échelle qui remplace les modèles de centres de données centralisés par une capacité flexible et rentable. Hyra Mega – Une place de marché transparente pour les modèles d’IA, les ensembles de données et les API, permettant un échange équitable et sécurisé d’actifs numériques.

Ensemble, ces plateformes fonctionnent comme un « système d’exploitation pour l’ère de la souveraineté numérique », permettant aux organisations et aux particuliers de déployer, d’utiliser et d’auditer l’IA de manière indépendante, sans dépendre des géants de la technologie.

Accélération de l’expansion mondiale – vers une introduction en bourse au Nasdaq en 2030

Le Chairman’s Award 2025 de WITSA marque une étape majeure dans la stratégie d’internationalisation d’Hyra. L’entreprise avait déjà été récompensée aux Globee International Business Awards pour son innovation technologique.

Avec l’ouverture d’un nouveau pôle régional aux Émirats arabes unis, Hyra renforce sa présence internationale et se prépare à une introduction en bourse de 10 milliards de dollars sur le Nasdaq en 2030, avec l’ambition de devenir l’une des entreprises technologiques les plus influentes au monde.

À propos d’Hyra Network

Filiale d’Hyra Holdings développée par Hyra Tek JCS (Vietnam) et exploitée par Hyra Tek Smart Solution L.L.C. aux Émirats arabes unis, Hyra Network est un pionnier des infrastructures d’IA décentralisées conçues pour bâtir un écosystème d’IA souverain à l’ère numérique. Développée sur une blockchain de couche 3 avec une gouvernance DAO et des applications d’IA concrètes, Hyra permet aux gouvernements, aux développeurs et aux citoyens de s’approprier, de régir et d’exploiter l’intelligence artificielle (IA). Hyra promeut une transformation numérique durable et autonome, et se prépare à une introduction en bourse sur le Nasdaq en 2030, tout en développant ses collaborations stratégiques avec les gouvernements, les investisseurs et les communautés numériques mondiales.

À propos de WITSA

La World Innovation, Technology and Services Alliance (WITSA) est un consortium mondial de premier plan représentant plus de 80 associations technologiques nationales. Elle promeut l’innovation, la croissance numérique inclusive et l’adoption responsable des technologies en rassemblant les acteurs de tous les pays et de tous les secteurs afin de bâtir un avenir numérique durable et collaboratif. Son Chairman’s Award récompense les initiatives exceptionnelles ayant un impact mondial considérable.

À propos du fondateur

John Tran est le fondateur et président d’Hyra Holdings et Hyra Network, et un fervent défenseur d’une infrastructure d’IA décentralisée. Avec une vision technologique à long terme centrée sur la communauté, il a guidé le développement d’une blockchain de couche 3, d’une gouvernance DAO et d’applications pratiques d’IA chez Hyra. Il supervise actuellement la feuille de route de l’introduction en bourse mondiale d’Hyra, promouvant l’IA décentralisée comme infrastructure fondamentale pour les nations et les citoyens du monde entier.

Contact média

E-mail : [email protected]

Site Internet : https://hyra.network

Agences :

Émirats arabes unis : C1804- King of Nikat Celik, Business Bay, Business Bay, Dubai, Dubai, United Arab Emirates

