iHerb désigné distributeur exclusif à l’international de la gamme k2o signée Kylie Jenner

La nouvelle marque spécialisée dans l’univers de la beauté et de l’hydratation se lance à l’échelle mondiale

IRVINE, État de Californie, 09 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — iHerb, l’un des plus grands distributeur en ligne au monde spécialisés dans la santé et le bien-être, annonce ce jour la conclusion d’un partenariat exclusif d’envergure internationale visant à distribuer la marque k2o fondée par Kylie Jenner. Grâce à ce partenariat, iHerb proposera prochainement à la vente les mélanges à boire k2o à ses clients du monde entier offrant une nouvelle façon de s’hydrater, de rayonner et de sentir au mieux de sa forme tant intérieure qu’extérieure.

« Avec k2o, nous souhaitons faire de l’hydratation une routine beauté incontournable du quotidien » souligne Jay Hunter, PDG de k2o. « Cette alliance avec iHerb nous permet de faire rayonner cette ambition à l’échelle de la planète et de toucher un public en quête de produits qui agissent sur leur bien-être global, de l’intérieur vers l’extérieur ».

Conçu pour faire de l’hydratation quotidienne un rituel de bien-être, le produit phare de la gamme k2o, Advanced Skin Hydration Mix, est un mélange à boire facile et pratique à emporter, soigneusement formulé à partir d’ingrédients ciblés et aux bienfaits prouvés, il vous aide à vous sentir et à paraître au mieux de votre forme. Ce mélange Advanced Skin Hydration Mix contient des électrolytes, de l’acide hyaluronique et des peptides de collagène bioactifs VERISOL® pour conjuguer beauté et bien-être dans une boisson rafraîchissante.

Le VERISOL®, l’un des peptides de collagène les plus étudiés pour la santé de la peau, a démontré cliniquement qu’il soutient l’élasticité cutanée, améliore l’hydratation de la peau et aide à réduire l’apparence des rides et les ridules, avec des résultats visibles dès 4 semaines. *

« k2o est exactement le type de marque que nos clients recherchent : authentique, tendance et ancrée dans des ingrédients d’exception » indique Hyeyoung Moon, directrice financière chez iHerb. « Nous sommes enchantés de nous associer à Kylie Jenner et à son équipe et de proposer cette expérience à nos clients du monde entier. »

Le produit Advanced Skin Hydration Mix sera décliné en trois saveurs signatures, à savoir fraise litchi, pêche, et pastèque-citron vert et sous forme d’un pack découverte conçu pour une utilisation quotidienne à la fois simple et pratique.

Grâce à la portée mondiale d’iHerb et à sa communauté fidèle de clients, les consommateurs hors États-Unis seront parmi les premiers à découvrir cette nouvelle forme d’hydratation conjuguant beauté, bien-être et art de vivre.

* Avis non évalués par la Food and Drug Administration ou d’autres autorités réglementaires similaires. Ces produits n’entendent pas diagnostiquer, soigner, guérir ni prévenir quelconque maladie.

À propos de k2o

Conçus dans un esprit pratique et faciles à emporter, les mélanges à boire k2o sont soigneusement formulés à partir d’ingrédients ciblés et aux bienfaits prouvés, ils vous aident à vous sentir et à paraître au mieux de votre forme. Le produit phare de la gamme, Advanced Skin Hydration Mix, contient des électrolytes, de l’acide hyaluronique et des peptides de collagène bioactifs Verisol®. Il se décline en saveurs fraise litchi, pêche, et pastèque-citron vert, et sous forme d’un pack découverte.

À propos d’iHerb, LLC

iHerb est l’un des principaux détaillants en ligne au monde et vous propose un choix exclusif de vitamines, minéraux, compléments alimentaires et autres produits dédiés à la santé et au bien-être, y compris des produits de nutrition sportive, de beauté, de toilette et de soins personnels, mais aussi des produits d’épicerie, de puériculture et des articles pour animaux de compagnie sélectionnés parmi plus de 2 000 marques réputées. Forte d’une équipe internationale de quelque 3 000 collaborateurs, iHerb séduit déjà 15 millions de clients répartis dans 180 pays et dans 36 langues. Son réseau logistique mondial sophistiqué s’appuie sur neuf centres de traitement des commandes climatisés situés aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, garants d’une expérience d’achat fiable et fluide. Fondée en 1996 et domiciliée à Irvine, en Californie, iHerb a pour mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur corporate.iherb.com.

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