iHerb fête son 29e anniversaire avec des offres anniversaire à l’échelle mondiale

Le leader mondial du e-commerce dans les domaines de la santé et du bien-être célèbre son 29e anniversaire avec des réductions de 29 %, le lancement de nouveaux produits de sa marque maison et l’extension de son rayonnement international avec 14 langues supplémentaires.

IRVINE, Californie, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — iHerb, l’un des plus grands détaillants en ligne au monde dans les domaines de la santé et du bien-être, célèbre son 29e anniversaire avec son plus grand événement commercial organisé sur un mois complet. L’entreprise met ainsi en lumière son essor fulgurant, de start-up californienne à détaillant mondial de confiance, proposant ses produits à des clients dans plus de 180 pays.

Tout au long du mois de septembre, iHerb invite ses clients à découvrir des offres quotidiennes et des réductions hebdomadaires de 29 % sur une sélection de marques et de catégories d’articles, telles que les produits de beauté, les vitamines et compléments alimentaires, les soins personnels et la nutrition sportive.

« En près de trois décennies, iHerb est passé du statut de simple fournisseur de compléments alimentaires en ligne à celui de détaillant mondial de produits de bien-être », a indiqué Emun Zabihi, PDG d’iHerb. « À l’occasion de notre 29e anniversaire, nous tenons à réaffirmer notre mission, à savoir rendre la santé et le bien-être accessibles à tous, partout dans le monde ; et à remercier nos clients en leur proposant des réductions sur les produits qu’ils apprécient. »

Expansion du rayonnement et de l’accessibilité mondiales

iHerb est fier d’annoncer le lancement de 14 nouvelles langues sur sa plateforme ce mois-ci, portant ainsi à 36 le nombre total de langues entièrement localisées. Cette expansion reflète l’engagement d’iHerb en faveur de l’inclusion, de l’accessibilité et de la pertinence culturelle pour sa clientèle mondiale. Les langues suivantes sont désormais disponibles :

Hrvatski (croate)

Dansk (danois)

Nederlands (néerlandais)

English (Royaume-Uni)

Eesti (estonien)

Suomi (finnois)

Ελληνικά (grec/ Elliniká )

Latviešu (lituanien)

Lietuvių (lituanien)

Bahasa Melayu (malais)

Norsk (norvégien)

Slovenčina (slovaque)

Slovenščina (slovène)

Svenska (suédois)

Chaque langue est présentée telle qu’elle est parlée et écrite dans le pays d’origine, permettant ainsi aux clients de faire leurs achats et de découvrir des solutions bien-être dans la langue qui leur convient le mieux.

Nouvelles innovations des marques maison

Par ailleurs, les Marques maison d’iHerb se diversifient et proposent des catégories de produits innovantes, conformément à notre engagement de répondre aux besoins variés de nos clients et de leur famille, y compris de leurs animaux de compagnie.

La Marque maison la plus importante et la plus populaire d’iHerb, California Gold Nutrition®, a récemment intégré de nouveaux produits à sa gamme. Il s’agit notamment des produits suivants:

Idealove®, la marque exclusive de produits de beauté et de soins de la peau d’iHerb, a lancé sa première crème solaire quotidienne légère à large spectre et son Poudre crème, un rouge à lèvres et blush deux-en-un unique, dont la texture poudre se transforme en crème lors de l’application.

« Notre 29e anniversaire témoigne de la confiance que nos clients nous accordent chaque jour », a confié Hyeyoung Moon, directrice des revenus chez iHerb. « Nous adoptons les dernières innovations en matière de bien-être, de beauté et de soins personnels, mais notre priorité reste la même : proposer des produits qui s’adaptent à l’évolution des besoins de nos clients dans le monde entier. »

Opportunités d’affiliation et médias

Les médias qui s’intéressent à la beauté, au lifestyle, au bien-être ou aux promotions sont encouragés à collaborer avec iHerb, l’un des plus grands détaillants de produits de santé et de bien-être au monde. Voici pourquoi le programme d’affiliation iHerb est particulièrement attractif et pertinent sur le plan éditorial :

Revenus élevés pour les nouveaux partenaires : les nouveaux partenaires affiliés peuvent gagner une commission de 10 % ou plus sur les achats éligibles effectués via leurs liens, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de cette promotion anniversaire de grande envergure.

les nouveaux partenaires affiliés peuvent gagner une commission de sur les achats éligibles effectués via leurs liens, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de cette promotion anniversaire de grande envergure. Vaste catalogue de produits à mettre en avant : avec plus de 50 000 produits de plus de 1 900 marques de confiance , les rédacteurs et influenceurs disposent d’un large éventail de produits de bien-être, de beauté et de lifestyle à promouvoir.

avec plus de de plus de , les rédacteurs et influenceurs disposent d’un large éventail de produits de bien-être, de beauté et de lifestyle à promouvoir. Portée mondiale, attrait local : iHerb livre dans plus de 180 pays et offre une expérience d’achat internationale fluide tout en soutenant des opportunités éditoriales locales.

iHerb livre dans plus de et offre une expérience d’achat internationale fluide tout en soutenant des opportunités éditoriales locales. Indicateurs de croissance puissants : En 2024, iHerb a réalisé un chiffre d’affaires net de 2,4 milliards de dollars (une hausse de 14,5 % sur un an), et vendu ses produits à 12,4 millions de clients actifs ayant passé 37 millions de commandes, ce qui témoigne de son rayonnement et de sa dynamique.

Le programme d’affiliation d’iHerb s’appuie sur des réseaux de premier plan, comme Partnerize, Impact, CJ, AWIN et le programme d’affiliation de YouTube, qui proposent à leurs partenaires des taux de commission parmi les meilleurs du marché. En 2024, les partenaires affiliés d’iHerb ont perçu plus de 12 millions de dollars de commissions, grâce au taux de conversion élevé de 7,9 % d’iHerb, l’un des meilleurs du secteur de l’e-commerce, selon Similarweb. Pour en savoir plus, contactez-nous à l’adresse e-mail [email protected] ou consultez la page Web https://www.iherb.com/info/affiliates.

Ressources médias

Pour télécharger des images de produits en haute résolution, des bobines b ou d’autres ressources médias, veuillez consulter la rubrique Ressources médias d’iHerb

*Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Ces produits n’entendent pas diagnostiquer, traiter, guérir ni prévenir quelconque maladie.

À propos d’iHerb

iHerb est l’un des leaders mondiaux de la vente en ligne et propose une sélection unique de vitamines, de minéraux, de compléments alimentaires et d’autres produits de santé et de bien-être, notamment des produits de nutrition sportive, de beauté, de toilette et de soins personnels, d’épicerie, de soins pour bébés et animaux de compagnie, parmi plus de 1 800 marques réputées. Forte d’une équipe internationale de 3 000 employés, l’entreprise séduit plus de 13 millions de clients dans 180 pays et 36 langues. Son réseau logistique sophistiqué s’appuie sur sept centres de traitement des commandes climatisés situés aux États-Unis et en Asie, garants d’une expérience d’achat fiable et fluide. Créée en 1996 et basée dans le comté d’Orange, en Californie, iHerb s’est donné pour mission de rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour plus d’informations, consultez le site corporate.iherb.com.

Une photo accompagnant le présent communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8

Relations médias de iHerb : [email protected]

