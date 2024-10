Incrível, Jeff! A IriusRisk apresenta uma ferramenta com tecnologia de IA que pode gerar modelos de ameaças com base em imagens

A plataforma de modelagem de ameaças lança o “Jeff: AI Assistant”, uma novidade mundial em termos de criação de modelos de ameaças por meio de linguagem e imagens.

A nova funcionalidade é o mais recente desenvolvimento na estratégia de expansão da IriusRisk para a IA, uma iniciativa que ajudou a gerar um crescimento de mais de 50% na receita recorrente anual (ARR) no ano passado.

ATLANTA, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A IriusRisk, uma plataforma líder do setor para modelagem automatizada de ameaças, anunciou hoje o lançamento do “Jeff: AI Assistant”, uma nova ferramenta baseada em IA que pode ajudar desenvolvedores e arquitetos a gerar modelos de ameaças a partir de imagens.

O “Jeff” é o primeiro do mundo, pois é a única ferramenta automatizada segura por design que aproveita integralmente os mais recentes avanços em IA para produzir modelos de ameaças totalmente funcionais, gerados por entradas (prompts) com descrições de imagens ou textuais.

O “Jeff” se diferencia de outros grandes modelos de linguagem (LLMs) porque é capaz de se concentrar na extração das informações mais úteis dessas entradas para gerar um esboço de um modelo de ameaça específico. Essa nova ferramenta aproveita a IA para analisar as entradas, que podem ser desde imagens até transcrições de conversas discutindo uma ideia para um novo produto, e criar o primeiro esboço de um modelo de ameaças personalizado.

Isso representa um divisor de águas para o setor de segurança cibernética, pois tornará o processo de modelagem de ameaças muito mais acessível para arquitetos e equipes de segurança, permitindo, assim, a criação e a implementação de modelos em velocidade e escala nunca vistas antes.

Frequentemente, começar a fazer qualquer coisa é a parte mais difícil. O “Jeff” faz com que você modele as ameaças a partir do zero. A tecnologia baseada em IA leva apenas dois ou três minutos para processar uma entrada e gerar um modelo preliminar de ameaças, que, então, é complementado com ameaças, pontos fracos e contramedidas.

Com o “Jeff”, os usuários podem pular várias etapas do processo de modelagem de ameaças, reduzindo consideravelmente o tempo de execução e tornando-o mais ágil, ao ajudar os arquitetos e as equipes de segurança a criar um modelo refinado de ameaças com mais rapidez. Depois, pode passar pela plataforma da IriusRisk para desenvolvê-lo ainda mais.

Atualmente, o “Jeff” está disponível para clientes pagantes, além de sua plataforma gratuita Community Edition, e será constantemente aprimorado e refinado à medida que for integrado a todos os produtos da IriusRisk nos próximos anos.

Para contextualizar, a plataforma da IriusRisk usa a modelagem de ameaças para ajudar as organizações a entender as falhas e os riscos de segurança no projeto de software, gerando automaticamente possíveis ameaças e contramedidas para lidar com elas antes de escrever uma linha de código sequer.

O anúncio do “Jeff” é o mais recente produto de IA da IriusRisk e vem na sequência de relatos de um crescimento de mais de 50% na receita recorrente anual (ARR) de dezembro de 2022 a dezembro de 2023, em grande parte motivado pelas mudanças estratégicas da empresa em relação à IA.

A empresa tem planos ambiciosos para potencializar o desenvolvimento de soluções avançadas de modelagem de ameaças orientadas por IA, transformando a maneira como ela pode ajudar os clientes a projetar softwares e sistemas seguros. Essa medida foi tomada após alertas feitos no início deste ano pelo National Cyber Security Centre (NCSC, parte do GCHQ) sobre como as novas ferramentas de IA levarão a um aumento nos ataques cibernéticos e reduzirão a barreira de entrada para hackers menos sofisticados causarem danos digitais.

No ano passado, a IriusRisk também publicou sua Biblioteca de Segurança de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (IA & AM), que permite que as organizações modelem seu software de aprendizado de máquina planejado e entendam rapidamente quais são os riscos de segurança, bem como as medidas necessárias para mitigar cada um desses riscos antes de criar sistemas com tecnologia de IA.

Essa capacidade de modelar ameaças em sistemas de aprendizado de máquina e IA, bem como de incorporar a IA generativa a seu próprio produto, permitiu que a IriusRisk resolvesse um dos principais obstáculos à adoção da modelagem de ameaças: o tempo necessário para desenhar diagramas de fluxo de dados.

Jose López Muñoz, Diretor de IA da IriusRisk, comentou: “Em mais um ano de forte crescimento da IriusRisk, é importante continuarmos a expandir e desenvolver nossa oferta de produtos. Foi exatamente isso que fizemos com o Jeff – o advento da IA implica no aumento da complexidade das ameaças cibernéticas enfrentadas pelas empresas É fundamental que os modelos de ameaças usados para protegê-las acompanhem o ritmo das mudanças, de modo que as empresas possam desenvolver softwares seguros desde o início.”

Sobre a IriusRisk

A IriusRisk é líder do setor em modelagem automatizada de ameaças e projeto de software seguro, e trabalha com clientes que incluem quatro dos 10 principais bancos de importância sistêmica global (G-SIBs).

Todos os setores da economia mundial estão sendo transformados pelo software, mas as vulnerabilidades muitas vezes são reveladas por ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados. A modelagem de ameaças permite corrigir os problemas antes que o código seja escrito, pois identifica as falhas de segurança na arquitetura do software já na fase de projeto.

A plataforma da IriusRisk automatiza o processo de modelagem de ameaças e permite que os desenvolvedores projetem e criem software seguro em escala.





Contato: Elaura Lacey, Elaura.lacey@wearesevenhills.com

