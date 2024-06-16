Introduction du visa slovène pour nomades numériques : le sésame vers le cœur vert culturel, naturel et innovateur de l’Europe

LJUBLJANA, Slovénie, 24 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — La Slovénie officialise aujourd’hui son nouveau visa pour nomades numériques et invite les télétravailleurs à séjourner et travailler sur son territoire pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an. La Slovénie présente le cadre idéal d’une vie productive et équilibrée à l’appui de sa nature préservée, de son riche patrimoine culturel et de son infrastructure numérique moderne. L’Office du tourisme slovène a mis en ligne une page dédiée renseignant toutes les informations clés à destination des futurs candidats.

Souvent surnommée le cœur vert de l’Europe, la Slovénie est une terre où la beauté de la nature s’offre à vous à chaque pas. La forêt recouvre les deux tiers du pays et un tiers de son territoire est considéré comme protégé. Sommets alpins, lacs cristallins, vignes ancestrales, rivages méditerranéens baignés de soleil et collines verdoyantes cohabitent dans un périmètre restreint pour faire de la Slovénie la destination idéale des nomades numériques et des télétravailleurs.

Les principales cités slovènes comme Ljubljana, Maribor, Koper, Celje et bien d’autres encore allient charme historique et créativité contemporaine. Les rues piétonnes, les berges paisibles, la vie culturelle foisonnante et les nombreux espaces verts enchantent tous les visiteurs de Ljubljana, qui tire grande fierté de son statut de capitale verte européenne. Les traditions culinaires fleurissent à travers tout le pays et mêlent les influences alpines, méditerranéennes et pannoniennes au cœur d’une gastronomie généreuse. Entre ses marchés locaux et ses restaurants étoilés distingués dans le guide Michelin, la Slovénie met à l’honneur les saveurs authentiques et les pratiques durables.

Si elle est forte de sa beauté naturelle, la Slovénie n’en demeure pas moins un pays moderne, connecté et tourné vers l’innovation. Le haut débit est disponible presque partout sur son territoire, tandis que les espaces de coworking, les parcs technologiques et les pôles de start-up jouent en faveur de la collaboration et de l’épanouissement professionnel. Selon le Global Peace Index (GPI), la Slovénie maintient de longue date sa position parmi les pays les plus sûrs au monde. En 2025, elle s’est hissée à une impressionnante 9ᵉ place.

La Slovénie tire une grande force de la proximité saisissante de ses territoires. En à peine une heure, les voyageurs peuvent passer des rues animées de Ljubljana aux sentiers alpins ou aux rivages de l’Adriatique, et atteindre les régions viticoles vallonnées de l’est en deux heures. Une telle proximité géographique permet aux télétravailleurs d’adopter un mode de vie où les loisirs et les découvertes s’intègrent naturellement à leur routine professionnelle.

Berceau d’innovateurs de renommée mondiale tels qu’Outfit7, Celtra, Dewesoft, GenePlanet, Mediately ou Juicy Marbles, la Slovénie témoigne d’un esprit tourné vers l’avenir tout en restant ancrée dans la tradition, la nature et l’âme collective.

Avec son nouveau visa pour nomades numériques, elle accueille chaleureusement les télétravailleurs souhaitant découvrir une destination conjuguant harmonieusement beauté naturelle, culture et innovation.

Pour en savoir plus : https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/digital-nomad

