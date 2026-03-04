Jelly Toast arrive en Inde pour simplifier les célébrations quotidiennes

Une nouvelle application de Synchronoss conçue pour faciliter la manière dont les gens célèbrent et partagent leurs souvenirs

BRIDGEWATER, New Jersey et BANGALORE, Inde, 04 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Synchronoss Technologies, Inc. (« Synchronoss » ou la « Société »), un innovateur et leader mondial des plateformes de cloud personnel, a annoncé aujourd’hui le lancement de Jelly Toast en Inde, une nouvelle application conçue pour partager des célébrations et des souvenirs de groupe.

Des anniversaires aux mariages en passant par les festivités de Holi, les festivals universitaires, les sorties entre collègues, les concerts et les escapades du week-end, Jelly Toast crée des invitations, rassemble des photos et aide les groupes à revivre des moments partagés dans un espace dédié.

Des célébrations fragmentées

Aujourd’hui, les célébrations sont dispersées sur trop d’applications.

Les préparatifs se font dans des groupes de messagerie. Les photos sont partagées via les messages privés des réseaux sociaux. Les albums restent stockés dans des applications photo personnelles. Les moments importants se retrouvent enfouis dans des fils de discussion ou perdus lors d’un changement de téléphone.

Les photos sont partagées, mais les souvenirs demeurent éparpillés et le récit de l’événement finit par souvent s’égarer. Jelly Toast vise à résoudre ce problème.

Les hôtes ont la possibilité de créer une célébration en quelques secondes et de générer un lien partageable permettant aux invités de se connecter instantanément depuis leur navigateur, de télécharger des photos en temps réel et de contribuer à un flux de souvenirs évolutif tout au long des festivités. Aucun téléchargement ni installation n’est requis pour les invités.

Pourquoi ce lancement est important en Inde

L’Inde possède l’une des cultures de la célébration les plus dynamiques au monde. Anniversaires, festivals, mariages, soirées cricket, sorties d’équipe et réunions familiales rythment la vie dans toutes les villes du pays.

Parallèlement, les consommateurs recherchent des outils privés et sécurisés qui soient rapides, esthétiques et faciles à utiliser. La gestion des fichiers multimédias associés à un événement peut s’avérer chaotique, et aucune plateforme dominante n’est spécifiquement conçue pour réunir les événements sociaux et l’archivage des souvenirs à long terme.

Jelly Toast simplifie le partage d’expériences en temps réel.

Tarification et disponibilité

Disponible dès aujourd’hui, Jelly Toast propose trois formules simples.

Le forfait Free permet d’organiser un événement avec jusqu’à 5 Go de stockage pendant sept jours. Cette formule est conçue pour les nouveaux utilisateurs ou les rassemblements intimistes entre amis proches et membres de la famille.

Le forfait Event Pro est une formule payante à l’événement, pouvant accueillir de 50 à 500 invités, idéale pour les célébrations de plus grande envergure et les petites entreprises, telles que les organisateurs d’événements indépendants.

Le forfait Memory Saver est un abonnement mensuel destiné aux organisateurs réguliers souhaitant bénéficier d’un stockage continu et d’événements illimités, afin que leurs souvenirs restent toujours accessibles.

Une base cloud éprouvée

« Jelly Toast repose sur la même architecture cloud sécurisée et évolutive qui alimente nos plateformes mondiales de cloud personnel », a déclaré Pat Doran, directeur technique et vice-président exécutif de Synchronoss. « Nous apportons cette fiabilité et cette organisation intelligente des contenus aux célébrations du quotidien. Notre objectif est simple : permettre aux gens de se rassembler, de partager et de conserver les moments qui comptent. »

La plateforme est optimisée pour l’environnement mobile-first de l’Inde et conçue pour fonctionner de manière fiable, quelles que soient les conditions réseau.

Un nom qui reflète sa mission

Le nom Jelly Toast incarne l’esprit du produit. « Jelly » évoque la spontanéité, la douceur, la couleur et les moments qui marquent. « Toast » symbolise la convivialité, le réconfort, les repas partagés et les souvenirs durables. Ensemble, ils représentent l’idée de transformer les rassemblements du quotidien en expériences collectives joyeuses. Célébrez les moments qui comptent et capturez-les avec Jelly Toast.

Lancement en Inde et expansion

Le lancement débute à Bangalore, pôle technologique et d’innovation de l’Inde. Une expansion vers Mumbai et Delhi est prévue plus tard en 2026. Dans le cadre de sa stratégie plus large visant à renforcer sa présence dans le cloud grand public, Synchronoss prévoit d’explorer des partenariats et des intégrations au sein de l’écosystème événementiel.

Jelly Toast est désormais accessible sur www.jellytoast.app.

À propos de Synchronoss

Synchronoss Technologies est un leader mondial de solutions de cloud personnalisées et permet aux prestataires de services d’établir des connexions sécurisées et pertinentes avec leurs abonnés. Notre plateforme SaaS Cloud simplifie les processus d’intégration des clients et favorise l’engagement des abonnés grâce à l’intelligence artificielle (IA), à l’apprentissage automatique et à d’autres fonctionnalités avancées, avec pour résultat une amélioration des flux de revenus, une réduction des dépenses et une accélération de la mise sur le marché. Des millions d’abonnés font confiance à Synchronoss pour préserver leurs souvenirs les plus chers et les contenus numériques les plus importants. Découvrez comment nos solutions axées sur le cloud redéfinissent la manière dont vous vous connectez à votre monde numérique sur www.synchronoss.com.

Contact pour les relations avec les médias :

Domenick Cilea

Springboard

[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9665780