Jeppesen ForeFlight Revela Estratégia e Motor de IA Agêntica para a Indústria da Aviação

Lançamento do Jeppesen ForeFlight Airflow com Novas Soluções para Cada Segmento da Aviação

Apresentado como Motor de Inteligência de Aviação da Empresa

AUSTIN, Texas, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Jeppesen ForeFlight apresentou hoje seu motor de IA centrado na aviação, a base da sua estratégia para levar inteligência artificial responsável a todos os setores da aviação. O Jeppesen ForeFlight Airflow foi desenvolvido nos últimos anos, apoiado por décadas de profunda experiência de domínio, dados líderes do setor e recursos que abrangem planejamento de tripulação e frota, operações de dia de voo e soluções para cabine de comando.

O Jeppesen ForeFlight Airflow é o mecanismo básico de IA agêntica que combina dados disponíveis comercialmente, dados de clientes proprietários segregados e amplo conhecimento de domínio, incluindo segurança, experiência em certificação e raciocínio contextual em todos os mercados da aviação. Desenvolvido com base em uma arquitetura aberta para ser independente de modelos, o Jeppesen ForeFlight Airflow oferece aos clientes total flexibilidade para a adoção de IA, seja por meio da integração dos seus próprios agentes, com soluções de terceiros ou implantação dos agentes nativos da Jeppesen ForeFlight. Os clientes podem se mover no seu próprio ritmo, a um custo menor e com o nível desejado de controle humano das principais decisões necessárias para as operações. Essa flexibilidade, juntamente com o alcance da empresa em toda a tripulação, frota, operações e o desempenho da cabine de comando, diferencia a Jeppesen ForeFlight das plataformas genéricas de IA e das soluções de ponto único.

A empresa já está apresentando seu primeiro produto no mercado de Aviação Geral, o ForeFlight AI Connector, um servidor MCP que conecta o ForeFlight Mobile ao ambiente OpenAI ChatGPT existente de um cliente. Os usuários podem consultar sua IA pessoal para planos de voo e opções de reabastecimento, ou criar ferramentas e fluxos de trabalho conectados à IA usando seus dados no ForeFlight Mobile. A empresa pretende expandir esse recurso para outros aplicativos populares de IA, como o Gemini do Google e o Claude da Anthropic, para que os usuários possam usar a camada de experiência da sua escolha.

Ainda este ano, o Jeppesen ForeFlight Airflow irá lançar suas primeiras ofertas para os segmentos da aviação comercial e executiva, com recursos voltados para o setor militar a serem disponibilizados posteriormente.

“A IA geral é confiante, mas muitas vezes erra. No nosso setor, esses erros resultam em resultados caros, perigosos ou catastróficos. A inteligência artificial não é suficiente para este setor, precisamos da inteligência da aviação: a garantia de que os dados certos, o contexto certo e o raciocínio certo sejam aplicados todas as vezes e sempre verificados e filtrados por meio de protocolos de segurança e governança do setor”, disse Brad Surak, CEO da Jeppesen ForeFlight. “Ajudamos a indústria a evoluir do papel para o digital e para o celular, e estamos trazendo para o mercado uma oferta de IA altamente diferenciada no Jeppesen ForeFlight Airflow que os clientes podem implantar nos seus próprios termos e cronogramas, a custos de TI significativamente mais baixos do que as transições anteriores da indústria.”

Ao contrário de outras abordagens da indústria da aviação, o Jeppesen ForeFlight Airflow é diferenciado e entrega resultados em cinco áreas criticamente importantes:

Razões no Contexto – Fluxos de trabalho confiáveis que compreendem completamente como o setor da aviação realmente opera, não apenas o que tendia a acontecer da última vez.

Razões de Insumos Certificados – Inteligência comprovada: cada resultado carrega a autoridade regulatória e a precisão certificada dos dados e recursos da aviação de longa data da Jeppesen ForeFlight, dos quais grande parte da indústria já depende para operações seguras e otimizadas.

Um Why-Trail Visível – Toda recomendação revela a lógica causal subjacente, desde entradas específicas e restrições operacionais até alternativas avaliadas e incerteza associada. Esse rastreamento de decisão auditável cria um ciclo de melhoria contínua e aprimora os resultados ao longo do tempo.

Operação dentro do Safety Management System (SMS) da empresa – desenvolvido com base na estrutura de segurança já utilizada pela aviação por meio do nosso Aviation Intelligence SMS (AI-SMS) com patente pendente.

Julgamentos Centrados no Ser Humano – A IA lida com o volume. Os clientes selecionam o nível de automação necessária, com a garantia de que os humanos permaneçam no controle da tomada de decisões sempre que necessário.

“Utilizamos décadas de experiência no fornecimento de soluções de dados e software em todo o mundo, o que aumenta praticamente a cada segundo os 60 milhões de voos que atendemos todos os anos. Mas o mais importante é que nossa IA ganha confiança uma decisão de cada vez”, acrescentou Surak.

O gráfico de contexto de aviação Jeppesen ForeFlight Airflow é o registro mais confiável de como a aviação opera. Quando nossa IA parte dessa base, todos os resultados herdam essa proveniência regulatória criada especificamente dentro do AI SMS da Jeppesen ForeFlight: abrangendo identificação de perigos, análise de tendências de segurança, modelagem preditiva de riscos, e integração de dados operacionais com registros de segurança que as ferramentas tradicionais não dão suporte.

Os operadores interessados no acesso antecipado ao codesenvolvimento devem entrar em contato com o executivo de contas da Jeppesen ForeFlight ou visitar ai.jeppesenforeflight.com.

Sobre a Jeppesen ForeFlight

A Jeppesen ForeFlight fornece os dados, o software e os insights que alimentam todos os segmentos da aviação. Pilotos, operadores e tripulações de voo confiam em nós para planejar, navegar, monitorar e otimizar mais de 60 milhões de voos comerciais, militares, executivos e de aviação geral a cada ano. Nossas plataformas apoiam o planejamento de tripulação, frota e voo; gerenciamento de rede e operações; e soluções de cabine de comando. Nossos dados de navegação continuam sendo o padrão em todo o mundo. Desde a invenção de gráficos em papel há um século até a liderança da era atual habilitada para IA, fornecemos profunda experiência de domínio com insights inigualáveis como a plataforma para o setor da aviação.

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