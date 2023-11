RIADE, Arábia Saudita, Nov. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) alcançou um marco significativo com o sucesso da condução de biópsias líquidas em pacientes de diversas idades. Esta abordagem inovadora oferece uma alternativa mais segura às biópsias de tecidos convencionais. Notavelmente, o KFSH&RC se destaca como a primeira unidade de saúde do Oriente Médio a adotar essa tecnologia de ponta.

Este método inovador se distingue por sua capacidade de detectar aproximadamente 50 genes associados ao câncer e mais de 3.000 mutações genéticas. Isso representa um avanço fundamental no atendimento do paciente pois elimina a necessidade de extração do tecido da área afetada para exame. Esta etapa transformadora aprimora muito os resultados dos cuidados de saúde e eleva a experiência geral do paciente.

A biópsia líquida oferece mais vantagens do que as biópsias de tecido convencionais. É menos invasiva, envolve uma simples amostra de sangue de 10 ml que pode ser repetida durante o tratamento. Além disso, ela é altamente precisa na detecção rápida de biomarcadores tumorais, previsão de respostas ao tratamento, identificação de mutações emergentes e confirmação da ausência de recorrência do tumor, sendo um avanço significativo na ciência do câncer.

Essa tecnologia oferece uma alternativa mais segura às biópsias convencionais para pacientes que enfrentam desafios no acesso ao tecido afetado sem intervenção cirúrgica, como visto em casos como o câncer de pulmão. É particularmente benéfica para pacientes idosos, para os quais uma biópsia de tecido pulmonar pode não ser adequada devido ao potencial de complicações graves associadas a ela.

Como parceiro estratégico de saúde na Global Health Exhibition em Riade de 29 a 31 de outubro, o KFSH&RC está presente em um pavilhão onde os visitantes podem explorar a tecnologia de biópsia líquida e outras diversas soluções e tecnologias de cuidado da saúde.

A tecnologia de biópsia líquida é promissora para outros estágios do tratamento do câncer no KFSH&RC. Por meio do uso rotineiro do teste, é possível criar um banco de dados de mutações causadoras de tumores na comunidade local, para o auxílio no diagnóstico precoce do câncer antes da formação dos tumores, além do rastreio de mudanças na condição do paciente, frequentemente durante o tratamento, permitindo ajustes oportunos nos planos de tratamento e evitando o agravamento da condição.

Esta conquista faz parte do compromisso contínuo do KFSH&RC em utilizar todas as tecnologias avançadas para aprimorar a excelência operacional e o atendimento ao paciente. O teste facilita a rápida tomada de decisões clínicas para o gerenciamento de pacientes com câncer, e reduz o tempo e o processamento do teste por meio da completa automação.

O KFSH&RC é considerada uma das instituições mais proeminentes do mundo na prestação de cuidados de saúde especializados, sendo pioneiro na inovação e um centro avançado de pesquisa e educação médica. A instituição também trabalha no avanço das tecnologias médicas e no aprimoramento dos padrões de cuidados de saúde em todo o mundo com colaborações com significantes instituições locais, regionais e internacionais, com o objetivo de oferecer um serviço de classe mundial nos campos clínico, pesquisa e educacional.

