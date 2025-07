La tournée du directeur d’exploitation de Bitget visant à donner un coup d’accélérateur à l’enseignement de la blockchain passe par l’UCLA, Harvard et la LALIGA Business School

VICTORIA, Seychelles, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitget , première bourse de cryptomonnaies et société Web3, poursuit sa vive avancée dans le domaine académique en conjuguant l’enseignement de la blockchain et la stratégie de marque terrain. À l’occasion d’une récente tournée inter-campus, Vugar Usi Zade, directeur d’exploitation de Bitget, a marqué un arrêt à la LALIGA Business School, à l’UCLA et à Harvard en vue de présenter la manière dont les partenariats d’envergure mondiale et les initiatives Web3 de Bitget redéfinissent les règles du jeu de la finance, du sponsoring et de la culture numérique.

Ci-dessus, le directeur d’exploitation de Bitget Vugar Usi Zade durant son intervention à la LALIGA Business School

À la LALIGA Business School, Vugar Usi Zade a assuré l’animation d’une session de MBA dédiée, articulée autour du thème suivant : « L’univers du divertissement et des partenariats comme leviers de croissance » à l’appui des collaborations de haut vol passées entre Bitget et la Juventus mais aussi le footballeur Lionel Messi, qu’il a présentées comme des modèles de stratégie de croissance. Son discours a illustré comment ces partenariats peuvent renforcer la notoriété d’une marque, faire progresser le nombre de nouveaux utilisateurs et renforcer la confiance du marché sur plusieurs territoires différents. L’analyse du partenariat pluriannuel entre Bitget et LALIGA a constitué l’un des temps forts, abordé comme la partie supérieure de l’entonnoir d’un modèle d’activation de notoriété et d’engagement régional.

Les étudiants ont pu étudier les efforts de branding déclinés dans les stades et les campagnes menées par des VIP et autres leaders d’opinion. Ils ont par ailleurs pu mesurer l’effet global des campagnes expérientielles comme les soirées de visionnage partagées avec des joueurs de LALIGA, participant de la reconnaissance de la marque Bitget et du développement de son empreinte à l’échelle mondiale. Ils se sont également penchés sur la campagne récente de Bitget menée avec le concours de l’ailier du FC Barcelone, dit Raphinha, qui démontre comment des communications centrées sur les joueurs contribuent à consolider le positionnement de marque auprès des passionnés de football.

Pour Vugar Usi Zade, directeur d’exploitation de Bitget, « L’alliance Bitget – LALIGA dépasse la simple notion de sponsoring pour prendre la forme d’un partenariat établi à long terme et reposant aussi bien sur des valeurs communes que sur une vision mondiale. Depuis les gradins jusqu’aux salles de classe, nous sommes déterminés à transmettre notre passion pour le football espagnol et le potentiel de la technologie blockchain à un public mondial. Notre collaboration avec la LALIGA Business School reflète notre ambition de former la prochaine génération de leaders en positionnant Bitget au carrefour du sport, de la finance et de l’innovation ».

Blockchain4Youth, le programme de portée mondiale piloté par Bitget et valorisé à 10 millions de dollars entend former les jeunes talents à l’univers Web3 et à les rendre autonomes dans cet environnement. Il compte déjà plus de 70 partenariats universitaires à travers le monde, y compris celui conclu avec la LALIGA Business School. À travers ce programme collaboratif, les étudiants en MBA bénéficient d’un accès prioritaire au Bitget Builders Program, un parcours structuré intégrant une période d’alternance auprès du directeur d’exploitation lui-même, une trajectoire internationale de mentorat et une expérience professionnelle sur le terrain au sein des différents pôles d’activité de Bitget.

Dans le cadre de son engagement académique, Bitget a introduit le Web3 dans les salles de classe, plongeant au cœur de la tokenomics avec les étudiants du département d’économie de l’UCLA, tout en montant sur scène à l’occasion de la Harvard Blockchain Conference pour se présenter comme l’étoile montante de l’innovation crypto nouvelle génération.

Qu’elle entende vulgariser les bases de la blockchain ou repenser les partenariats sportifs à l’ère numérique, la tournée universitaire de Bitget reflète sa volonté croissante d’échanger avec les talents de demain, d’éveiller la curiosité du public et de combler les lacunes entre la théorie académique et les effets concrets du Web3 sur le monde réel.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’EthereumBitget Wallet

Bitget entend faire adopter les cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ou encore son rôle de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à opter pour les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour faire écho à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF pour appuyer l’éducation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Dans l’univers des sports mécaniques, Bitget est partenaire officiel crypto exclusif du MotoGP , l’un des championnats les plus passionnants du monde.

