Le leader des normes/référentiels et des certifications dans l’électronique dévoile sa nouvelle vision et sa mission pour l’harmonisation de la chaîne d’approvisionnement, la défense d’une industrie majeure et publie une analyse des flux commerciaux globaux.

BRUXELLES, 23 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Une ère nouvelle commence aujourd’hui pour l’IPC, qui devient officiellement la Global Electronics Association, reflétant ainsi son rôle de porte-parole de l’industrie électronique. Guidée par sa vision « Une électronique meilleure pour un monde meilleur », la Global Electronics Association (electronics.org) s’engage à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à promouvoir une croissance soutenue grâce à la collaboration avec plus de 3 000 entreprises membres, des milliers de partenaires et des dizaines de gouvernements à travers le monde.

« Le soutien du conseil d’administration à cette transformation témoigne de notre reconnaissance collective que l’industrie électronique a fondamentalement changé. L’Association a largement dépassé ses origines dans les circuits imprimés — nous contribuons désormais à l’intelligence artificielle, aux véhicules autonomes, aux communications de nouvelle génération, et bien plus encore », a déclaré Tom Edman, président du conseil de la Global Electronics Association et président-directeur général de TTM Technologies. « Avec notre nouveau nom, nous allons poursuivre et intensifier nos efforts pour renforcer les partenariats entre gouvernements et industries, encourager de nouveaux investissements, stimuler l’innovation dans tout le secteur et contribuer à réduire les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. »

Dans le cadre de sa nouvelle mission, l’Association alloue davantage de ressources pour renforcer la visibilité et la défense de l’industrie électronique, approfondir les analyses sectorielles et améliorer la communication avec les parties prenantes — avec pour objectif de faire progresser et valoriser l’industrie électronique. Pour défendre une chaîne d’approvisionnement aujourd’hui essentielle, résiliente et en croissance, l’Association représente la totalité d’un écosystème large, complexe et varié.

« Aujourd’hui, l’électronique est le pilier de toutes les industries, ce qui rend sa chaîne d’approvisionnement cruciale pour les économies, les gouvernements et la vie quotidienne », a affirmé Dr. John W. Mitchell, président-directeur général de la Global Electronics Association. « Nos nouvelles mission et vision nous positionnent pour collaborer plus étroitement avec l’industrie et nos membres à l’échelle mondiale, afin de défendre l’importance de l’électronique dans un monde en perpétuelle évolution. »

La Global Electronics Association conservera la marque IPC pour les programmes de normes/référentiels et de certifications, qui sont essentiels pour garantir la fiabilité et la cohérence des produits.

Echanges mondiaux dans l’électronique

L’Association a également publié une étude sur les échanges commerciaux de l’industrie électronique au niveau mondial, qui représente désormais plus de 1 dollar sur 5 du commerce mondial de marchandises. Parmi les principales conclusions :

Les chaînes d’approvisionnement électroniques sont plus intégrées au niveau mondial que dans tout autre secteur, dépassant même l’automobile en termes de complexité transfrontalière.

Le commerce de composants électroniques (semi-conducteurs, connecteurs…) dépasse désormais celui des produits finis (smartphones, ordinateurs portables…), avec un commerce mondial de l’électronique atteignant 4.500 milliards de dollars en 2023, dont 2.500 milliards uniquement pour les composants.

Des pays comme la Chine, le Vietnam et l’Inde, grands exportateurs, sont aussi parmi les importateurs de composants électroniques les plus dynamiques, soulignant l’interdépendance croissante dans la production mondiale d’électronique.

Cette interdépendance remet en question les stratégies de rapatriement ou de découplage, car les grandes puissances exportatrices dépendent fortement des composants venus du monde entier.

Mitchell conclut : « Notre analyse montre que la résilience — et non l’autosuffisance — est la véritable base de la compétitivité à l’ère de l’électronique. Aucune entreprise ni aucun pays ne peut avancer seul. La complexité de cet écosystème exige collaboration et partenariat. La Global Electronics Association est là pour bâtir une chaîne d’approvisionnement électronique mondiale dynamique et essentielle grâce à une coopération entre industrie, gouvernements et acteurs clés. »

Des opérations globalisées pour toute la chaîne de valeur

La chaîne de valeur électronique soutenue par la Global Electronics Association — de la conception jusqu’au produit final — comprend les fabricants d’équipements d’origine, les semi-conducteurs, les circuits imprimés, les services d’assemblage et de fabrication, les faisceaux de câbles, les fournisseurs de matériaux et d’équipements. L’Association est établie en Belgique, Chine, Allemagne, Inde, Japon, Corée, Malaisie, Mexique, Taïwan et aux États-Unis, avec une présence dans des dizaines d’autres pays pour accompagner l’ensemble de ses membres.

À propos de la Global Electronics Association

La Global Electronics Association est aujourd’hui la voix de l’industrie électronique en Europe et dans le monde. Elle collabore avec plus de 3 000 membres, des milliers de partenaires et des dizaines de gouvernements pour garantir une chaîne d’approvisionnement plus résiliente et stimuler la croissance du secteur. Elle milite pour un commerce équitable, une régulation intelligente, et des fabrications régionalisées. Elle forme sur les pratiques sectorielles, les données exploitables et les innovations techniques pour construire l’avenir d’une industrie essentielle. Anciennement connue sous le nom d’IPC, l’organisation agit sur un marché de 6 000 milliards de dollars et possède des bureaux en Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord et Amérique latine.

Pour en savoir plus : electronics.org.

