A nova NTC-500 Series da Lantronix viabiliza que as empresas alcancem mobilidade de última geração, insights em tempo real e ROI aprimorado

IRVINE, Califórnia, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc.(NASDAQ: LTRX), líder global em soluções de IoT de computação e conectividade que habilitam Edge AI Intelligence, lançou hoje seu novo roteador 5G de nível industrial robusto NTC-500 Series, projetado para transformar a economia da mobilidade e conectividade empresarial. O lançamento do NTC-500 Series é resultado direto da Aquisição da NetComm Wireless pela Lantronix, validando o seu investimento estratégico, além de ressaltar sua posição global de fornecedora de soluções de conectividade de ponta para os mercados de IoT corporativo e industrial.

Com a NTC-500 Series, a Lantronix está preparada para capitalizar a aceleração da mudança global em direção à infraestrutura industrial sem fio. Com a certificação da operadora, aprovações globais e um preço disruptivo, a NTC-500 Series capacita as empresas a eliminar a dispendiosa infraestrutura Ethernet — potencialmente milhares de dólares por drop — mantendo o desempenho de alta velocidade e baixa latência tradicionalmente associado às redes com fio.

Ao abordar os principais pontos problemáticos, como altos custos de implantação, longos prazos de instalação, limitada mobilidade e necessidade de suporte de uma alta densidade de pontos finais conectados, a solução NTC-500 abre novos fluxos de receita nos mercados privados de 5G, computação de borda e automação industrial. Seu design flexível e pronto para o futuro é compatível com uma ampla gama de casos de uso, permitindo que os clientes dimensionem de forma eficiente, reduzindo o custo total da propriedade.

“A Lantronix redefiniu a economia da mobilidade 5G industrial e da conectividade crítica”, disse Daniel Quant, chefe de Produtos e Linha de Negócios de IoT Industrial da Lantronix. “A NTC-500 Series oferece uma solução 5G robusta, globalmente aprovada e certificada pela operadora a um preço inovador, viabilizando que os clientes dimensionem a transformação digital com mais rapidez, preparem seus investimentos em infraestrutura para o futuro e reduzam significativamente os custos operacionais.”

Pronta para Private-5G, a NTC-500 Series é compatível com as bandas n48-CBRS, n77 e n78 e muito mais, permitindo a rápida digitalização de ativos anteriormente encalhados ou móveis. Isso viabiliza novos níveis de automação, agilidade operacional e produtividade em todos os segmentos empresariais e industriais.

De acordo com as Previsões de Rede Celular Privada do 1T 2025 da ABI Research, o mercado 5G crescerá de US $2,7 bilhões em 2025 para US $29 bilhões até 2030. As implantações privadas de 5G em setores como de manufatura e de saúde estão se acelerando, impulsionadas pela demanda de recursos celulares avançados em aplicações de missão e segurança críticas.

Roteador Sem Fio 5G Premiado

A NTC-500 5G Series da Lantronix, além de ser bem aceita pelos clientes e parceiros, também foi reconhecida em todo o setor. A inovação da Lantronix foi recentemente homenageada com o Prêmio de Produto Industrial IoT do Ano de 2025 da IoT Evolution World, uma autoridade líder em tecnologias IoT.

“A Lantronix merece receber o Prêmio de Produto do Ano da IoT Industrial de 2025. A NTC-500 Series é um excelente representante da diversidade das inovações que estão impulsionando o mercado multibilionário de IoT hoje. É uma honra para mim parabenizar a equipe da Lantronix pelo seu trabalho inovador e pela sua contribuição superior para a indústria de IoT em rápida evolução”, disse Rich Tehrani, CEO da TMC, editora da IoT Evolution World.

Criada para Implementações de Alta Escala e Alto Impacto

Compatível com os mais recentes recursos 3GPP Release 16 5G, a NTC-500 Series inclui 5G Non-Standalone (NSA) e 5G Standalone (SA) com fallback 4G-LTE e Dynamic 5G Slicing, para soluções complexas de qualidade de serviço sob demanda completas em parceria com as principais redes de operadoras.

Principais Capacidades e Casos de Uso

Transferência de Dados de Alta Velocidade: Transmissão de dados 5G ultrarrápida para comunicação perfeita entre ativos e sistemas industriais. Casos de Uso: Visão de máquina, inspeções remotas e atualizações de firmware.

Transmissão de dados 5G ultrarrápida para comunicação perfeita entre ativos e sistemas industriais. Casos de Uso: Visão de máquina, inspeções remotas e atualizações de firmware. Baixa Latência para Controle em Tempo Real: Dados quase instantâneos, essenciais para robótica, AGVs e sistemas de segurança. Casos de Uso: Braços robóticos autônomos, controle de acesso de coordenação AGV.

Dados quase instantâneos, essenciais para robótica, AGVs e sistemas de segurança. Casos de Uso: Braços robóticos autônomos, controle de acesso de coordenação AGV. Conectividade Sem Cabo para Maior Agilidade: Potencial redução de milhares de dólares com cabos, permitindo a implantação flexível de ativos. Casos de Uso: Linhas de produção modulares, centros de logística pop-up e armazéns reconfiguráveis.

Potencial redução de milhares de dólares com cabos, permitindo a implantação flexível de ativos. Casos de Uso: Linhas de produção modulares, centros de logística pop-up e armazéns reconfiguráveis. Mobilidade em Todo o Site para Conectividade de Ativos de Alta Densidade: Comunicação sem fio confiável e determinística em grandes campos com muitos endpoints. Casos de Uso: Fábricas inteligentes, frotas AGV e Smart Forklift, pátios logísticos ao ar livre.

Comunicação sem fio confiável e determinística em grandes campos com muitos endpoints. Casos de Uso: Fábricas inteligentes, frotas AGV e Smart Forklift, pátios logísticos ao ar livre. Preço-Ponto Disruptivo: 5G de nível empresarial a um preço que expande os mercados endereçáveis. Casos de Uso: Varejo, QSR, mineração, construção e automação sensível ao custo.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é líder global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam setores de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Automotive e Enterprise. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que abordam cada camada da pilha de IoT. As soluções de ponta da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informação, visite Site da Lantronix .

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Este comunicado contém declarações de previsão de acordo com as leis federais de valores mobiliários, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas aos produtos e premiações da Lantronix. Essas declarações de previsão são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devido à pandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e tensões recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) em 9 de setembro de 2024, bem como nos nossos outros registros públicos na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para indicar eventos ou circunstâncias subsequentes.

Contato de Mídia da Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Gerente de Marketing e

Comunicações Corporativas

[email protected]

949-212-0960

Contato para Analista e Investidor da Lantronix:

[email protected]

GlobeNewswire Distribution ID 9496504