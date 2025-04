L’artiste américain à l’origine de « Poetic Voice » (voix poétique) soulignera tout le potentiel de l’innovation, de l’adaptation et du leadership face aux enjeux du secteur de l’assurance

BOSTON, 24 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), a le plaisir d’annoncer que Sekou Andrews prononcera le discours d’ouverture de sa conférence Formation ’25. Leader d’opinion, entrepreneur primé, fondateur et PDG de SekouWorld, Inc., et créateur de « Poetic Voice », Sekou Andrews est l’un des poètes performeurs les plus en vue au monde. Formation, la conférence annuelle de Duck Creek destinée aux utilisateurs, réunit les esprits les plus brillants des secteurs de l’assurance et de la technologie. Son édition 2025 se tiendra à Orlando, en Floride, du 19 au 21 mai.

Formation ’25 proposera à la sphère de l’assurance générale et IARD des idées, des technologies et des outils visant à façonner l’avenir du secteur à l’heure où il doit s’adapter aux enjeux majeurs actuels, notamment le changement climatique, les risques liés à la cybersécurité et l’évolution constante de la technologie et des réglementations. Des leaders du secteur partageront leurs approches innovantes pour faire avancer leur industrie tout en minimisant les risques et en améliorant l’expérience client. Le programme s’articule autour de sessions plénières et d’ateliers thématiques animés par des chefs d’entreprise, des clients, des partenaires et des analystes du secteur, qui partagent tous la même passion et l’expertise nécessaire pour accélérer l’évolution du monde de l’assurance.

Pour Mike Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies, « Sekou Andrews est un orateur et poète influent, qui, par la puissance de sa poésie, a poussé nombre d’organisations et de personnes à adopter le changement, à stimuler l’innovation et à penser avec audace. À l’heure où nous nous engageons plus avant sur la voie de l’innovation, de l’adaptation et du leadership en vue de créer avec nos clients des relations constructives et des expériences exceptionnelles, nous sommes ravis de l’accueillir à Formation ’25 pour partager ses paroles inspirantes et son style unique. »

Le discours de Sekou Andrews, intitulé « The Audacity of What If? » (l’audace du Et si ?) portera sur la manière dont l’expression « Et si ? » donne naissance à des idées révolutionnaires. En montrant comment l’audace stimule l’innovation, il expliquera comment des questions audacieuses et une pensée non conventionnelle peuvent permettre aux leaders de bouleverser le statu quo, d’amorcer des transformations et de faire progresser leur secteur sur la bonne voie.

« Faire de la poésie, c’est faire entendre une voix qui se place au-dessus du brouhaha ambiant, et qui s’impose par sa simplicité et sa capacité à s’adapter rapidement », observe Sekou Andrews. « Je me réjouis de prendre part à cet événement et d’encourager ses participants à profondément repenser leurs modalités de direction, d’adaptation et d’innovation. »

Sekou Andrews est fondateur et PDG de SekouWorld, Inc., l’inventeur du concept de « Poetic Voice » et l’un des plus célèbres poètes de scène dans le monde. Cet ancien enseignant devenu entrepreneur a fondé une entreprise millionnaire grâce à la poésie, et peut tout aussi bien donner une conférence dans une entreprise du Fortune 500, inspirer des milliers de personnes lors d’un concert ou se produire dans le jardin d’Oprah Winfrey en présence de Barack Obama. Il a inventé ce qu’il appelle la « voix poétique », une forme d’expression novatrice qui fusionne harmonieusement le discours inspirant et la poésie orale, à mi-chemin entre Hamilton et TED. Ce savant mélange conjuguant l’art de la narration, le leadership intellectuel, la poésie orale, le théâtre et la comédie humanise le contenu, le rendant divertissant, émouvant et inoubliable. Sekou Andrews est lauréat de nombreuses récompenses, notamment le prix « Entrepreneur of the Year » (entrepreneur de l’année) décerné par l’ABA, deux Independent Music Awards, deux titres de champion du National Poetry Slam, trois Helen Hayes Awards, six CLIO Awards et le plus grand nombre de JPF Music Awards jamais obtenus. Il a également été nommé aux GRAMMY Awards dans la catégorie « Meilleur album de poésie orale », une première depuis plus de 30 ans pour un poète de scène. Avec tout le potentiel d’innovation et d’inspiration que renferme cette voix poétique, Sekou Andrews réussit l’exploit de porter la poésie orale sur les plus grandes scènes du monde, tout en redéfinissant la nature d’un orateur, mais aussi le destin d’un poète.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l’avenir du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Leaders du marché, nos solutions sont commercialisées individuellement ou sous forme de suite complète, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site www.duckcreek.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour consulter nos actualités : LinkedIn et X.

