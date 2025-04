Fort de ses multiples décorations, l’ex-général y apporte une nette touche de leadership et son expertise en matière de développement de politiques

BOSTON, 15 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers), annonce la nomination de l’ancien général des forces américaines aujourd’hui retraité Daniel Hokanson à son Conseil d’administration. Ce dernier rejoint les administrateurs de Duck Creek à l’appui d’une profonde expérience en direction d’organisations fondée sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques stratégiques détaillées.

Aujourd’hui retraité, l’ex-général Hokanson est gradé quatre étoiles. Il a siégé parmi les chefs d’état-major interarmées et s’est vu nommé 29e chef du Bureau de la garde nationale américaine. À ce poste, il a assumé le rôle de conseiller militaire auprès du Président américain, du Secrétaire à la Défense des États-Unis et du Conseil de sécurité nationale. Il a également assuré la liaison entre le Département de la Défense, les gouverneurs et les adjudants généraux fédéraux.

Pour Michael Jackowski, PDG de Duck Creek Technologies, « Daniel Hokanson, qu’il nomme Dan, est un leader accompli et décoré, et nous sommes ravis de l’accueillir au sein de notre Conseil d’administration. À l’heure où nous poursuivons notre développement à l’échelle mondiale en aidant les compagnies d’assurance à relever les défis majeurs posés par le changement climatique et la complexité grandissante des réglementations applicables, son apport sera précieux pour guider Duck Creek dans ses orientations. »

À l’époque où il était chef du Bureau de la garde nationale américaine, l’ex-général Hokanson a supervisé d’historiques solutions de réponse à la pandémie de COVID-19, aux troubles civils et à de nombreuses catastrophes naturelles, tout en répondant efficacement aux besoins des opérations militaires mondiales. Il a également dirigé le Programme de partenariat d’État du Département américain de la Défense, qui rassemble plus de 100 pays membres et organise régulièrement des rencontres entre des dirigeants gouvernementaux et militaires de haut vol partout dans le monde.

Titulaire d’un diplôme en ingénierie aérospatiale délivré par l’Académie militaire des États-Unis de West Point, l’ex-général Hokanson détient également une maîtrise en sécurité internationale et relations civilo-militaires sanctionnée par la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie, et une maîtrise en sécurité nationale et études stratégiques délivrée par le Naval War College à Newport, situé dans l’État de Rhode Island. Il a aussi suivi un cursus de recherche d’un an en sécurité nationale au sein du Département de la Défense à l’université de Harvard.

« C’est un honneur pour moi que de rejoindre le Conseil d’administration de Duck Creek Technologies. L’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation et de l’excellence dans le secteur de l’assurance correspond parfaitement à mes valeurs et mon expérience. » observe l’ex-général Hokanson. « J’ai hâte d’accompagner Duck Creek dans sa mission axée sur la construction de l’avenir de l’assurance IARD et de contribuer à relever les enjeux évolutifs auxquels s’expose le secteur. » poursuit-il.

La nomination de Daniel Hokanson s’inscrit dans le cadre du programme externe de recrutement d’Administrateurs mis en place par Vista Equity Partners, investisseur technologique mondial spécialisé dans les logiciels d’entreprise et principal actionnaire de Duck Creek. Lancé en 2017, le programme du conseil exploite l’écosystème de Vista et des ressources supplémentaires pour identifier, former et nommer des candidats qualifiés au Conseil d’administration de ses sociétés en portefeuille. Le programme vise à constituer un vivier de talentueux candidats qualifiés pour rejoindre le Conseil d’administration, grâce à des programmes et des partenariats délivrant des résultats concrets sur le monde des affaires en général

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur de solutions intelligentes qui dessine les futurs contours du secteur de l’assurance générale et IARD (incendies, accidents et risques divers). Les systèmes d’assurance modernes reposent sur nos solutions et exploitent le potentiel du cloud pour mener des opérations flexibles, intelligentes et évolutives. Authenticité, détermination et transparence, voilà les maîtres-mots de la philosophie de Duck Creek. Pour nous, l’assurance est au service des particuliers et des entreprises, au moment, à l’endroit et de la manière dont ils en ont le plus besoin. Leaders du marché, nos solutions sont commercialisées à l’unité ou sous forme de suite packagée, et sont toutes disponibles sur la page : Duck Creek OnDemand. Pour en savoir plus, consultez le site www.duckcreek.com. Suivez-nous sur les réseaux pour consulter nos actualités : LinkedIn et X.

Contact médias :

Marianne Dempsey/Tara Stred

[email protected]





GlobeNewswire Distribution ID 9421577