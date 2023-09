Un nouveau président du conseil d’administration, de nouveaux membres au conseil et une nouvelle école membre, pour une présence de l’Asie à l’Amérique

RESTON, Virginie, 05 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association internationale d’écoles supérieures de commerce de premier plan, a annoncé aujourd’hui des changements dans son conseil d’administration. Themin Suwardy, membre du conseil du GMAC depuis 2019 et prévôt adjoint de l’enseignement professionnel de troisième cycle à la Singapore Management University, a été élu à la présidence du conseil d’administration du GMAC. Ana María Zermeño Padilla, directrice des opérations et de l’expérience universitaire à l’EGADE Business School de Tecnológico de Monterrey à Mexico, ainsi que Curtis Ferguson, associé directeur chez Ventech China, ont rejoint le conseil d’administration du GMAC en tant que tout nouveaux membres.

En outre, le GMAC a accueilli l’Asia School of Business (ASB) en tant que 227e école membre. Basée à Kuala Lumpur, l’ASB a été créée en 2015 par la banque centrale de Malaisie, Bank Negara Malaysia, en collaboration avec la MIT Sloan School of Management en réponse au besoin de talents de classe mondiale en Malaisie, dans la région et dans les pays émergents. Aujourd’hui, le programme de MBA primé de l’ASB a été salué comme l’un des programmes de MBA les plus innovants au monde.

« La recherche du GMAC a révélé que les écoles de commerce en Asie-Pacifique attirent davantage de talents dans la région qu’avant la pandémie malgré le rebond de la mobilité internationale, tandis que celles d’Amérique latine bénéficient de candidatures internationales en forte croissance », a déclaré Joy Jones, PDG du GMAC. « Je suis ravie de voir ces personnes talentueuses et la prestigieuse école ASB renforcer leur engagement envers le GMAC, améliorant ainsi la diversité de notre conseil d’administration et la liste de nos membres. Elles apportent de précieuses perspectives et des informations critiques à la mission mondiale du GMAC qui consiste à aider les écoles de commerce et les talents à se découvrir et à s’évaluer mutuellement. »

En savoir plus sur les nouveaux administrateurs du conseil du GMAC

Ana María Zermeño Padilla a fait ses preuves en tant que responsable universitaire de plusieurs institutions du système Tec de Monterrey, dont l’Université virtuelle et TecMilenio. À l’EGADE Business School, elle supervise toutes les expériences universitaires et de vie des étudiants, les opérations administratives et la logistique pour les étudiants en personne et en ligne. Elle est membre du conseil d’administration de Somos El Cambio et de l’Instituto de Formacion y Perfeccionamiento Policial de San Pedro, les deux étant des institutions universitaires. Elle est titulaire d’une licence en administration des affaires, d’un master en éducation et d’un doctorat en innovation de l’éducation obtenus auprès du Tecnológico de Monterrey, en plus d’un master en analytique des affaires délivré par l’EGADE Business School.

Curtis Ferguson est associé directeur de Ventech China, où il dirige les investissements sur les marchés de consommation en rapide expansion du pays. Il a été cadre chez The Coca-Cola Company pendant près de quatre décennies et, plus récemment, il occupait le poste de président de l’unité commerciale The Coca-Cola Greater China, Korea & Mongolia. Il s’est activement engagé dans l’éducation, ayant exercé les fonctions de président du Cairo American College et siégé au conseil consultatif du doyen de son alma mater, la Kelley School of Business de l’Université de l’Indiana. Son initiative portant sur un programme de bourses qui bénéficie aux étudiants défavorisés du Moyen-Orient et de l’Afrique lui a valu, ainsi qu’à Coca-Cola, de recevoir le prix U.S. State Department Award for Corporate Citizenship (Prix du Département d’État américain pour la citoyenneté d’entreprise). M. Ferguson est titulaire d’une licence délivrée par la Kelley School de l’Université de l’Indiana et diplômé des programmes de développement des cadres de la Stanford Graduate School of Business et de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Tandis que le GMAC souhaite la bienvenue à la nouvelle direction et aux nouveaux membres de son conseil d’administration, le GMAC salue et remercie également son président de conseil sortant, Jon Erickson, ancien président des services d’éducation et de carrière chez ACT, et Katy Montgomery, membre sortante du conseil d’administration et ancienne doyenne associée des programmes d’études à l’INSEAD.

« Par le passé, j’ai travaillé avec Jon et Katy et été un témoin direct de leur engagement tandis que nous défendions ensemble la communauté de l’enseignement supérieur en gestion. Je les remercie pour leurs contributions », a déclaré Themin Suwardy, président nouvellement élu du conseil d’administration du GMAC. « J’ai hâte de diriger le conseil d’administration, avec nos nouveaux membres Ana María Zermeño Padilla et Curtis Ferguson, afin de créer plus de valeur pour les écoles et les candidats que nous servons sans relâche. »

En savoir plus sur l’Asia School of Business et l’adhésion au GMAC

L’Asia School of Business (ASB), première école membre du GMAC basée en Malaisie, aspire à devenir une école de management de premier plan en Asie, reconnue pour sa capacité à former des leaders réformateurs et ayant des principes, qui contribueront à un avenir meilleur et à l’avancement du monde émergent. Son approche de l’apprentissage se concentre sur la rigueur en classe combinée aux expériences d’apprentissage par l’action sur site dans toute l’Asie. En plus du programme de MBA, l’ASB propose aussi un MBA pour les cadres, un master en banque centrale et un master en management dont le lancement interviendra plus tard cette année.

Pour être considérée comme membre du GMAC, une école doit maintenir un processus d’admission sélectif ; proposer un programme de master en administration des affaires, en management ou équivalent ; et démontrer son soutien à la mission du GMAC en fournissant les outils et les informations permettant aux écoles et aux talents de se découvrir et de s’évaluer mutuellement.

À propos du GMAC

Le Graduate Management Admission Council (GMAC ) est une association de prestigieuses écoles supérieures de commerce du monde entier, au service d’une mission. Le GMAC fournit au secteur de l’enseignement supérieur en management des recherches, conférences sectorielles, outils de recrutement et évaluations de classe mondiale, ainsi que des outils, ressources, événements et services qui guident les candidats pendant leur parcours dans l’enseignement supérieur. Propriété du GMAC, qui assure sa gestion, l’examen du Graduate Management Admission Test (GMAT ) est l’évaluation pour école de commerce la plus largement utilisée.

Plus de 12 millions d’étudiants potentiels par an font confiance aux sites Web du GMAC, y compris mba.com , pour en savoir plus sur les programmes de MBA et de masters de commerce, contacter les écoles du monde entier, se préparer et s’inscrire aux examens, et obtenir des conseils sur les procédures d’admission aux programmes de MBA et de masters de commerce. BusinessBecause et G MAC Tours sont des filiales du GMAC, une organisation internationale avec des bureaux en Chine, en Inde, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur notre travail, rendez-vous sur www.gmac.com

Contact auprès des médias :

Teresa Hsu

Cadre de direction, Relations avec les médias

Portable : 202-390-4180

thsu@gmac.com

GlobeNewswire Distribution ID 8916819