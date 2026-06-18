Le Japon et la Corée du Sud en tête de l’évolution des tendances internationales en matière de voyage estival, selon les sources de Holafly

Holafly 2026 Summer Travel Trends: The Rise of Asia

DUBLIN, 18 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Holafly, leader mondial des eSIM, publie ce jour son rapport sur les voyages d’été 2026, intitulé « Summer Travel Report 2026 », qui témoigne d’un virage marqué dans les préférences touristiques à l’échelle mondiale. Si l’Espagne demeure la destination estivale la plus prisée au monde, les pays asiatiques gagnent nettement du terrain. En effet, le Japon se hisse à la deuxième place du classement mondial et parmi les principales destinations, la Corée du Sud enregistre la plus forte progression en glissement annuel.

Le rapport illustre la pleine transformation de l’univers touristique, où les destinations emblématiques restent attractives aux yeux des voyageurs et les pays d’Asie gagnent en popularité. L’Espagne conserve sa première place sur le podium, suivie de près par le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud. La Thaïlande rejoint également le top 10 mondial pour la première fois, ce qui vient confirmer l’engouement croissant des voyageurs internationaux pour l’Asie. Ensemble, ces tendances montrent que les voyages en Asie ne répondent plus simplement à une tendance émergente du tourisme mondial, mais deviennent des vecteurs majeurs de la demande touristique internationale.

Le Japon se distingue parmi les meilleurs pays du classement de cette année. Le pays du soleil levant suscite un intérêt marqué auprès des voyageurs d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique, ce qui en fait l’une des destinations les plus convoitées au monde. Tokyo s’impose également comme la destination la plus citée dans l’enquête. Cette tendance montre la faculté unique du Japon à conjuguer les notions de culture, gastronomie, technologie, nature et divertissement au sein d’un même voyage.

Le rapport fait également ressortir la nette hausse des déplacements internationaux. 46,4 % des personnes interrogées prévoient de voyager à l’étranger, contre 37,6 % l’année précédente. En parallèle, plus de la moitié des voyageurs envisagent de visiter plusieurs destinations au cours d’un même séjour, un signe de l’attrait croissant pour les itinéraires multiples et les séjours plus longs à forte dimension expérientielle. Les grands événements internationaux appuient cette tendance. Selon les données de Holafly, 75 % des personnes qui prévoient d’assister à la Coupe du monde de la FIFA ont l’intention de visiter au moins deux villes hôtes et de faire d’un événement unique une expérience de voyage plus riche.

Selon la Japan National Tourism Organization (l’Organisation nationale du tourisme du Japon), le territoire nippon a accueilli un nombre record de visiteurs internationaux en 2025, tandis que la Corée du Sud continue de susciter un engouement mondial pour sa culture, ses axes de divertissement et sa gastronomie. Conjugué à une meilleure accessibilité et à une offre touristique en constante expansion, l’intérêt croissant des jeunes voyageurs contribue à redessiner la cartographie mondiale du tourisme.

« L’Espagne reste l’une des destinations les plus attractives du monde, mais l’Asie enregistre la dynamique la plus forte », observe Daniela Prado, directrice de marque chez Holafly. « Le Japon et la Corée du Sud sont devenus des destinations internationales clés qui attirent des voyageurs de plusieurs continents et donnent naissance à une nouvelle forme de voyages internationaux. Les voyageurs sont de plus en plus en quête d’expériences riches et diversifiées, et les destinations asiatiques répondent pleinement à cette attente. »

À l’heure où les voyages internationaux se veulent plus ambitieux et quand les itinéraires s’étendent de plus en plus sur plusieurs pays, les voyageurs s’appuient davantage sur les outils numériques tout au long de leur parcours. Qu’il s’agisse de navigation, de transports, de réservations, de paiements ou de communication, rester connecté est devenu un critère majeur de l’expérience de voyage moderne, et indépendamment des destinations retenues.

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