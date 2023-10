RIYAD, Arabie saoudite, 31 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans le cadre d’un développement révolutionnaire pour le Moyen-Orient, le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) a introduit un service appelé séquençage rapide du génome entier (rWGS) dans le cadre de ses solutions de soins de santé. Ce service est destiné à aider les médecins à diagnostiquer les maladies rares et génétiques, en particulier chez les nouveau-nés gravement malades, nécessitant une identification rapide et précise de leur état.

Le service de séquençage rapide du génome entier est inestimable pour les nouveau-nés atteints de maladies rares, car il leur permet d’éviter le processus souvent chronophage des tests et des traitements qui peuvent s’étendre sur des mois, voire des années, sans diagnostic précis. Cela permet d’augmenter les chances de survie et de réduire le coût global des soins de santé en diminuant les admissions à l’hôpital ainsi que les examens et soins médicaux inutiles.

Fait remarquable, l’hôpital a réduit la durée nécessaire à ces examens génétiques, qui est habituellement de deux mois, à moins de 35 heures. Le temps de réponse est primordial lorsqu’il s’agit de planifier les soins de santé pour des nouveau-nés gravement malades, et la communication rapide des résultats des examens garantit une réponse médicale prompte et adaptée, évitant ainsi des retards qui pourraient entraîner une aggravation de l’état du patient, voire son décès.

Dans le cadre de sa participation au Global Health Summit, où le KFSH&RC joue un rôle essentiel en tant que partenaire stratégique dans le domaine des soins de santé, l’hôpital fournit des détails sur le service de séquençage rapide du génome entier à son stand d’exposition. Les capacités de pointe de l’hôpital comprennent l’analyse de 99 % des séquences d’ADN à partir d’échantillons sanguins de patients, ainsi que plusieurs solutions de soins de santé innovantes.

L’examen complet de la composition génétique comprend un processus rationalisé en quatre étapes. Tout d’abord, l’ADN est décomposé en segments gérables. Ensuite, il est codé avec un symbole semblable à un code-barres pour une identification facile, comme pour le suivi des produits dans un magasin. L’examen proprement dit est effectué à l’aide d’un équipement spécialisé. Enfin, des systèmes informatiques et des logiciels avancés comparent ces séquences, identifiant les différences dans les séquences d’ADN et localisant les mutations génétiques responsables des maladies.

Le KFSH&RC offre le plus haut niveau de soins de santé et la meilleure expérience possible aux patients dans un environnement intégré d’enseignement et de recherche. Il collabore et partage son expertise avec des institutions locales, régionales et internationales de premier plan afin de fournir un service compétitif au niveau mondial dans les domaines clinique, de la recherche et de l’enseignement.

Reconnu mondialement pour ses soins de santé spécialisés, le KFSH&RC constitue un pionnier de l’innovation médicale et une plaque tournante de la recherche et de l’enseignement médical de pointe. Il s’engage à faire progresser les technologies médicales et à élever le niveau des soins de santé dans le monde entier grâce à des partenariats avec des institutions locales, régionales et internationales de premier plan dans les domaines clinique, de la recherche et de l’enseignement.

Coordonnées :

kfshrc@mcsaatchi.com

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 59bc8aa4-5f6d-432a-b4e9- c26544e9aa6d

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 76f80d26-8e56-42df-b95a- c8cdab80e449

GlobeNewswire Distribution ID 8969319