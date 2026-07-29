Lepas Acelera Expansão Global com Forte Ofensiva dos Produtos NEV

WUHU, China, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — A Chery Auto anunciou que suas vendas globais acumuladas ultrapassaram 20 milhões de unidades, outro marco importante para o desenvolvimento global da empresa. A conquista ocorreu com a inclusão da Chery Automobile Co., Ltd. (doravante denominada “Chery Auto”, código de ações: 9973.HK) na Fortune China 500 de 2026 como empresa de capital aberto, ocupando o 87º lugar. A empresa também ficou em primeiro lugar entre as montadoras em retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), ressaltando suas fortes operações globais e lucratividade sob sua abordagem “Da China para o Mundo”. A Chery Auto também foi nomeada para o Top 50 Chinese Global Brand Builders da Kantar BrandZ pelo nono ano consecutivo e ficou em primeiro lugar na categoria automotiva em 2026, demonstrando ainda mais a crescente influência global da marca e a confiança que conquistou dos consumidores em todo o mundo.

【Celebrando o marco de 20 milhões de vendas do Chery Group】

Aproveitando esse impulso, a LEPAS, marca de veículos de nova energia (NEV) da Chery Auto voltada para os segmentos intermediário e premium, está acelerando sua expansão global com uma forte ofensiva dos produtos NEV. Em 24 de julho, o LEPAS L6 EV, um SUV totalmente elétrico projetado para a vida urbana inteligente, foi lançado oficialmente na Tailândia. Em 26 de julho, o LEPAS L8 PHEV foi oficialmente colocado à venda na Indonésia. A LEPAS continuará a expandir sua presença global ao longo do terceiro trimestre de 2026, com o LEPAS L8 PHEV, o LEPAS L6 EV, o LEPAS L6 PHEV e o LEPAS L4 EV programados para entrar nos mercados da Europa, Sudeste Asiático, Austrália, África e Oriente Médio.

【Evento de lançamento do LEPAS L6 EV na Tailândia】

O lançamento coordenado dos três modelos NEV da Lepas nos mercados globais é outro marco significativo para a expansão internacional da marca. Além de demonstrar a forte capacidade operacional da LEPAS, essa implantação acelerada de produtos também reflete seu compromisso de longo prazo com o desenvolvimento de uma presença global sustentável.

【Evento de lançamento do LEPAS L8 PHEV na Indonésia】

Com a expansão do portfólio de produtos NEV em todo o mundo, a LEPAS irá utilizar o ecossistema global do Chery Group, abrangendo a fabricação de veículos, componentes principais, robótica de IA incorporada, serviços modernos e tecnologias inteligentes, para ampliar a localização das suas operações de P&D, fabricação, rede de vendas e serviços de pós-venda. Ao combinar design elegante, inovação inteligente e qualidade confiável, a LEPAS se dedica a oferecer uma experiência de mobilidade elevada adaptada às necessidades dos clientes em todo o mundo, contribuindo para a transição global para a mobilidade sustentável.

O marco de 20 milhões de vendas significa uma conquista significativa para o Grupo Chery e um novo capítulo para a jornada global da LEPAS. Com o seu foco em se tornar a marca preferida para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS adotará a filosofia de desenvolvimento global do Grupo Chery, “Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar”, fortalecendo sua presença nos mercados globais com suas operações localizadas e levando a mobilidade elegante ao cotidiano de mais clientes.

Sobre a LEPAS

LEPAS é a marca de veículos de nova energia (NEV) da Chery Auto voltada para o segmento intermediário a premium, dedicada a criar experiências de mobilidade elegantes para usuários em todo o mundo. Focada em se tornar a marca preferida para um estilo de vida de mobilidade elegante, a LEPAS une a estética inspirada no leopardo, a tecnologia elegante LEPAS e um espaço requintado para transformar a elegância em uma experiência de condução que você pode ver, sentir e confiar. Apoiada por uma crescente rede global de revendedores com mais de 500 pontos de vendas e serviços, a LEPAS está expandindo sua presença internacional com suas operações localizadas, oferecendo produtos e experiências adaptadas aos usuários nos mercados globais.

Sobre a Chery Auto

Fundada em 1997, a Chery Auto é uma fabricante automotiva global especializada no desenvolvimento de veículos, tecnologias inteligentes e novas soluções de energia. A empresa atua em mais de 130 países e regiões, apoiada por uma forte rede internacional de pesquisa, produção e parcerias estratégicas. A Chery Auto continua sendo a maior exportadora chinesa de veículos de passageiros há 23 anos consecutivos. Guiada por sua filosofia global de “Em algum lugar, Para algum lugar, Parte de algum lugar”, a Chery Auto está comprometida com o avanço da mobilidade sustentável por meio da inovação contínua e da colaboração global.

Contato com a Mídia

Nome da Empresa: LEPAS International

Pessoa de Contato: Vincy wang

E-mail: [email protected]

Website Oficial da Empresa: https://lepasinternational.com/

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