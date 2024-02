Les leaders du luxe : Automobili Pininfarina récompensée par trois prix internationaux

Automobili Pininfarina entame l’année 2024 en remportant plusieurs prix récompensant ses designs

PURA Vision a reçu le prix d’argent dans la catégorie Produits conceptuels / Design de produits automobiles et de transport lors des International Design Awards

Automobili Pininfarina a été nommé « Fabricant de voitures électriques performantes de luxe de l’année 2024 » par le magazine LUXlife

Battista Edizione Nino Farina a été nommé « Meilleur hypercar électrique » au Robb Report Monaco & Côte d’Azur Car of the Year 2024

CAMBIANO, Italie, 07 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Automobili Pininfarina a démarré l’année 2024 en remportant trois prix, continuant ainsi à consolider le succès de son année précédente record .

Le magazine LUXlife a désigné le constructeur Automobili Pininfarina « Constructeur de voitures électriques de luxe performantes de l’année 2024 » à l’occasion de ses récompenses annuelles.

Reconnaissant les progrès inégalés et la créativité exceptionnelle du monde du luxe, les prix LUXlife récompensent les leaders et les pionniers qui redéfinissent l’excellence au sein de l’industrie, pour instaurer de nouveaux standards en matière de sophistication et d’élégance. Automobili Pininfarina a été récompensée dans la catégorie « Leaders du luxe ».

Cette récompense a été suivie d’une autre pour le concept de PURA Vision, qui a reçu la médaille d’argent dans la catégorie Produits conceptuels / Conception de produits automobiles et de transport lors des 2024 International Design Awards.

La PURA Vision, conçue par Dave Amantea, Chief Design Officer, marque le début de ce qui promet d’être une nouvelle ère pour les véhicules électriques de luxe. Elle a été présentée lors de la Monterey Car Week 2023.

Dave Amantea, directeur du design, a commenté : « Notre philosophie de design PURA est axée sur la simplicité et la beauté intemporelle que l’on retrouve dans tous les modèles d’Automobili Pininfarina. Cette idée s’exprime dans la silhouette élégante et les proportions saisissantes de la PURA Vision, envisagée ici comme un véhicule utilitaire électrique de luxe (e-LUV) novateur » .

Les principes de la philosophie PURA, établis par Automobili Pininfarina, redéfinissent l’ADN des modèles emblématiques passés de Pininfarina SpA pour réécrire l’avenir, en combinant l’inspiration des voitures classiques emblématiques avec des éléments futuristes.

Inspirée par les proportions et les détails raffinés des voitures classiques, PURA Vision se distingue par une silhouette élégante avec des proportions audacieuses à l’arrière de la cabine et combine une beauté intemporelle avec des détails exquis pour créer une identité complexe avec une présence inimitable. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, on peut citer son vitrage étroit et ses portières sans montants à triple ouverture, qui offrent un accès exceptionnel à son habitacle sophistiqué.

Plus récemment, l’Automobili Pininfarina Battista Edizione Nino Farina a été nommée « Meilleur hypercar électrique » au Robb Report Monaco & Côte d’Azur Car of the Year 2024. Présentée lors du Goodwood Festival of Speed 2023, elle rend hommage à la légende de la course automobile Nino Farina, neveu du fondateur de la société, Battista « Pinin » Farina, et premier champion du monde de Formule 1.

Chacun des cinq exemplaires uniques présente un détail particulier qui fait référence à une étape importante de la carrière de Nino dans le monde de la course automobile. Avec une finition en Rosso Nino sur mesure complétée par une livrée spéciale sur la partie inférieure de la carrosserie, en Bianco Sestriere et Iconica Blu, le design extérieur est complété par des jantes Glorioso en alliage d’aluminium forgé à 10 rayons, de couleur or satiné.

À PROPOS D’AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège des opérations d’Automobili Pininfarina se trouve à Munich, Allemagne, et réunit une équipe de cadres expérimentés dans le domaine de l’automobile, issus de marques de voitures de luxe et de haut de gamme. Conçue, dessinée et produite à la main en Italie, la Battista hyper GT et tous les futurs modèles seront vendus sur les principaux marchés internationaux sous la marque Pininfarina. L’entreprise a pour objectif de concevoir des expériences pour les plus grands influenceurs de goût du monde. Automobili Pininfarina GmbH est un investissement à 100 % de Mahindra & Mahindra Ltd suite à la signature d’un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. joue un rôle important dans les activités de conception et de production en s’appuyant sur son expérience unique de 94 ans dans la production de nombreuses voitures comptant parmi les plus emblématiques au monde.

