Plus de la moitié de la population de joueurs est attirée par les jeux de tir à la première personne, qui constituent le type de jeu le plus populaire en 2023

LONDRES, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Une étude de cas visuelle historique publiée par MDC (Minimum Deposit Casinos) a révélé que l’industrie mondiale du jeu est en plein essor grâce à des millions de personnes dans le monde qui s’immergent dans l’espace de la réalité virtuelle pour profiter de leurs jeux préférés. En 2023, 98 millions de personnes utilisaient la réalité virtuelle (RV) et 23 millions la réalité augmentée (RA). D’ici 2027, la réalité augmentée et la réalité virtuelle devraient dépasser les 100 millions d’utilisateurs dans le monde.

Le portail de ressources d’iGaming de MDC, en collaboration avec NowSourcing, une agence de design renommée, a effectué des recherches et créé une étude de cas visuelle immersive afin de cartographier les jeux vidéo les plus appréciés aux États-Unis et dans le monde en 2023.

Principales conclusions :

Les types de jeux vidéo les plus populaires sont les jeux de tir à la première personne, les jeux d’action-aventure, les simulations, les arènes de combat multi-joueurs en ligne (MOBA) et les jeux de sport.

Les préférences en matière de jeux vidéo varient selon les pays. La France, par exemple, adore Pokémon Legends : Arceus, tandis que la Chine préfère Honor of Kings.

Les tendances émergentes de l’industrie du jeu incluent les jeux de RA et de RV, les jeux de fitness et les jeux de casino.

L’industrie du jeu vidéo a atteint un âge d’or – dans lequel une technologie de pointe futuriste imite un univers à nul autre pareil. Il s’agit de jeux réalistes, novateurs et extrêmement captivants qui ne ressemblent à rien de ce que l’on a pu voir auparavant. Alors, quels types de jeux ont la cote et quels sont les plus populaires parmi les joueurs ?

L’infographie de l’étude de cas de MDC a révélé que les jeux de tir à la première personne (FPS) représentent le type de jeu vidéo le plus populaire, suivis par les jeux d’action-aventure, les simulations, les MOBA et les jeux de sport. Au moins 66% des joueurs, âgés de 16 à 24 ans, participent à des jeux de type FPS.

Les jeux vidéo les plus populaires en 2023 varient également d’un pays à l’autre.

La France apprécie Pokémon Legends: Arceus, la Chine préfère Honor of Kings, tandis que d’autres pays ont leurs jeux favoris, comme Mario Kart 8 Deluxe (Allemagne), Call of Duty : Modern Warfare II (Royaume-Uni), Madden NFL (États-Unis), Pikmin 4. (Japon), God of War Ragnarök (Russie), Remnant II (Canada) et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Australie).

L’industrie du jeu vidéo est également en constante évolution grâce à de nouvelles tendances qui émergent constamment. Certaines des tendances les plus marquantes incluent la RA et la RV, les jeux de fitness et les jeux de casino.

Jeux de RA et de RV

Les jeux de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) ont pris d’assaut le monde entier. Les jeux de RA superposent des informations numériques sur le monde réel, tandis que les jeux de RV transportent les joueurs dans des mondes virtuels complètement immersifs.

En 2023, 98 millions de personnes utilisaient la réalité virtuelle et 23 millions la réalité augmentée. D’ici 2027, la réalité augmentée et la réalité virtuelle devraient dépasser les 100 millions d’utilisateurs dans le monde.

Certains des jeux de RA et de RV auxquels les joueurs ont le plus joué sur Steam incluent War Thunder, Phasmophobia et VR Chat.

Le marché des jeux de fitness en RV devrait également croître de 40 % entre 2023 et 2029.

Jeux de casino

Les jeux de casino en ligne sont tout aussi recherchés dans le monde entier. En 2023, il y avait 4 792 entreprises de jeux en ligne dans le monde, soit un taux de croissance de 29,25 % depuis 2018. Certains des meilleurs jeux de casino incluent Coin Master, Bingo Blitz et les machines à sous Jackpot Party Casino.

Avec autant de types de jeux et de plateformes parmi lesquels choisir, l’industrie mondiale du jeu n’a jamais été aussi florissante.

Apprenez-en davantage sur les jeux les plus tendances du monde sur MDC : https://www. minimumdepositcasinos.org/ 2023/10/19/the-worlds-most- popular-video-games/

